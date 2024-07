Σε κατάσταση σοκ, το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητεί απαντήσεις σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι που άφησε δύο παιδιά νεκρά και εννέα τραυματισμένα κατά την διάρκεια μαθήματος χορού στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Ένας 17χρονος συνελήφθη μετά την σφαγή που έγινε στην καρδιά των σχολικών διακοπών κατά την διάρκεια μαθήματος χορού με θέμα την αμερικανίδα σταρ Τέιλορ Σουίφτ.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να διαφωτίζει τα κίνητρα του δράστη και επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Στο Σάουθπορτ, την μικρή παραλιακή πόλη που απέχει καμιά εικοσαριά χιλιόμετρα από το Λίβερπουλ, οι κάτοικοι είναι σε κατάσταση σοκ: περαστικοί σταματούν για να αφήσουν λουλούδια , κάρτες , λούτρινα ζωάκια στην Χαρτ Στριτ.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έγινε εδώ», λέει η Λιν Χασάν. Η κόρη της βρισκόταν σε γειτονικό παιδικό σταθμό την ώρα της επίθεσης. «Τα παιδιά θα έπρεπε να βρίσκονται με ασφάλεια σε κλαμπ διακοπών…θα έπρεπε να χαίρονται τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα τα μαχαιρώσουν».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης μπήκε στο κτίριο και άρχισε να χτυπά με μαχαίρι τα παιδιά που συμμετείχαν στο χορευτικό δρώμενο.

Το δρώμενο είχε παρουσιαστεί από τους διοργανωτές στα κοινωνικά μέσα ως μάθημα χορού και γιόγκα με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ, που έδωσε σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο και θα κλείσει με συναυλία στο Λονδίνο τον Αύγουστο την ευρωπαϊκή της περιοδεία.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της αστυνομίας, τρία παιδιά είναι νεκρά, εννέα τραυματίσθηκαν. Τα έξι από αυτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο ενήλικες που τραυματίσθηκαν προσπαθώντας να προστατέψουν τα παιδιά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

