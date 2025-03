Παλαιστίνιοι στη βόρεια Γάζα διαδήλωσαν κατά του πολέμου

Εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους των πόλεων Μπέιτ Λαχία, Μπέιτ Χανούν και Τζαμπαλίγια, απαιτώντας το τέλος των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα.

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (25/3), σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Wafa.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Αρνούμαστε να πεθάνουμε», «Το αίμα των παιδιών μας δεν είναι φθηνό» και «Σταματήστε τον πόλεμο», ανέφερε το Wafa.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι ένας από τους διαδηλωτές δήλωσε: «Φτάνει με τις εκτοπίσεις. Θέλουμε να ζήσουμε! Ο αποκλεισμός είναι σφοδρός. Δεν υπάρχει φαγητό, δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει νερό, ούτε καν χρήματα. Φτάνει με αυτή την κατάσταση. Θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.»

Το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ανέφερε επίσης ότι κάποιοι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της Χαμάς στις διαδηλώσεις.

Στη Μπέιτ Λαχία, κάποιοι φέρονται να φώναξαν «Η Χαμάς έξω» και «Χαμάς τρομοκράτες».

Three messages from the Gazans to the world, and why the people will win this time:

1. «Hamas are terrorists.»

2. «We want peace.»

3. «We want to live a normal life.»

It is not the first time the people of #Gaza protested against Hamas rule. Similar protests have happened many… pic.twitter.com/HlngJLVTuM

— Dalia Ziada – داليا زيادة (@daliaziada) March 25, 2025