Ένας Καναδός αποπειράθηκε να εξαπολύσει επίθεση με μαχαίρι σε πόλη του νότιου Ισραήλ και «εξουδετερώθηκε», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Η ανεπιτυχής επίθεση συνέβη στην είσοδο της Νετίβ Χασάρα, μιας πόλης κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο δράστης «βγήκε από το όχημά του και απείλησε με μαχαίρι μέλη της ομάδας ταχείας δράσης της κοινότητας που επιχειρούσε στην περιοχή».

«Η ομάδα ταχείας δράσης απάντησε με πυρά και εξουδετέρωσε τον ύποπτο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του στρατού.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

EMS said he was apprehended & a 61 y/o woman suffered from shock, but no one was physically harmed. https://t.co/NiojC9uqzG pic.twitter.com/qy6u8ivsHV

News is reporting a Canadian tourist drove to a kibbutz attacked by Hamas on Oct. 7 & threatened gate security w/ a knife.

A Canadian citizen, who was protesting against the Israeli genocide in Gaza, was executed by Israeli forces.

Israeli authorities claim that the man attempted to stab the soldiers. However, video footage of the incident shows that he was at a considerable distance from the… pic.twitter.com/kLdEMivWSu

— Quds News Network (@QudsNen) July 22, 2024