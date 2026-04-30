Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε νεαρή γυναίκα στο Παγκράτι για μία θέση πάρκινγκ
Αποτέλεσμα της βίαιης επίθεση στο Παγκράτι ήταν η 22χρονη κοπέλα να υποστεί κάταγμα στο πόδι
Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 59χρονου άνδρα που κατηγορείται ότι επιτέθηκε και ξυλοκόπησε νεαρή γυναίκα στο Παγκράτι εξαιτίας διαφωνίας για θέση στάθμευσης εξέδωσε ο ανακριτής που χειρίζεται τη σχετική δικογραφία.
Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν πλέον τον κατηγορούμενο προκειμένου να συλληφθεί και να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Το περιστατικό
Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν έλαβε χώρα στο Παγκράτι, επί της οδού Αριστοξένου, όταν η 22χρονη γυναίκα επιχειρούσε να παρκάρει το όχημά της.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές και κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγός διερχόμενης μηχανής φέρεται να εκνευρίστηκε επειδή αναγκάστηκε να περιμένει έως ότου η νεαρή ολοκληρώσει τη στάθμευσή της.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας κατέβηκε από τη μηχανή του, επιτέθηκε στη γυναίκα χτυπώντας την στο πρόσωπο και στη συνέχεια την έσπρωξε με δύναμη στο έδαφος, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό.
Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης φέρεται να εισήλθε σε πολυκατοικία της περιοχής και να απομακρύνθηκε.
Η 22χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη κάταγμα έξω σφυρού, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε επίσημη καταγγελία του περιστατικού στις αστυνομικές αρχές.
