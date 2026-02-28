Ντέμι Μουρ: Το τολμηρό καρέ του Δημήτρη Γιαννέτου και το leather look στο σόου της Gucci στο Μιλάνο

Η Ντέμι Μουρ έκανε την έκπληξη στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, υιοθετώντας ένα τολμηρό νέο χτένισμα.

Σύμφωνα με το People, η σταρ του «Substance» έκλεψε τις εντυπώσεις στην επίδειξη μόδας του οίκου Gucci για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Delle Scintille.

Η νέα της εμφάνιση φέρει την υπογραφή του διάσημου Έλληνα hairstylist Δημήτρη Γιαννέτου, ο οποίος μοιράστηκε στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συστήνοντας το νέο λουκ ως «Demi-tris BoB».

Ντέμι Μουρ: Η εμφάνιση που συζητήθηκε

«Ήθελα να δώσω στην Ντέμι μια ιδιαίτερα δυναμική και πρωτοποριακή εμφάνιση για το σόου τού [καλλιτεχνικού διευθυντή της Gucci] Demna. Είναι εμπνευσμένη από τις γραμμές της νέας συλλογής», δήλωσε ο αγαπημένος κομμωτής της ηθοποιού.

«Θεώρησα ότι ένα εντυπωσιακό, κοντό καρέ πάνω από τους ώμους, με αυτή την πολύ λεία, wet υφή θα συμπλήρωνε ιδανικά το σύνολό της. Είναι μια μεγάλη αλλαγή για την Ντέμι, δεν την έχουμε δει ποτέ ξανά έτσι», συνέχισε ο Δημήτρης Γιαννέτος.

Η ηθοποιός με total leather σύνολο

Στο σόου, η Μουρ συνδύασε το νέο της χτένισμα με ένα total leather σύνολο, αποτελούμενο από ένα εφαρμοστό μαύρο τζάκετ και ένα στενό παντελόνι.

Το styling επιμελήθηκε ο διάσημος στυλίστας Μπραντ Γκορέσκι (Brad Goreski), όπως αποκάλυψαν ο ίδιος και η ηθοποιός σε κοινή τους ανάρτηση στο Instagram.

Η εμφάνιση, δια χειρός Demna Gvasalia, ολοκληρώθηκε με oversized γυαλιά ηλίου, μαύρη τσάντα και γόβες στιλέτο.

Η ηθοποιός, έχοντας μαζί της την αγαπημένη της σκυλίτσα, τη Pilaf, παρακολούθησε το σόου, το οποίο το περιοδικό Elle χαρακτήρισε ως εμβληματικό των τάσεων από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και της εποχής του Τομ Φορντ (Tom Ford) για τον οίκο.