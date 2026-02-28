ΟΦΗ-ΑΕΛ 3-0: Ο Φούντας με δυο γκολ κλείδωσε τη νίκη από το 7’ (vids)
Σαρωτικό ξεκίνημα για τους Κρητικούς που προηγήθηκαν με δυο γκολ του Φούντα στο 3’ και στο 7’ και επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές. Το 3-0 ο Σαλσίδο στο 56’.
Άνετη νίκη πέτυχε ο ΟΦΗ με 3-0 επί της ΑΕΛ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Κρητικοί ήταν σαρωτικοί στο ξεκίνημα και τον δρόμο άνοιξε ο Φούντας με δυο γκολ στο 3’ και στο 7’, ενώ το τρίτο γκολ ήταν εντυπωσιακό και το πέτυχε ο Σαλσίδο στο 56’.
Οι Κρητικοί επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και την ισοπαλία με την Κηφισιά, ενώ η ΑΕΛ Novibet είναι χωρίς νίκη για τέταρτη σερί αγωνιστική. Ο ΟΦΗ έσπασε και την παράδοση. Οι Θεσσαλοί δεν είχαν χάσει στις επτά τελευταίες επισκέψεις, στο Ηράκλειο, ενώ η τελευταία νίκη των Κρητικών ήταν τον Οκτώβριο του 2005 με 3-2. Ο ΟΦΗ είναι 6ος με 28 βαθμούς (μαζί με τον Αρη), πλέον βλέπει πλέι οφ 5-8, ενώ η ΑΕΛ έχει 21 και είναι 12η, μετρώντας πέντε βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.
Δυο αντεπιθέσεις, δυο γκολ για τον ΟΦΗ
Με γρήγορα γκολ του ΟΦΗ ξεκίνησε ο αγώνας. Το πρώτο γκολ (3’) προήλθε από πάσα – διαβήτη του Κωστούλα στην πλάτη της άμυνας και σκόρερ τον Φούντα. Το 2-0 υπέρ του ΟΦΗ στο 7’, πάλι με σκόρερ τον Φούντα, ο οποίος έγινε κάτοχος της μπάλας, μετά από πάτημα του Σενγκέλια και πάσα του Κωστούλα.
Η ΑΕΛ Novibet αιφνιδιάστηκε και προσπαθούσε να ισορροπήσει το παιχνίδι, χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία. Από την πλευρά του ο ΟΦΗ ήλεγχε το ματς, όμως για να απειλήσει χρειάστηκε το ματς να φτάσει στο 36’, όταν ο Μελίσσας απέκρουσε σε κόρνερ σουτ του Αποστολάκη. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ στο 90+2′, όταν ο Χριστογεώργος απέκρουσε σουτ του Τούμτα.
Πίεσε στο β’ αλλά ο ΟΦΗ έκανε το 3-0
Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΛ πίεζε για να σκοράρει, μην φανταστείτε κάτι εντυπωσιακό, όμως ο ΟΦΗ είναι η ομάδα που έβαλε γκολ. Το 3-0 με… υπογραφή του Σαλσίδο, ο οποίος με εντυπωσιακό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή άφησε «άγαλμα» τον Μελίσσα στο 56’.
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα δυο γρήγορα γκολ του Φούντα στο ξεκίνημα του αγώνα έδωσαν εντυπωσιακό προβάδισμα στον ΟΦΗ.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η ΑΕΛ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όμως το 3-0 από τον Σαλσίδο την επανάφερε στην πραγματικότητα.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Πολλοί παίκτες της ΑΕΛ δεν κατάφεραν να σταθούν με αξιώσεις στο γήπεδο.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) δεν είχε δύσκολη φάση. Καλή η διαιτησία του.
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.
ΣΚΟΡΕΡ: 3’, 7’ Φούντας, 56’ Σαλσίδο
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΟΦΗ: Xριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος (73’ Γκονζάλες), Κανελλόπουλος (61’ Μπαΐνοβιτς), Γ. Αποστολάκης, Αθανασίου (82’ Χατζηθεοδωρίδης), Σενγκέλια (82’ Θεοδοσουλάκης), Φούντας, Σαλσίδο (73’ Ισέκα).
ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Μασόν (64’ Πέρες), Ηλιάδης, Μπατουμπισινκά, Φεριγκρά (46’ Ουτάρα), Όλαφσον (64’ Κ. Αποστολάκης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Σίστο (46’ Κακουτά), Τούπτα, Σαγκάλ (74’ Πασάς).
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
8/3 Βόλος-ΟΦΗ (17:00)
7/3 ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet
-Την Τετάρτη (4/3) ο ΟΦΗ δίνει εξ αναβολής εντός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό.
