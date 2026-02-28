Βουλή: Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων – Φωταγωγήθηκε το κοινοβούλιο

Στην ανάδειξη της Παγκόσμιας Ημέρας Σπάνιων Παθήσεων συνέβαλε σήμερα, Σάββατο, η Βουλή των Ελλήνων με τη φωταγώγηση της πρόσοψής της.

Το μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας της Βουλής στοχεύει στην έμπρακτη συμπαράσταση των ανθρώπων που ζουν με σπάνια νοσήματα, υπενθυμίζοντας ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία «μέσω της προβολής του εικαστικού που συμβολίζει την Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων, η ημέρα αυτή αποτελεί ευκαιρία για την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση, πρόσβαση σε κατάλληλες θεραπείες και ολοκληρωμένες πολιτικές υγείας».

«Οι Σπάνιες Παθήσεις επηρεάζουν περίπου το 3,5-5,9% του πληθυσμού στην Ελλάδα»

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε μετά από αίτημα της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (Ε.Σ.Α.Ε.).

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της: «Οι Σπάνιες Παθήσεις αφορούν χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με χρόνια νοσήματα, διαγνωστικές καθυστερήσεις, περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές και αυξημένες κοινωνικές και ψυχολογικές προκλήσεις».

«Πίσω από κάθε διάγνωση βρίσκεται ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας καθημερινός αγώνας για αξιοπρέπεια, ισότιμη φροντίδα και ουσιαστική υποστήριξη από την Πολιτεία και την κοινωνία. Οι Σπάνιες Παθήσεις επηρεάζουν περίπου το 3,5-5,9% του πληθυσμού στην Ελλάδα, γεγονός που αναδεικνύει το κοινωνικό τους αποτύπωμα», σημειώνουν χαρακτηριστικά η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος.