Κολωνός: Έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της – Προσήχθη ο σύντροφός της

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (28/02), καθώς μια έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Καλλικρατίδου, στον Κολωνό. Προσήχθη κι εξετάζεται ο 38χρονος σύντροφός της.

Η γυναίκα φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν αν πρόκειται για γυναικοκτονία. Επί τόπου μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος αυτήν τη στιγμή έχει αποχωρήσει από το σημείο.

Ο σύντροφός κάλεσε το ΕΚΑΒ και όταν οι διασώστες έφθασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η γυναίκα ήταν νεκρή και κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ.

Υπάρχουν αναφορές από γείτονες ότι ακούγονταν συχνά φασαρίες και καβγάδες. Για την ώρα, όλα τα ενδεχόμενα είναι.