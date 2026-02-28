ΟΦΗ-ΑΕΛ 3-0: Ο Φούντας με δυο γκολ κλείδωσε τη νίκη από το 7’ (vids)

Άνετη νίκη πέτυχε ο ΟΦΗ με 3-0 επί της ΑΕΛ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Κρητικοί ήταν σαρωτικοί στο ξεκίνημα και τον δρόμο άνοιξε ο Φούντας με δυο γκολ στο 3’ και στο 7’, ενώ το τρίτο γκολ ήταν εντυπωσιακό και το πέτυχε ο Σαλσίδο στο 56’.

Οι Κρητικοί επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και την ισοπαλία με την Κηφισιά, ενώ η ΑΕΛ Novibet είναι χωρίς νίκη για τέταρτη σερί αγωνιστική. Ο ΟΦΗ έσπασε και την παράδοση. Οι Θεσσαλοί δεν είχαν χάσει στις επτά τελευταίες επισκέψεις, στο Ηράκλειο, ενώ η τελευταία νίκη των Κρητικών ήταν τον Οκτώβριο του 2005 με 3-2. Ο ΟΦΗ είναι 6ος με 28 βαθμούς (μαζί με τον Αρη), πλέον βλέπει πλέι οφ 5-8, ενώ η ΑΕΛ έχει 21 και είναι 12η, μετρώντας πέντε βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Δυο αντεπιθέσεις, δυο γκολ για τον ΟΦΗ

Με γρήγορα γκολ του ΟΦΗ ξεκίνησε ο αγώνας. Το πρώτο γκολ (3’) προήλθε από πάσα – διαβήτη του Κωστούλα στην πλάτη της άμυνας και σκόρερ τον Φούντα. Το 2-0 υπέρ του ΟΦΗ στο 7’, πάλι με σκόρερ τον Φούντα, ο οποίος έγινε κάτοχος της μπάλας, μετά από πάτημα του Σενγκέλια και πάσα του Κωστούλα.

Η ΑΕΛ Novibet αιφνιδιάστηκε και προσπαθούσε να ισορροπήσει το παιχνίδι, χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία. Από την πλευρά του ο ΟΦΗ ήλεγχε το ματς, όμως για να απειλήσει χρειάστηκε το ματς να φτάσει στο 36’, όταν ο Μελίσσας απέκρουσε σε κόρνερ σουτ του Αποστολάκη. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ στο 90+2′, όταν ο Χριστογεώργος απέκρουσε σουτ του Τούμτα.

Πίεσε στο β’ αλλά ο ΟΦΗ έκανε το 3-0

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΛ πίεζε για να σκοράρει, μην φανταστείτε κάτι εντυπωσιακό, όμως ο ΟΦΗ είναι η ομάδα που έβαλε γκολ. Το 3-0 με… υπογραφή του Σαλσίδο, ο οποίος με εντυπωσιακό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή άφησε «άγαλμα» τον Μελίσσα στο 56’.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα δυο γρήγορα γκολ του Φούντα στο ξεκίνημα του αγώνα έδωσαν εντυπωσιακό προβάδισμα στον ΟΦΗ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η ΑΕΛ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όμως το 3-0 από τον Σαλσίδο την επανάφερε στην πραγματικότητα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Πολλοί παίκτες της ΑΕΛ δεν κατάφεραν να σταθούν με αξιώσεις στο γήπεδο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) δεν είχε δύσκολη φάση. Καλή η διαιτησία του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 3’, 7’ Φούντας, 56’ Σαλσίδο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ: Xριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος (73’ Γκονζάλες), Κανελλόπουλος (61’ Μπαΐνοβιτς), Γ. Αποστολάκης, Αθανασίου (82’ Χατζηθεοδωρίδης), Σενγκέλια (82’ Θεοδοσουλάκης), Φούντας, Σαλσίδο (73’ Ισέκα).

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Μασόν (64’ Πέρες), Ηλιάδης, Μπατουμπισινκά, Φεριγκρά (46’ Ουτάρα), Όλαφσον (64’ Κ. Αποστολάκης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Σίστο (46’ Κακουτά), Τούπτα, Σαγκάλ (74’ Πασάς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

8/3 Βόλος-ΟΦΗ (17:00)

7/3 ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet

-Την Τετάρτη (4/3) ο ΟΦΗ δίνει εξ αναβολής εντός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό.