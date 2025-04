Θάνατος και εξαθλίωση – Το σχέδιο του Ισραήλ για μαζικό… «εθελοντικό» εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Από την επανέναρξη των αιματηρών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, στις 18 Μαρτίου -μετά την κατάρρευση της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός- ο ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει δεκάδες υποχρεωτικές «εντολές εκκένωσης» στη Γάζα.

Πλέον καλύπτουν το 64% του αιματοβαμμένου παλαιστινιακού θύλακα, ενόσω το Ισραήλ δημιουργεί υποτιθέμενες «ζώνες ασφαλείας», καταλαμβάνοντας όλο και περισσότερα εδάφη.

Προτού αναχωρήσει για την τετραήμερη επίσκεψή του στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν –αψηφώντας το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου- ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματα της χώρας του δημιουργούν τον «Άξονα Μοράγκ».

Η ονομασία παραπέμπει σε έναν πρώην παράνομο οικισμό εβραίων εποίκων, που βρισκόταν μεταξύ των πόλεων Ράφα και Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας, περίπου 3-4 χιλιόμετρα από τα νότια σύνορά της.

Explanation to the plan the PM just presented:

Netzarim axis marked 1 (Cuts the strip from east to west)

Philadelphi axis marked 3 – (The border with Egypt)

The NEW Morag axis, named after the settlement of Gush Katif – marked 2 (cut in between the two central axis) https://t.co/RdCfDdWCkB pic.twitter.com/TYBXDO8yci

— Raylan Givens (@JewishWarrior13) April 2, 2025