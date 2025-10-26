«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ αποκάλυψε πως ο Τομ Κρουζ ένιωσε «ντροπή» ή αμηχανία για την προχωρημένη εγκυμοσύνη της στην προετοιμασία των γυρισμάτων της ταινίας Ζήτημα Τιμής (A Few Good Men) στα 90s.

Η εξομολόγηση έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης του New Yorker Festival, όπου η Μουρ μίλησε ανοιχτά για τις πίεσεις που υφίσταντο οι νέες μητέρες στη βιομηχανία του θεάματος.

Η Μουρ είπε ότι αποφάσισε να αμφισβητήσει τους κανόνες της βιομηχανίας του θεάματος επιμένοντας να συνδυάσει την απαιτητική της καριέρα με τη μητρότητα -κάτι που σόκαρε ακόμη και τον Τομ Κρουζ.

Η Μουρ, 61, η οποία τότε περίμενε τη δεύτερη κόρη της, Σκάουτ Γουίλις (από τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Γουίλις), βρισκόταν ήδη στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της όταν ξεκίνησε να διαβάζει τις ατάκες της δίπλα στον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ, 63, και τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ.

«Νομίζω ότι ο Τομ αισθάνθηκε αρκετά αμήχανα», θυμάται η Μουρ, η οποία έχει επίσης τις κόρες Ρούμερ και Ταλούλα Γουίλις.

«Εγώ ένιωθα καλά με αυτό. Μπορούσα να κινηθώ, ήμουν εξοικειωμένη αλλά εκείνος ένιωθε κάπως άβολα» είπε η Μουρ.

Η Μουρ εξήγησε πως η υποτιθέμενη αμηχανία του Κρουζ δεν είχε να κάνει με την ίδια αλλά αντανακλούσε την επικρατούσα κουλτούρα στο Χόλιγουντ της εποχής που απαιτούσε από τις γυναίκες να διαλέξουν ανάμεσα στη μητρότητα και την καριέρα, ένα δίλημμα που η ίδια αμφισβήτησε με πείσμα.

«Είναι ένα από τα πολλά πράγματα που ένιωθα ότι δεν είχαν νόημα. Και έτσι το αμφισβήτησα λέγοντας, ξέρετε, ‘Γιατί όχι; Γιατί δεν μπορείς να έχεις και τα δύο;’».

Ωστόσο, αυτή η επιλογή τής δημιούργησε μεγάλη πίεση παραδέχθηκε η Μουρ, σε σημείο να την εξουθενώσει. «Κυνηγούσα να ήμουν κάπως υπερ-επιτυχημένη» είπε η Μουρ προκειμένου να αποδείξει ότι ο συνδυασμός καριέρας και μητρότητας ήταν εφικτός, ακόμη και όταν «θήλαζε και μετά έκανε πρόβες για μια σκηνή».

«Σήμερα, καθώς κοιτάζω πίσω σε εκείνα τα χρόνια πραγματικά αναρωτιέμαι τι στο καλό σκεφτόμουν; Τι ακριβώς προσπαθούσα να αποδείξω; Αλλά δεν υπήρχε τόσο μεγάλη υποστήριξη όσο υπάρχει σήμερα απέναντι στις γυναίκες» είπε η Μουρ.

«Ήμουν τόσο αποφασισμένη να αποδείξω ότι μπορώ να είμαι και σταρ και μητέρα ώστε λεκανα πεζοπορία δυόμισι ωρών την ημέρα που έσπασαν τα νερά μου. Έκανα μια βόλτα με ποδήλατο 24 μιλίων και μετά χόρευα σε ένα ρέγκε κλαμπ – εξού και [η κόρη μου] ήρθε δυόμισι εβδομάδες νωρίτερα» είπε πριν καταλήξει ότι σήμερα τα νέα κορίτσια απολαμβάνουν μεγαλύτερη υποστήριξη από τη βιομηχανία.

«Δεν θα χρειαστεί να προσπαθήσουν τόσο πολύ» για να αποδείξουν την αξία τους κατέληξε η Μουρ.