22.10.2025
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour
Go Fun 22 Οκτωβρίου 2025

Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour

Το 2025 ήταν η χρονιά της Ντέμι Μουρ, της 62χρονης σταρ του Χόλιγουντ που ξέρει πια ότι δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρεις όλα σε αυτή τη ζωή, αρκεί να θες να μαθαίνεις 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Από τα αιχμηρά νιάτα του St. Elmo’s Fire στη βαθιά συναισθηματική πολυπλοκότητα της Ελίζαμπεθ Σπαρκλ στην The Substance, η Ντέμι Μουρ έχει διανύσει χιλιόμετρα και δικαίως, το 2025, είναι η νέα άνοιξη σε μια μεγάλη, αμφιλεγόμενη σε καλλιτεχνική αξία αλλά γεμάτη, καριέρα.

Μετά τη μεταμορφωτική της ερμηνεία στην ταινία που δεν της χάρισε μόνο έναν καταιγισμό βραβείων και την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ στα 62 της, αλλά πυροδότησε μια ουσιαστική συζήτηση για την αποδοχή του εαυτού, τη γήρανση και την εικόνα του σώματος η σταρ απολαμβάνει πλέον με ζεν διάθεση την αξία της.

Η ίδια, κατά την παραλαβή της Χρυσής Σφαίρας, αποκάλυψε πως πριν από τρεις δεκαετίες ένας παραγωγός την αποκάλεσε «ηθοποιό για ποπκόρν». Μια φράση που, όπως ομολόγησε, τη διέβρωσε, αλλά τελικά την οδήγησε να επαναπροσδιορίσει τη θέση της σε μια βιομηχανία που δαγκώνει τους δειλούς.

Ως Παγκόσμια Γυναίκα της Χρονιάς 2025 του Glamour η Μουρ μιλάει με την συμπρωταγωνίστριά της, Μάργκαρετ Κουάλεϊ, για την «περίεργη» πορεία της, τα μακριά της μαλλιά και την ελευθερία να μην ξέρεις την απάντηση.

«Αν κάτι δεν πήγε ακριβώς όπως ήθελα ή δεν ήταν αυτό που ήλπιζα, ξέρω πια να το ερμηνεύω ως μια ατυχία, αλλά δεν είμαι εγώ το πρόβλημα». Αυτή η φράση συνοψίζει τη στάση ζωής που έχει υιοθετήσει η Ντέμι Μουρ στην έκτη δεκαετία της ζωής της.

Από τη θρυλική G.I. Jane και το Ghost, μέχρι το πρόσφατο έπος του Feud: Capote vs. the Swans και τον θρίαμβο της The Substance, η Μουρ έχει αποδείξει την αντοχή και διάρκεια της.

Η ηθοποιός, η οποία έσπασε πρώτη το φράγμα των 10 εκατομμυρίων δολαρίων ως γυναίκα πρωταγωνίστρια στο Χόλιγουντ, μοιράζεται το παρασκήνιο της επιτυχίας της, τις προσωπικές της μάχες και την έμπνευση που βρίσκει στην οικογένειά της με τον Μπρους Γουίλις.

Στα 62 της, η χολιγουντιανή σταρ, ξεδιπλώνει το νήμα της ζωής της, από τη φτώχεια της εφηβείας μέχρι την κατάκτηση της εσωτερικής της ελευθερίας έχοντας πλέον αποδείξεις ότι δεν ήταν καλή μόνο για να κόβει εισιτήρια σε λάιτ μπλοκμπάστερ.

«Η ατάκα popcorn actress με διέβρωσε σε σημείο που σκέφτηκα ότι ίσως αυτό ήταν. Ίσως είχα κάνει ό,τι έπρεπε να κάνω», είπε η Μουρ σε μια εξομολόγηση που «μίλησε» σε μια ολόκληρη γενιά γυναικών που ένιωσαν ποτέ να υποτιμώνται ή να τους βάζουν ετικέτες.

Η φετινή χρονιά, πέρα από το The Substance—όπου υποδύθηκε μια ηθοποιό που βλέπει το άστρο της να σβήνει και αναζητά μια «καλύτερη εκδοχή» του εαυτού της μέσω ενός πειραματικού φαρμάκου—περιλάμβανε και την καθηλωτική της εμφάνιση ως η κοσμική κυρία της Νέας Υόρκης Αν Γούντγουορντ στη σειρά Feud: Capote vs. the Swans, καθώς και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο δράμα για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Τέξας, Landman, με τον δεύτερο κύκλο να κάνει πρεμιέρα στις 16 Νοεμβρίου.

Η επιτυχία της Ντέμι Μουρ δεν ήρθε τυχαία. Η ηθοποιός έχει αφιερώσει πάνω από τέσσερις δεκαετίες για να φτάσει σε αυτή τη στιγμή.

Από το Ghost και το A Few Good Men, μέχρι το G.I. Jane και το Striptease, όπου έγινε η πρώτη γυναίκα στο Χόλιγουντ που έσπασε το φράγμα της αμοιβής των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, η Μουρ είχε χάρισμα να φέρνει στην οθόνη «σκληρές, αλλά συναισθηματικά πολύπλοκες» γυναίκες.

