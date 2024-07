Βρετανία: Σοβαρά επεισόδια στο Σάουθπορτ με στόχο τζαμί – Fake news για την ταυτότητα του δράστη

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας, όταν μία ψευδής είδηση που υπεστήριζε ότι ο 17χρονος συλληφθείς για την πολύνεκρη επίθεση με θύματα παιδιά είναι μετανάστης, διαδόθηκε στο διαδίκτυο.

Εξαγριωμένο πλήθος, πιθανότατα μέλη της English Defence League, -ακροδεξιάς, ισλαμοφοβικής οργάνωσης- πέταξαν πέτρες με στόχο τέμενος της περιοχής, ενώ βίντεο και φωτογραφίες εικονίζουν όχημα της αστυνομίας να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Αξιωματικοί που φορούν κράνη και φέρουν μεγάλες ασπίδες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ έχουν αναπτυχθεί και μονάδες σκύλων.

Ο βοηθός αστυνομικού διευθυντή της αστυνομίας του Merseyside, Alex Goss, περιέγραψε τις σκηνές στο Southport απόψε ως «αρρωστημένες».

Ένας αστυνομικός έχει τραυματισθεί.

Η αστυνομία του Merseyside μόλις εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις συγκρούσεις στο Σάουθπορτ:

«Γύρω στις 7.45 μ.μ., μια μεγάλη ομάδα ατόμων – που πιστεύεται ότι ήταν υποστηρικτές του English Defence League – άρχισε να πετάει αντικείμενα προς ένα τοπικό τζαμί στην οδό St Luke’s Road στο Σάουθπορτ.

Οι αξιωματικοί που έχουν αναπτυχθεί αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εγκληματική συμπεριφορά και βία με μπουκάλια και τροχήλατους κάδους που τους πετάνε».

Ως αποτέλεσμα, ένας αστυνομικός πιθανόν έσπασε τη μύτη του και αστυνομικά οχήματα έχουν υποστεί ζημιές και έχουν πυρποληθεί».

“We want our country back” A mob has gathered outside a mosque in Southport to chant the same hateful slogans heard on Robinson’s far right demo in London

This is a disgusting response to the tragedy. We cannot allow the far right to capitalise on the loss of precious lives https://t.co/b5JTv2T1vU

— Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) July 30, 2024