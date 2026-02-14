Νέοι γιατροί: Αντί για λευκή μπλούζα, βάζουν το «χακί»

Δεν έφταναν οι ελλείψεις γιατρών στο ΕΣΥ, τώρα οι ειδικευόμενοι καλούνται να ντυθούν και στο … χακί ή οι απόφοιτοι της ιατρικής να μην ξεκινήσουν κάν την ειδικότητά τους…

Αιτία είναι οι νέες διατάξεις για την αναβολή στράτευσης.

Εξαιτίας του νέου νόμου, οι γιατροί που έχουν διοριστεί και πρέπει να ξεκινήσουν την ειδικότητά τους καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους, χάνοντας τον διορισμό τους στο νοσοκομείο, παρά την πολυετή αναμονή τους για θέση ειδικευομένου.

Όσο για εκείνους που ήδη υπηρετούν στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, κινδυνεύουν να βρεθούν μπροστά σε διακοπή της σύμβασής τους με το νοσοκομείο, γιατί η αναβολή τους λήγει τους επόμενους μήνες και δεν πρόκειται να τους δοθεί παράταση.

Είναι γνωστή η πολυετής αναμονή των νέων γιατρών να βρουν θέση ειδικότητας

Το θέμα έχει ήδη αρχίσει να «φαίνεται», με τους ειδικευόμενους να κάνουν σχετικές καταγγελίες στις τοπικές ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών, ενώ η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) έχει θέσει το ζήτημα υπόψιν του υπουργείου Υγείας.

Όμως απάντηση δεν υπάρχει από το υπουργείο Υγείας, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστές οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, όπως επίσης γνωστή είναι και η πολυετής αναμονή των νέων γιατρών να βρουν θέση ειδικότητας. Και τώρα βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν την ειδικότητά τους, έστω κι αν ο διορισμός τους έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Ειδικότερα, σε σχέση με την αναβολή για ιατρική ειδικότητα, ο σχετικός νόμος του 2005 που ίσχυε μέχρι τις 10 Ιανουαρίου φέτος, προέβλεπε αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας για τους ειδικευόμενους ιατρούς μέχρι το τέλος του έτους που συμπλήρωναν το 33ο έτος της ηλικίας τους. Με το σκεπτικό αυτό, ο στρατός είχε επί θητεία γιατρούς – οπλίτες με εμπειρία αντί για νέους πτυχιούχους χωρίς καθόλου εμπειρία.

Τώρα, ο νέος νόμος Δένδια καταργεί το σχετικό άρθρο και αναφέρει ότι «Για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις χορήγησης αναβολής κατάταξης σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες και έρευνες, σύμφωνα με το καταργούμενο άρθρο 19 του ν. 3421/2005, περί αναβολής κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες, αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος».

Όπως επισημαίνει το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, η νέα διάταξη περί αναβολής, φαίνεται πως αναφέρεται μόνο σε αυτούς με διδακτορική διατριβή που «διαπρέπουν στην έρευνα» χωρίς καμία πρόβλεψη για τις ιατρικές ειδικότητες.

Όσο για την απουσία κάποιας μεταβατικής διάταξης μετά την ψήφιση του νόμου, η παράλειψη αυτή εμποδίζει τους γιατρούς που περίμεναν τον διορισμό τους, αλλά και τους γιατρούς που τώρα βρίσκονται υπό διορισμό και δεν δικαιούνται βάσει του νέου νόμου να αιτηθούν αναβολή κατάταξης, να χάσουν εντελώς τη θέση τους για την ειδικότητα (με πολλά, συνήθως, χρόνια αναμονής), μόνο και μόνο επειδή δεν προλαβαίνουν να συλλέξουν τα απαραίτητα έγγραφα για την ανάκληση της θέσης ειδικότητάς τους.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κάνουν λόγο για απαράδεκτη κατάσταση, κατ΄ αρχήν για τους νέους γιατρούς, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν επιλέξει ειδικότητες με ενιαίο διορισμό χωρίς μεγάλη αναμονή (Ειδική Παθολογία, Γενική Χειρουργική, Αναισθησιολογία, Ακτινολογία κ. ά.).

Σημειώνει όμως πως σε ότι αφορά τα νοσοκομεία, η νέα απαράδεκτη ρύθμιση προκαλεί νέα προβλήματα σε αυτά εξαιτίας της υποστελέχωσής τους.

Αντίστοιχα σημειώνει ότι η ίδια ρύθμιση στρέφεται ενάντια και στους υπόλοιπους φαντάρους, γιατί αυτονόητα είναι προτιμότερο ο οπλίτης γιατρός μονάδας να είναι έμπειρος, παρά νέος πτυχιούχος.

Για την οργάνωση κινητοποιήσεων η ΑΡΣΙ καλεί τους ειδικευόμενους γιατρούς σε ανοικτή συζήτηση την Δευτέρα 16/2 στις 8 το βράδυ στα γραφεία της ΕΙΝΑΠ (Θεμιστοκλέους 34, Εξάρχεια).