Η δύναμη αυτή ήταν εμφανής από την εφηβεία της. Η ίδια περιγράφει στην Κουάλεϊ ότι αν και δεν ήξερε ακριβώς τι ήθελε, έψαχνε με επιμονή για μια κατεύθυνση -εμπνευσμένη αρχικά από την αυτοπεποίθηση της νεαρής Γερμανίδας Ναστάζια Κίνσκι, που έμενε στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών με εκείνη. Αυτή η επιθυμία για αυτονομία και η ανάγκη να φύγει από τη μητέρα της, τη μετέτρεψαν σε μια «πολύ στρατηγική και πολύ πρακτική» έφηβη.

«Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε μια εταιρεία είσπραξης χρεών όπου ήμουν τηλεφωνήτρια. Και επειδή είχα μια τόσο χαμηλή, βαθιά φωνή, δεν καταλάβαιναν ότι ήμουν, ας πούμε, 14 ετών», θυμάται.

Η Μουρ έμεινε μόνη της από τα 16, έκανε δουλειές γραφείου, αλλά και τη ρεσεψιονίστ στην 20th Century Fox για έναν παραγωγό του Άαρον Σπέλινγκ.

«Ήταν να είσαι στον κόσμο [του Χόλιγουντ] αλλά όχι μέσα σε αυτόν, κάτι πολύ ταπεινωτικό. Είχα πολύ μεγαλύτερα σχέδια» για μένα εξομολογείται.

Παρά τις πολλές επιτυχίες της, η Μουρ δεν ήταν αλεξίσφαιρη. Έζησε πολλές προσωπικές απώλειες που την τραυμάτισαν.

«Η μητέρα μου πέθανε, ο γάμος μου τελείωσε, και απομακρύνθηκα από τη δουλειά για να είμαι με τα παιδιά μου» λέει. Εκείνη τη στιγμή ήρθε η συνειδητοποίηση, «Η δική μου επιτυχία—που ήταν μια πραγματική κινητήριος δύναμη, ένα πραγματικό κίνητρο—δεν ήταν αρκετή» λέει η Μουρ που χρειάστηκε να κάνει restart, να ξαναβρεί τι ήθελε να είναι σε μια βιομηχανία που συνέχεια επαναπροσδιορίζεται και αλλάζει.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης με τη συμπρωταγωνίστρια της η Μουρ αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τα χαρακτηριστικά μακριά της μαλλιά. «Νομίζω ότι μετά που ξύρισα το κεφάλι μου όταν έκανα το G.I. Jane […] απλώς άρχισα να τα αφήνω να μεγαλώσουν», λέει.

«Αρνήθηκα να το πιστέψω [ότι οι γυναίκες όσο μεγαλώνουν πρέπει να έχουν κοντά μαλλιά]… Παρατήρησα, ιδιαίτερα γυναίκες που περνούσαν την εμμηνόπαυση, ότι έκοβαν τα μαλλιά τους σαν άνδρες, πετώντας τη σεξουαλικότητα της μακριά. Και έτσι απέκτησα και αυτό το κόλλημα» λέει.

Στα 62 της, η Ντέμι Μουρ νιώθει «γεμάτη ενέργεια, πιο πολύ από ποτέ» αλλά προχωράει και σε μια παραδοχή. «Δεν υπάρχει τόσο διαθέσιμο υλικό για κάποια στην ηλικία μου όσο για κάποια στα 30 της. Και δεν είναι παράπονο, είναι απλώς μια παρατήρηση».

Η διαπίστωση ωστόσο δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για την Μουρ. «Τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι να αποφασίσεις εσύ ότι τελείωσε. Και μπορεί να αλλάξει και να φαίνεται διαφορετικό, αλλά είναι εκεί αν θέλεις να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι γι’ αυτό. Αλλά πρέπει να το θέλεις».

Η ηθοποιός, η οποία αποκάλυψε τους προσωπικούς της δαίμονες (εθισμό, παιδικά τραύματα) στο μπεστ σέλερ του 2019 Inside Out, πιστώνει την ηρεμία της στον καθημερινό διαλογισμό, στον χρόνο που περνά στο σπίτι της στο Αϊντάχο και στον μικροσκοπικό τσίχουάουα της, Πιλάφ.

«Με όλα όσα έχω περάσει, τα οποία ήταν πολλά, δεν θα άλλαζα το σημείο που βρίσκομαι σήμερα. Και αυτό που νιώθω ότι έχω κατακτήσει σήμερα, το οποίο σίγουρα δεν είχα όταν ήμουν νεότερη, είναι η ελευθερία να ξέρω ότι δεν χρειάζεται να έχω την απάντηση σε όλα και ότι η ζωή δεν θα μου κλαπεί αν κατά κάποιον τρόπο δεν ξέρω».

«Μπορεί να είμαι μεγαλύτερη και να έχω περισσότερο χρόνο στη Γη» λέει στην πολύ νεότερη συμπρωταγωνίστρια της και κόρη της Άντι Μακ Ντάουελ με την οποία είχε βρεθεί στο St Elmo’s Fire, «αλλά είμαι ακόμα η μαθήτρια».

«Δεν είμαι ειδικός σε κάτι. Και εγώ ψάχνω το δρόμο μου, τον τρόπο να τα φέρω όλα εις πέρας. Ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω. Το θέμα είναι να αγκαλιάζουμε εκείνες τις στιγμές που τις βλέπουμε ως αποτυχίες, γιατί κι αυτές είναι δώρο. Αυτές γεννούν διαμάντια».

Διαβάστε τη συνέντευξη της Ντέμι Μουρ εδώ

