«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη

Η Ρούμερ Γουίλις, κόρη του ηθοποιού Μπρους Γουίλις και της σταρ Ντεμί Μουρ, αποποιείται τον τίτλο του παιδιού με το «έτοιμο καταπίστευμα» και περιγράφει την καθημερινότητα μιας εργαζόμενης ανύπαντρης μητέρας.

Σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στις παρανοήσεις και τα κακόβουλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 37χρονη ηθοποιός και Ρούμερ Γουίλις προχώρησε σε μια αποκαλυπτική δήλωση σχετικά με την προσωπική και οικονομική της ζωή.

Με αφορμή ένα βίντεο που δημοσίευσε για τις δυσκολίες της ανύπαντρης μητέρας, η Γουίλις δέχτηκε σωρεία σχολίων που την κατηγορούσαν ότι ζει μια προστατευμένη ζωή χάρη στην περιουσία των γονιών της.

Η απάντησή της ήταν άμεση και κατηγορηματική. «Εργάζομαι σε τέσσερις διαφορετικές δουλειές για να συντηρήσω την κόρη μου. Είμαι η μόνη πάροχος για εκείνη. Δεν ζω από κάποιο καταπίστευμα, ούτε παίρνω χρήματα από τους γονείς μου» είπε.

Η Ρούμερ πρόσθεσε πως τις περισσότερες φορές δεν έχει καμία βοήθεια στη φροντίδα της μικρής Λουέτα, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας.

Η ηθοποιός δεν δίστασε να αναγνωρίσει ότι έρχεται από ένα προνομιακό περιβάλλον και ξεκινά από μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με πολλούς άλλους ανθρώπους, ωστόσο τόνισε πως αυτό δεν ακυρώνει τον προσωπικό της μόχθο.

«Αναγνωρίζω τα προνόμια που έχω στη ζωή μου και δεν τα θεωρώ δεδομένα», έγραψε σε μια εκτενή ανάρτηση στις ιστορίες της στο Instagram.

Η Ρούμερ ξεκαθάρισε ότι η ανάρτησή της δεν αφορούσε τη σύγκριση συνθηκών, αλλά την ανάδειξη κοινών εμπειριών που μοιράζονται όλες οι μητέρες.

Όπως εξήγησε, η ιδέα ότι «δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει οικονομική πίεση είναι εσφαλμένη, καθώς για χρόνια ήταν η μοναδική που κάλυπτε τις ανάγκες του σπιτιού της, νιώθοντας μεγάλη υπερηφάνεια για την ανεξαρτησία της».

Η Γουίλις συνέχισε λέγοντας ότι δεν ζει τη ζωή της αντιμετωπίζοντας την διάσημη οικογένεια της ως «εφεδρικό σχέδιο» και εξήγησε ότι είναι περήφανη που φροντίζει τον εαυτό της και την κόρη της.

Είπε ότι υπήρχαν χρόνια που ήταν η μόνη που φρόντιζε για τη μικρή ​​και πρόσθεσε ότι η γνώμη ότι δεν εργάζεται ή δεν καταλαβαίνει την οικονομική πίεση δεν είναι σωστή.

«Ταυτόχρονα, νομίζω ότι μπορούμε να ζούμε δύο αλήθειες ταυτόχρονα», είπε.

«Οι ζωές των ανθρώπων φαίνονται διαφορετικές. Κάποιος με σταθερή δουλειά και στέγαση μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται με τρόπους που είναι πραγματικοί για αυτόν, ακόμα κι αν η κατάστασή του είναι διαφορετική από κάποιον που αντιμετωπίζει πολύ πιο σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Όλοι ζούμε διαφορετικές πραγματικότητες. Το να παραδεχτούμε αυτό το αξίωμα δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όσα είναι κοινά».

Για τη Γουίλις, υπάρχει χώρος για συμπόνια για αυτό που νιώθει ο καθένας χωρίς ανταγωνισμούς ξεκαθαρίζοντας πως έχει ως πρόθεση να μιλήσει για όσα μας ενώνουν και όχι όσα μας χωρίζουν, χωρίς η συζήτηση να μετατρέπεται σε έναν άγονο ανταγωνισμό για το ποιος υποφέρει περισσότερο.

«Ας σταματήσετε λοιπόν να κρίνετε και να βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα», κατέληξε η ηθοποιός, θέτοντας τα δικά της όρια στην ψηφιακή έκθεση της ζωής της.

Το debate

Μια θυελλώδης συζήτηση για τα προνόμια των παιδιών των διασήμων ξέσπασε στο διαδίκτυο, μετά την επιμονή της Ρούμερ Γουίλις ότι βιοπορίζεται αποκλειστικά από τις δικές της δυνάμεις.

Παρά το γεγονός ότι οι γονείς της, Μπρους Γουίλις και Ντέμι Μουρ, διαθέτουν μια κοινή περιουσία που αγγίζει τα 400 εκατομμύρια δολάρια, η 37χρονη ηθοποιός ισχυρίζεται πως δεν λαμβάνει καμία οικονομική ενίσχυση.

Τα παιδιά των πλουσίων και των διασήμων βρίσκονται συχνά υπό το μικροσκόπιο μιας έντονης και αυστηρής κριτικής, με τις αδελφές Γουίλις να μην αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα.

Η Ρούμερ Γουίλις, η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες που απέκτησαν η Ντέμι Μουρ και ο Μπρους Γουίλις κατά τη διάρκεια του γάμου τους από το 1987 έως το 2000, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο μιας έντονης αντιπαράθεσης σχετικά με το κοινωνικό και οικονομικό προνόμιο.

Η ίδια είναι ιδιαίτερα ενεργή και ανοιχτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που την καθιστά εύκολο στόχο για σχόλια που αφορούν την καταγωγή της και την οικονομική της άνεση.

Το σημείο τριβής στην πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση της Ρούμερ είναι η τεράστια απόσταση ανάμεσα στην αναφερθείσα καθαρή περιουσία των γονιών της και στην καθημερινότητα που η ίδια περιγράφει.

Η περίπτωση της Γουίλις επαναφέρει με ένταση τον διάλογο για τα λεγόμενα nepo babies στη βιομηχανία του θεάματος.