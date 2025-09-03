Ντέμι Μουρ για Μπρους Γουίλις: «Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις έναν τόσο δυνατό άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση»
Η Ντέμι Μουρ και ο Μπρους Γουίλις έχουν τρεις κόρες, τη Ράμερ, τη Σκάουτ και την Ταλούλα.
Τα τελευταία 3 χρόνια, ο Μπρους Γουίλις πάσχει από την ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, μετωποκροταφική άνοια. Μάλιστα, το 2022, ο 70χρονος σταρ του Χολιγουντ δημοσιοποίησε τη διάγνωσή του με αφασία, ανακοινώνοντας παράλληλα και την αποχώρησή του από την υποκριτική.
Στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού βρίσκονται η νυν σύζυγος του Έμα Χέμινγκ αλλά και η Ντέμι Μουρ και οι 3 κόρες του.
Με αφορμή το νέο της βιβλίο «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path», η Χέμινγκ έδωσε συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ. Κατά τη διάρκεια της, η παρουσιάστρια πρόβαλε απόσπασμα από προηχογραφημένη συνομιλία της με την Ντέμι Μουρ.
Πριν λίγο καιρό, η νυν σύζυγος του ηθοποιού αποφάσισε να τον μεταφέρει σε άλλο σπίτι, για να είναι πιο ασφαλής, Μια απόφαση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.
Ντέμι Μουρ: Η συμπαράσταση στον Μπρους Γουίλις
«Είναι δύσκολο. Είναι σκληρό να βλέπεις κάποιον που ήταν τόσο ζωντανός, δυνατός και συγκροτημένος να μεταβαίνει σε άλλα κομμάτια του εαυτού του», δήλωσε η Μουρ.
Η ηθοποιός τόνισε, ωστόσο, τη σημασία της αποδοχής: «Η δική μου οπτική είναι ότι πρέπει να τους συναντάς εκεί που βρίσκονται. Να μην περιμένεις να είναι όπως ήταν ή όπως θα ήθελες να είναι. Όταν το κάνεις αυτό, βρίσκεις μια απίστευτη γλυκύτητα, κάτι απαλό, τρυφερό και γεμάτο αγάπη».
«Ίσως υπάρχει περισσότερη παιχνιδιάρικη διάθεση, πιο παιδική σε έναν βαθμό, επειδή χρειάζονται πολύ περισσότερη φροντίδα».
Για την ίδια, όπως είπε, το σημαντικότερο είναι «να είσαι εκεί και να είσαι παρών».
«Αν προβάλεις το μυαλό σου στο πού θα καταλήξει η κατάσταση, μόνο άγχος δημιουργείται. Αν γυρνάς πίσω στο πώς ήταν και τι έχεις χάσει, γεννιούνται άγχος και θλίψη. Όταν μένεις στο παρόν, υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά. Υπάρχει ακόμα πολύς από εκείνον. Και μπορεί να μην είναι πάντα λεκτικό, αλλά είναι όμορφο, δεδομένων των συνθηκών» τόνισε.
