Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ

Συνεδρίασε το Σάββατο το απόγευμα εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στη σκιά των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, μετά και το χτύπημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, υπενθυμίζοντας ότι λειτουργούν ήδη τηλεφωνικές γραμμές, έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες.

Ο Γεραπετρίτης κάλεσε όλους τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών της Ελλάδας.

Σχέδιο εκκένωσης εφόσον απαιτηθεί

Όπως είπε «αν απαιτηθεί το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την εκκένωση της περιοχής».

Επεσήμανε ακόμα πως το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία τα οποία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία.

«Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η ελληνική πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή μία στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών.

Σε επιφυλακή για χτύπημα σε αμερικανικούς στόχους επί ελληνικού εδάφους

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο in ότι στο τραπέζι βρέθηκε και το ενδεχόμενο αύξησης του κινδύνου επιθέσεων σε αμερικανικούς στόχους στην Ελλάδα και αποφασίστηκε η αύξηση των μέτρων ασφαλείας. Στους στόχους περιλαμβάνονται οι διευκολύνσεις που παρέχονται στις ΗΠΑ επί ελληνικού εδάφους, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) σε όλες δηλαδή τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις με αμερικανική παρουσία. Μεταξύ αυτών η Σούδα και όχι μόνο, αλλά και τη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ.