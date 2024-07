Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Ισραήλ

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στη πόλη Καρμιέλ του βόρειου Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ πρόσθεσε ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε».

Πρόκειται για «ύποπτη τρομοκρατική επίθεση», επεσήμανε σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι συνδέεται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε επί τόπου» και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για την ταυτότητά του.

Surveillance camera footage shows the stabbing attack at a shopping mall in Karmiel. Soldiers are seen opening fire at the stabber. Two men in their 20s were wounded, one critically and one seriously. pic.twitter.com/OMlpYt25e9

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 3, 2024