«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Στην Triton Οικονομική τα πάντα τινάζονται στον αέρα, όταν ο Οδυσσέας εμφανίζεται αιφνιδιαστικά στη σύσκεψη.
- Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Fuel Pass, ανεξαρτήτως ΑΦΜ
- Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
- Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους - Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές
- Μωβ και καφέ μέδουσες κατακλύζουν τις θάλασσες του ευβοϊκού κόλπου – Ανησυχία από τους κατοίκους
Το 72ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.
Ο Οδυσσέας μαθαίνει για τον άγνωστο μέχρι τώρα αδελφό του, ενώ η Αρετή και ο Σταύρος συναντούν κρυφά τον Νταγιάννο για τον διαγωνισμό των πέντε Δήμων.
Η Κατερίνη δίνει μάχη για τη ζωή της, τη στιγμή που αποκαλύπτεται η κρυφή ζωή του Απόστολου Χαριτάκη.
Επεισόδιο 72 (Πέμπτη 30/04)
Ο Οδυσσέας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ανατροπή της ζωής του, όταν μαθαίνει πως έχει έναν άγνωστο αδελφό. Η κρυφή ζωή του πατέρα του αποκαλύπτεται την ίδια ώρα που η Κατερίνη δίνει μάχη για τη ζωή της και οι γιατροί θέτουν επιτακτικά το ενδεχόμενο μεταφοράς της στο εξωτερικό.
Παράλληλα, η Αλεξάνδρα στέκεται δίπλα στον Οδυσσέα, σε μια στιγμή που εκείνος είναι πιο ευάλωτος από ποτέ, πιέζοντάς τον διακριτικά να της δώσει χώρο στη ζωή του.
Ο Σταύρος και η Αρετή συναντούν κρυφά τον Νταγιάννο για τον διαγωνισμό των πέντε Δήμων, προσπαθώντας να ελέγξουν τις ισορροπίες πριν καταρρεύσουν.
Όμως η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Οδυσσέα στη σύσκεψη, τινάζει τα πάντα στον αέρα και φέρνει προδοσίες στο φως.
Πρωταγωνιστούν
Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας,
Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA
- ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
- Το morning routine που θα σου αλλάξει τη διάθεση
- Ταϊλάνδη: 19χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο με 30 χελώνες κάτω από τα ρούχα της
- Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
- Πανένκα: «Δεν θα άφηνα τον Βινίσιους να εκτελεί πέναλτι»
- Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου του Πάτρικ Μαλντούν
- Μαχαίρωσαν 30χρονο στην κοιλιά στην Ανάβυσσο – Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του
- ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
