Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα αφού τουλάχιστον 792 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.663 έχουν τραυματιστεί μέσα σε μία εβδομάδα από τότε που το Ισραήλ «έσπασε» την εκεχειρία και ξεκίνησε ξανά τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 50.144 και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 113.704 Παλαιστίνιοι.

Η οργάνωση Save the Children αναφέρει ότι περισσότερα από 270 παιδιά έχουν σκοτωθεί την εβδομάδα που πέρασε από την επανέναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, σημειώνοντας ότι αυτές ήταν μερικές από τις «πιο θανατηφόρες ημέρες για τα παιδιά από την έναρξη του πολέμου».

«Βόμβες πέφτουν, νοσοκομεία καταστρέφονται, παιδιά σκοτώνονται και ο κόσμος σιωπά», δήλωσε η Ρέιτσελ Κάμινγκς, διευθύντρια ανθρωπιστικής βοήθειας της Save the Children στη Γάζα.

«Δεν υπάρχει βοήθεια, δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει μέλλον», τόνισε.

Η οργάνωση ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι η επανέναρξη του πολέμου αποτελεί «θανατική καταδίκη για τα παιδιά της Γάζας». Περισσότερα από 17.900 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με το κυβερνητικό γραφείο Τύπου της Γάζας.

«Παιδιά σκοτώνονται στον ύπνο τους σε σκηνές, λιμοκτονούν και δέχονται επιθέσεις. Ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών και των οικογενειών είναι η οριστική κατάπαυση του πυρός», τονίζει η Save the Children.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Save the Children says more than 270 Palestinian children have been killed in the week since Israel resumed its war on Gaza, marking some of “the deadliest days for children since the war began”.

🔴 LIVE updates: https://t.co/qXx5k45aiq pic.twitter.com/uPsXo2bjPU

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 25, 2025