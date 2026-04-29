Το γύρο του διαδικτύου έκανε το βίντεο με τη νεαρή ειδικευόμενη παιδίατρο που στα όρια της κατάρρευσης καταγγέλλει πέντε ημέρες συνεχόμενης εφημερίας (ΕΣΥ). Η εφημερία ξεκίνησε Τρίτη και έφτασε μέχρι Σάββατο, ενώ τη στιγμή που τράβηξε το βίντεο η εφημερία δεν είχε λήξει.

Η παιδίατρος φτάνει στο σημείο να κλαίει μπροστά στην κάμερα και να δηλώνει ότι έχει καταρρεύσει σωματικά και ψυχικά. Ξεσπάει και με λυγμούς λέει «φοβάμαι να πάω στο δωμάτιο» γιατί όταν το κάνει θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα της ζητήσουν να επιστρέψει για κάποιο συμβάν, κάτι που είναι ιδιαίτερα «ψυχοφθόρο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το βίντεο πυροδότησε νέο κύμα αντιδράσεων για την κατάσταση στο ΕΣΥ. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό των τελευταίων ημερών: την περασμένη εβδομάδα, ορθοπεδικός κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εφημερίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι ειδικευόμενοι νέοι γιατροί στην Ελλάδα δεν είναι μόνο από τους πλέον κακοπληρωμένους στην Ευρώπη – με τον εισαγωγικό μισθό στο 1/4 των συναδέλφων τους στη Γερμανία – αλλά και οι πλέον εξουθενωμένοι σύμφωνα με τη νέα πανευρωπαϊκή μελέτη Rest JD Report.

Πρώτα ενδιαφέρον, μετά… στη «σέντρα»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, που τις τελευταίες ημέρες είχε αναλάβει «εργολαβία» τις επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενημερώθηκε για το βίντεο με τη «συμπαθή» (κατά τα λεγόμενά του) ειδικευόμενη γιατρό και έδειξε αρχικά ενδιαφέρον να εξακριβώσει «τί της συμβαίνει για να βοηθήσει», όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού προφανώς ενημερώθηκε επανήλθε αναφέροντας πως «πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μήν μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα».

Έκανε γνωστό πως «με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις».

Κατά την παραμονή της εκεί «είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου».

«Επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ»

Ο υπουργός έγραψε πως ο διοικητής του νοσοκομείου «δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή» και πως η παιδίατρος «για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται». Επίσης, έγραψε πως μετά την πρωινή του ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της.

«Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ», κατέληξε.