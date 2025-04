Η Ρωσία έχει εξαπολύσει μια τρομακτική επίθεση στην Ουκρανία τα τελευταία 24ωρα, κυρίως με πυραυλικά πλήγματα τα οποία δεν μπόρεσε να αποτρέψει η αντιαεροπορική άμυνα των ένοπλων δυνάμεων του Κιέβου, που γίνεται ολοένα και πιο ελλιπής.

Μετά από το πολύνεκρο πλήγμα στην πόλη Σούμι με βαλλιστικούς πυραύλους Ισκαντέρ-Μ, η Ρωσία προέβη σε νέο μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία. Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί είναι ο απολογισμός από ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες (14/4) στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ αναφέρει πως το ρωσικό πυροβολικό έπληξε την πόλη Κουπιάνσκ, με αποτέλεσμα ένας 68χρονος και μια 61χρονη να χάσουν τη ζωή τους.

Επιπλέον, εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης στην κοινότητα Σεβτσενκόβε, στα δυτικά του Κουπιάνσκ, μια 77χρονη και ένας 52χρονος βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Η πόλη Κουπιάνσκ είχε καταληφθεί από τους εισβολείς λίγες εβδομάδες μετά από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά απελευθερώθηκε πέντε μήνες αργότερα.

Τους τελευταίους μήνες, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον της πόλης, συνεχίζοντας παράλληλα την προέλασή τους σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προέβη σήμερα σε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Οδησσό όπου τόνισε ότι η υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη.

«Σήμερα επισκέφτηκα την Οδησσό μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο λαός της Ουκρανίας έχει υπομείνει τόσα πολλά – αν μη τι άλλο την επίθεση της Ρωσίας την Κυριακή των Βαΐων στο Σούμι. Η υποστήριξη του ΝΑΤΟ είναι ακλόνητη. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία ώστε να μπορεί να αμύνεται σήμερα και να αποτρέψει μια επιθετικότητα στο μέλλον, διασφαλίζοντας μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Ρούτε στο X.

Today I visited Odesa along with @ZelenskyyUa

Ukraine’s people have endured so much – not least Russia’s Palm Sunday attack on Sumy. NATO support is unwavering. We will continue to help Ukraine so it can defend today and deter future aggression, ensuring a just and lasting peace pic.twitter.com/FQb4p66Iad

— Mark Rutte (@SecGenNATO) April 15, 2025