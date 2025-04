Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση του Ισραήλ στη Σιδώνα στον νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους ένα «υψηλόβαθμο μέλος της Χαμάς», σύμφωνα με το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mayadeen και τοπικές υπηρεσίες διάσωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και όπως μεταδίδει και η ισραηλινή Haaretz, το μέλος της Χαμάς που σκοτώθηκε ήταν ο Χασάν Φαρχάτ.

Ο ισραηλινός στρατός μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει.

Δείτε βίντεο μετά την επίθεση:

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ πραγματοποιεί χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, με στόχο να δημιουργήσει έναν νέο διάδρομο «ασφάλειας», όπως ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σημείωσε ότι το Ισραήλ καταλαμβάνει περιοχές για να φτιάξει τον Διάδρομο Μοράγκ, «έναν πρόσθετο Διάδρομο Φιλαδέλφειας».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Last night in the Gaza Strip, we switched gears. The IDF is seizing territory, striking the terrorists and destroying the infrastructure.

We are also doing something else: We are seizing the Morag Corridor. This will be the second Philadelphi, an additional Philadelphi Corridor. pic.twitter.com/10wriyHbzw

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 2, 2025