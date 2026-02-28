Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στην πασαρέλα του οίκου Gucci – Πολλοί την αγάπησαν, πολλοί την μίσησαν

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ήταν ένα από τα γνωστά πρόσωπα που ρόκαραν στην πασαρέλα της Gucci: στο ντεμπούτο του Demna, πρώην creative director του Balenciaga και συνιδρυτής της Vetements, για τον οίκο μόδας εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, η Κέιτ Μος και η Βίβιαν Γουίλσον.

Όσο για τη συγγραφέα του My Body, προτίμησε να υποδεχτεί τη νέα εποχή με ένα νέο look.

Παρουσιάζοντας τα σύνολα της Gucci κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορούσε ένα εντυπωσιακό bodycon φόρεμα, έχοντας επιλέξει ένα χαρακτηριστικό χτένισμα της δεκαετίας του 2010 – wavy αφέλειες στο πλάι.

Σκουλαρίκια, γόβες με κρύσταλλα και μια μικροσκοπική τσάντα συμπλήρωναν το σύνολο της, μαζί με δύο λαμπερά βραχιόλια και ένα δαχτυλίδι.

Το μακιγιάζ του supermodel κινήθηκε ανάμεσα σε μαύρη σκιά ματιών και glossy nude χείλη.

Memes, καρδούλες και φωτιές

Ένα βίντεο που μοιράστηκε το Dazed Fashion συνοδεύτηκε από αμείλικτα και κάπως αστεία σχόλια, όπως: «Όταν πρέπει να προσποιηθείς ότι δεν είσαι μεθυσμένος» και «GTA coded».

Άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (που πιθανότατα λατρεύουν τα memes), έγραψαν: «Όταν σπάει ένα τακούνι σου και πρέπει να γυρίσεις σπίτι» και «Την αγαπάμε, αλλά αυτό δεν είναι πασαρέλα».

Η δημοσίευση είναι επίσης γεμάτη με gifs από το America’s Next Top Model, συμπεριλαμβανομένου του περίφημου «Σε υποστήριζα, όλοι σε υποστηρίζαμε! Πώς τολμάς;» της Τάιρα Μπάνκς.

Ευτυχώς, υπάρχουν και θετικά σχόλια, καθώς και πολλά emoji με φλόγες και καρδούλες στην ανάρτηση.

«Υπέροχο φόρεμα! Κάνεις την πασαρέλα δική σου», «Beauty in Motion» και «Η πιο όμορφη από όλες» – είναι μερικά από τα σχόλια των ανθρώπων που την επαινούν.

Νέα εποχή

Η εμφάνιση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι σηματοδότησε την πρώτη επίδειξη της Gucci υπό τον νέο creative director Demna.

Στις σημειώσεις της επίδειξης, είπε ότι η οπτική του για την Gucci «βασίζεται σε μια αίσθηση πραγματισμού», ενώ δήλωσε ότι ο οίκος θέλει «να γίνει πιο ανάλαφρος, πιο απαλός, πιο εκλεπτυσμένος, πιο περίτεχνος, πιο συναισθηματικός, ακόμη και μη λογικός».

*Με πληροφορίες από: InStyle & HOLA