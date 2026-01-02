magazin
Ρομέν Γαβράς – Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ερωτευμένοι από το «Άγιον Όρος» στο Μεταξουργείο
Go Fun 02 Ιανουαρίου 2026 | 20:20

Ρομέν Γαβράς – Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ερωτευμένοι από το «Άγιον Όρος» στο Μεταξουργείο

Από το Μανχάταν στην καρδιά της Αθήνας, ο ανατρεπτικός έρωτας του Ρομέν Γαβράς με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φέρει άρωμα Ελλάδας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Spotlight

Ο σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς και η σύντροφος του, μοντέλο και συγγραφέας, Έμιλι Ραταϊκόφσκι ζουν τον έρωτα τους στις γειτονιές της Αθήνας όπως μαρτυρούν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της.

Η είδηση που ξεκίνησε από τους δρόμους της Νέας Υόρκης με τον γιο του Κώστα Γαβρά, Ρομέν, να φορά ένα T-shirt με στάμπα του Mount Athos, βρήκε την πιο τρυφερή της συνέχεια στις γειτονιές του Μεταξουργείου καθώς ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης και το top model επιμένουν Ελληνικά.

Όλα ξεκίνησαν με μια εικόνα που έγινε αμέσως viral: ο Ρομέν Γαβράς να περπατά στο Μανχάταν δίπλα στην Έμιλι Ραταϊκόφσκι, φορώντας ένα μπλε T-shirt που έγραφε «Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας».

View this post on Instagram

A post shared by curators of pop culture (@deuxmoi)

Νέες αναρτήσεις στα Instagram Stories επιβεβαιώνουν πως το ζευγάρι επέλεξε να μεταφέρει την έδρα του έρωτά του στην Αθήνα για τις ημέρες των εορτών.

Η πρωτεύουσα έγινε το σκηνικό για τις πιο προσωπικές τους στιγμές, με το Μεταξουργείο και τις γειτονιές του αθηναϊκού κέντρου να είναι το σκηνικό μιας απόδρασης που συνδύασε τη διεθνή λάμψη με την ελληνική αυθεντικότητα.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επέλεξε να αναρτήσει την urban γοητεία της πρωτεύουσας ενώ οι αναρτήσεις της με τα χαρακτηριστικά ανθρωπάκια του Γιάννη Γαΐτη και παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας μαρτυρούν πως ο Ρομέν Γαβράς υπήρξε ο ιδανικός ξεναγός σε μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τον χωρισμό του από τη Ντούα Λίπα το 2023, φέρεται να βρήκε στην Έμιλι Ραταϊκόφσκι τη νέα μούσα του.

Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, όπου απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν φιλιά κοντά στο μετρό, ήταν μόνο ο προπομπός για την απόδραση τους στην Ελλάδα.

Η EmRata, έχοντας πίσω της μια σειρά από σύντομα ειδύλλια με προσωπικότητες όπως ο Χάρι Στάιλς και ο Πιτ Ντέιβιντσον, δείχνει να απολαμβάνει την οικειότητα και την ηρεμία που της προσφέρει η παραμονή της στην Αθήνα, μακριά από τους παπαράτσι.

Η επίσκεψη του ζευγαριού στην Αθήνα δεν είναι μόνο μια προσωπική υπόθεση, αλλά και μια τεράστια διαφήμιση για την πόλη.

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026
Go Fun 01.01.26

Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026

Με κοινές αναρτήσεις και τρυφερά στιγμιότυπα, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις επιβεβαιώνουν πως ο έρωτάς τους είναι η πιο όμορφη είδηση που μας άφησε η χρονιά που πέρασε

Σύνταξη
Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
Δεν μπλέκεις 01.01.26

Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της

Η pop star Τζένιφερ Λόπεζ έχει δεχθεί μεγάλη online κριτική για τις hot εμφανίσεις της κατά την διάρκεια των συναυλιών της. Ωστόσο ξέρει πως να απαντήσει.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»
Go Fun 01.01.26

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια Μπέκαμ σε δυναμική συμφιλίωσης μετά τη φερόμενη κόντρα των Ντέιβιντ και Βικτόρια με τον πρωτότοκο γιο τους Μπρούκλιν

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι
Ελλάδα 02.01.26

Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι

Χειμωνιάτικο στο σκηνικό του καιρού στην Ήπειρο - Πρόβλημα δημιουργήθηκε και στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη-Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύνταξη
Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση
Αδειάζει η κλεψύδρα 02.01.26

Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κυβέρνηση, με τους αγρότες να τονίζουν ότι η επικρατούσα τάση στα μπλόκα είναι αυτή της κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αν δεν προκύψουν δεσμεύσεις ως μεθαύριο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται
The Economist 02.01.26

Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται

Το 2025 άλλαξε με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς σχεδόν τα πάντα στην πολιτική, στην οικονομία, στη διπλωματία – μια τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ο κόσμος του 2026 θα είναι διαφορετικός, σίγουρα χάρη στον Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;
Δημόσια εκπαίδευση 02.01.26

Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;

Εκπαιδευτικοί και γονείς σε όλη την Ελλάδα αντιδρούν στη μετατροπή των σχολείων της γειτονιάς τους σε Πειραματικά. Eκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας εξηγούν στο in τους λόγους που διαμαρτύρονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Ελλάδα 02.01.26

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 23χρονο, δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση στο Μαρκόπουλο.

Σύνταξη
«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα συνεχίσει στο Κόπα Άφρικα με την Εθνική Νιγηρίας λόγω ενός τραυματισμού στον μηρό. Στην Αθήνα ο 31χρονος φορ θα υποβληθεί σε μαγνητική θα δείξει το μέγεθος του προβλήματός του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix
Σκηνοθετημένο έγκλημα 02.01.26

Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Μαρία Άνχελες Μολίνα, γνωστή ως Άντζι, μπορούσε να γίνει δολοφόνος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο σοκαριστικό για όσους την γνώριζαν.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»
Εκατέρωθεν απειλές 02.01.26

Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»

Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, ότι οι ΗΠΑ «θα σώσουν» τους Ιρανούς, αν υπάρξουν νεκροί στις διαδηλώσεις, η Τεχεράνη προειδοποιεί για «αντίδραση που θα φέρει λύπη».

Σύνταξη
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες
Σφοδρά πυρά 02.01.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες

«Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες, χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εκτοξεύοντας πυρά κατά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025
Κόσμος 02.01.26

Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ουκρανικής σελίδας δημόσιων πηγών πληροφοριών, Deepstate, η Ρωσία κατέκτησε το 0,72% της Ουκρανίας, το οποίο όμως μεταφράζεται σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα εδαφών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ
Νέα στοιχεία 02.01.26

Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ

Η «συγγνώμη» στους συγγενείς των θυμάτων της φωτιάς που έσπειρε τον θάνατο στο Κραν Μοντανά - Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους συνάθροισης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη
Ελλάδα 02.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη

Με εικονικά βοσκοτόπια και πλαστούς αριθμούς αιγοπροβάτων οι επιτήδειοι λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα ποσά να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»

Όλα όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Betsson Super Cup, κόντρα στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
