Ρομέν Γαβράς – Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ερωτευμένοι από το «Άγιον Όρος» στο Μεταξουργείο
Από το Μανχάταν στην καρδιά της Αθήνας, ο ανατρεπτικός έρωτας του Ρομέν Γαβράς με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φέρει άρωμα Ελλάδας
Ο σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς και η σύντροφος του, μοντέλο και συγγραφέας, Έμιλι Ραταϊκόφσκι ζουν τον έρωτα τους στις γειτονιές της Αθήνας όπως μαρτυρούν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της.
Η είδηση που ξεκίνησε από τους δρόμους της Νέας Υόρκης με τον γιο του Κώστα Γαβρά, Ρομέν, να φορά ένα T-shirt με στάμπα του Mount Athos, βρήκε την πιο τρυφερή της συνέχεια στις γειτονιές του Μεταξουργείου καθώς ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης και το top model επιμένουν Ελληνικά.
Όλα ξεκίνησαν με μια εικόνα που έγινε αμέσως viral: ο Ρομέν Γαβράς να περπατά στο Μανχάταν δίπλα στην Έμιλι Ραταϊκόφσκι, φορώντας ένα μπλε T-shirt που έγραφε «Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας».
Νέες αναρτήσεις στα Instagram Stories επιβεβαιώνουν πως το ζευγάρι επέλεξε να μεταφέρει την έδρα του έρωτά του στην Αθήνα για τις ημέρες των εορτών.
Η πρωτεύουσα έγινε το σκηνικό για τις πιο προσωπικές τους στιγμές, με το Μεταξουργείο και τις γειτονιές του αθηναϊκού κέντρου να είναι το σκηνικό μιας απόδρασης που συνδύασε τη διεθνή λάμψη με την ελληνική αυθεντικότητα.
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επέλεξε να αναρτήσει την urban γοητεία της πρωτεύουσας ενώ οι αναρτήσεις της με τα χαρακτηριστικά ανθρωπάκια του Γιάννη Γαΐτη και παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας μαρτυρούν πως ο Ρομέν Γαβράς υπήρξε ο ιδανικός ξεναγός σε μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τον χωρισμό του από τη Ντούα Λίπα το 2023, φέρεται να βρήκε στην Έμιλι Ραταϊκόφσκι τη νέα μούσα του.
emily ratajkowski photographed in new york with romain gavras pic.twitter.com/8LGK8L3dEW
Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, όπου απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν φιλιά κοντά στο μετρό, ήταν μόνο ο προπομπός για την απόδραση τους στην Ελλάδα.
Η EmRata, έχοντας πίσω της μια σειρά από σύντομα ειδύλλια με προσωπικότητες όπως ο Χάρι Στάιλς και ο Πιτ Ντέιβιντσον, δείχνει να απολαμβάνει την οικειότητα και την ηρεμία που της προσφέρει η παραμονή της στην Αθήνα, μακριά από τους παπαράτσι.
Η επίσκεψη του ζευγαριού στην Αθήνα δεν είναι μόνο μια προσωπική υπόθεση, αλλά και μια τεράστια διαφήμιση για την πόλη.
