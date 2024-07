18 ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το βράδυ χθες Κυριακή ότι 18 στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

🚨BREAKING; The number of injuries among israeli soldiers targeting the military base in the Golan increased to 21, including 3 serious injuries

Video shows the impact of a Burkan missile at the IOF’s «Branit» barracks, and when Falaq missiles made impact in «Beit Hillel.» pic.twitter.com/YJqr7vY7d6

— Suppressed News. (@SuppressedNws) June 30, 2024