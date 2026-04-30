Παραιτήθηκε με αιχμές γιατρός στην Κρήτη – «Μένει χωρίς γιατρό το ΕΚΑΒ Χανίων»

Παραιτήθηκε από το ΕΚΑΒ με αιχμές ο γιατρός στην Κρήτη, Κωνσταντίνος Λάμπρης.

Όπως δημοσιεύει το patris.gr, ανάρτησε δημόσια και την επιστολή παραίτησής του προς το παράρτημα Ηρακλείου του ΕΚΑΒ, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Στην ανάρτησή του, ο γιατρός αναφέρει τα εξής:

«Άλλη μια αεροδιακομιδή εχθές με παραλαβή ασθενούς διασωληνωμένου. Εχθές είχα την τιμή να συναντηθώ και να συνεργαστώ για άλλη μια φορά με την αγαπημένη μου Διευθύντρια Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ κ. Ανέλα Μαριόλα από τις πιο μάχιμους γιατρούς του ΕΚΑΒ πρότυπο για εμένα. Ανέλα μου όμως εγώ στο είπα ότι δεν πάει άλλο και εσύ δεν το πίστευες.

Υπέβαλα την παραίτηση μου για προσωπικούς λόγους. Όλα τα άντεξα στη δουλειά τη σωματική, ψυχολογική κούραση όλα, δούλευα με χειρουργημένο πόδι δύο φορές διαλυμένη μέση και ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκα. Αγαπώ το ΕΚΑΒ αγαπώ τη δουλειά μου, τον ασθενή τους συναδέλφους. Έδωσα τα πάντα για τον Τομέα και το αναγνωρίζει όλος ο Χανιώτικος λαός.

Ο Τομέας αναβαθμίστηκε το επίπεδο γνώσεων των διασωστών, και αποτελεί αυτή την στιγμή ένα από τους καλύτερους Τομείς στην Ελλάδα. Τα Χανιά βέβαια έχουν μια ιδιαιτερότητα είναι μια πόλη με πολλά φαράγγια επισκέψιμα, με Γαύδο, με τουρισμό, με αεροδιακομιδές και εγώ είμαι μόνος. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να τα αναλάβω όλα.

Δεν έχω υπερδυνάμεις, δεν γίνεται μετά από εφημερία ενώ έχεις δει αυτά που έχεις δει και να έχεις τη μεθεπόμενη ημέρα εφημερία και να είσαι σε ρεπό να αναλαμβάνεις πάλι υπηρεσία. Δεν σέβεσαι εμένα δεν σέβεσαι τίποτα, σεβάσου το παιδί μου που δεν είχα που να το αφήσω. Πάντα όλοι πόνταραν στο φιλότιμο μου. Θα φωνάξει αλλά στο τέλος θα πάει.

Το ίδιο γινόταν και επί θητείας μου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όταν κάλυπτα και το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Και δεν επιρρίπτω ευθύνες σε ηγεσία, Διεύθυνση κτλ αλλά υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Ας καταλάβουν οι πρώην μου “αγαπητοί” συνάδελφοι του ΓΝΧ ότι εγώ είμαι μόνος. Και αγαπητοί μου πρώην συνάδελφοι του ΓΝΧ έχουμε δώσει ένα Όρκο, τον Όρκο του Ιπποκράτη.

Η αδιαφορία για τον ασθενή είναι ποινικό αδίκημα! Το ΕΚΑΒ Τομέας Χανίων πλέον δεν θα έχει γιατρό με ότι αυτό συνεπάγεται. Άντεξα το κρύο, τη κούραση τα πάντα αλλά να μη σέβονται ούτε το ίδιο μου το παιδί ΟΧΙ! Να ευχαριστήσω όλους τους διασώστες που Τομέα Χανίων που με αγκάλιασαν σαν αδερφό σαν φίλο σαν συνάδελφο, το Διευθυντή μου που το ξέρω ότι μου έλεγε το έλεγε για να με προστατέψει και σίγουρα εκτίμησε το έργο μου, τον Σωκράτη Δούκα ,την Βασιλική Δημητροπούλου, το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ Κρήτης, το διοικητικό προσωπικό στο Ηράκλειο και ιδιαιτέρως τους Δημήτρη Ορφανό, Ευφροσύνη Ματθαιάκη και Στέλιο Βαϊλάκη. Σίγουρα θα μου λείψετε και μια καινούρια ημέρα αρχίζει για εμένα. Ουδείς αναντικατάστατος…».