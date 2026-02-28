magazin
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στην πασαρέλα του οίκου Gucci – Πολλοί την αγάπησαν, πολλοί την μίσησαν
Live in Style 28 Φεβρουαρίου 2026, 19:44

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στην πασαρέλα του οίκου Gucci – Πολλοί την αγάπησαν, πολλοί την μίσησαν

Η πασαρέλα της Έμιλι Ραταϊκόφσκι για την Gucci έφερε memes, φωτιές και καρδούλες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Spotlight

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ήταν ένα από τα γνωστά πρόσωπα που ρόκαραν στην πασαρέλα της Gucci: στο ντεμπούτο του Demna, πρώην creative director του Balenciaga και συνιδρυτής της Vetements, για τον οίκο μόδας εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, η Κέιτ Μος και η Βίβιαν Γουίλσον.

Όσο για τη συγγραφέα του My Body, προτίμησε να υποδεχτεί τη νέα εποχή με ένα νέο look.

Παρουσιάζοντας τα σύνολα της Gucci κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορούσε ένα εντυπωσιακό bodycon φόρεμα, έχοντας επιλέξει ένα χαρακτηριστικό χτένισμα της δεκαετίας του 2010 – wavy αφέλειες στο πλάι.

View this post on Instagram

A post shared by Dazed (@dazed)

Σκουλαρίκια, γόβες με κρύσταλλα και μια μικροσκοπική τσάντα συμπλήρωναν το σύνολο της, μαζί με δύο λαμπερά βραχιόλια και ένα δαχτυλίδι.

Το μακιγιάζ του supermodel κινήθηκε ανάμεσα σε μαύρη σκιά ματιών και glossy nude χείλη.

Memes, καρδούλες και φωτιές

Ένα βίντεο που μοιράστηκε το Dazed Fashion συνοδεύτηκε από αμείλικτα και κάπως αστεία σχόλια, όπως: «Όταν πρέπει να προσποιηθείς ότι δεν είσαι μεθυσμένος» και «GTA coded».

Άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (που πιθανότατα λατρεύουν τα memes), έγραψαν: «Όταν σπάει ένα τακούνι σου και πρέπει να γυρίσεις σπίτι» και «Την αγαπάμε, αλλά αυτό δεν είναι πασαρέλα».

Η δημοσίευση είναι επίσης γεμάτη με gifs από το America’s Next Top Model, συμπεριλαμβανομένου του περίφημου «Σε υποστήριζα, όλοι σε υποστηρίζαμε! Πώς τολμάς;» της Τάιρα Μπάνκς.

Ευτυχώς, υπάρχουν και θετικά σχόλια, καθώς και πολλά emoji με φλόγες και καρδούλες στην ανάρτηση.

«Υπέροχο φόρεμα! Κάνεις την πασαρέλα δική σου», «Beauty in Motion» και «Η πιο όμορφη από όλες» – είναι μερικά από τα σχόλια των ανθρώπων που την επαινούν.

Νέα εποχή

Η εμφάνιση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι σηματοδότησε την πρώτη επίδειξη της Gucci υπό τον νέο creative director Demna.

Στις σημειώσεις της επίδειξης, είπε ότι η οπτική του για την Gucci «βασίζεται σε μια αίσθηση πραγματισμού», ενώ δήλωσε ότι ο οίκος θέλει «να γίνει πιο ανάλαφρος, πιο απαλός, πιο εκλεπτυσμένος, πιο περίτεχνος, πιο συναισθηματικός, ακόμη και μη λογικός».

*Με πληροφορίες από: InStyle & HOLA

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Κόσμος
Ιράν: «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ιράν: «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
4ος γάμος 27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Ανιψιά 27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες
Χρυσά γάντια 27.02.26

Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Το 1976 ο Σιλβέστερ Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα με την κυκλοφορία του Rocky - της μεγάλης κινηματογραφικής έκπληξης της χρονιάς. Μισό αιώνα αργότερα αποκαλύπτει τις σκληρές προπονήσεις που απαιτήθηκαν για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών

«Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
Ταλιμπάν 28.02.26

«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται

Τα ΜΜΕ του Πακιστάν αναφέρουν ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα τζαμί στο Μπάννου, κοντά στα σύνορα, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα

Σύνταξη
Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους

Το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό, έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα», τονίζεται σε επιστολή του ΥΠΕΞ της χώρας προς τον ΟΗΕ

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου

Η πολεμική αεροπορία «ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει στρατιωτικό ανακοινωθέν

Σύνταξη
Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
Συνάντηση γιγάντων 28.02.26

Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ του «Heat 2» κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τα νέα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βούτσιτς: Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία
Μέση Ανατολή 28.02.26

Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς

«Στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο», τονίζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς για τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, βρίσκοντας ομοιότητες με αυτόν στο Ιράν

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί – Η Τεχεράνη επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί - Το Ιράν επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»

«Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Σύνταξη
Super League 2: Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής 0-1: Επέστρεψε και μαθηματικά στα «σαλόνια» ο Γηραιός!
Super League 2 28.02.26

Ξανά στη Super League μετά από 9 χρόνια ο Ηρακλής! (1-0)

Ο Ηρακλής είναι ξανά στη Super League! Ο «Γηραιός» επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας εκτός έδρας χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κούστα στο 90ό λεπτό και εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 28.02.26 Upd: 19:22

Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων - Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο
Τέμπη 28.02.26

Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο

«Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και η κυβέρνηση κυριολεκτικά σταματάει τη Δικαιοσύνη, την καθυστερεί, με ένα σταγονόμετρο τρόμου και αγωνίας, ενώ έχουν περάσει τρία χρόνια», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 28.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ για την 26η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»
Μέση Ανατολή 28.02.26

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»

«Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο εκπρόσωπός σας πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι αντιτίθεται ή υποστηρίζει αυτό τον πόλεμο», σημειώνει ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι, λέγοντας πως θα εργαστεί για να επιβάλει ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
Πόλεμος 28.02.26

Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν επιδιώκει ένα πρόγραμμα Διηπειρωτικών Βαλλιστικών Πυραύλων για να χτυπήσει τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο έγκυρες πηγές

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς
Bundesliga 28.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς

LIVE: Λεβερκούζεν - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Μάιντς για την 24η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο