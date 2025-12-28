Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο

Ο Ανδρέας Ξανθός ουδέποτε υπήρξε άνθρωπος των άκρων και των εντάσεων. Την εποχή της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το δύσκολο πόστο του υπουργού Υγείας. Γιατρός και ο ίδιος και μάλιστα με έντονη συνδικαλιστική δράση τα προηγούμενα χρόνια πριν εκλεγεί βουλευτής γνώριζε απ’ την καλή και την ανάποδη τις μεγάλες αδυναμίες του συστήματος που έγιναν εντονότερες κατά τη μνημονιακή περίοδο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Ανδρέας Ξανθός διατήρησε τη θέση του τομεάρχη Υγείας στο κόμμα και συνεργάστηκε στενά με τον Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο της πανδημίας. Το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023 μέτρησε δύο φορές άσχημα για τον Ανδρέα Ξανθό. Αφενός η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε βαριά, αφετέρου ο ίδιος δεν κατάφερε να εκλεγεί ξανά βουλευτής.

Από την ίδρυση του ΕΣΥ έως την πανδημία

Η κυκλοφορία του βιβλίου «Το Κόκκινο Νήμα» έρχεται να επισφραγίσει μια μεγάλη περίοδο, την οποία ο συγγραφέας έζησε από κοντά. Πιάνει το ΕΣΥ στις απαρχές του και φτάνει έως τα μνημονιακά χρόνια και την περίοδο της πανδημίας. Όπως γράφει ο ίδιος εξάλλου στην εισαγωγή, «είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή της αποτίμησης και του αναστοχασμού. Είναι η ώρα της καταγραφής και ανάδειξης όλων των κρίσιμων βημάτων μιας επίπονης προσπάθειας για να διαμορφώσουμε και στη συνέχεια να υλοποιήσουμε μια υγειονομική στρατηγική με αριστερά χαρακτηριστικά».

Μιλώντας στο in ο Ανδρέας Ξανθός θυμάται την περίοδο της εφαρμογής μιας πολιτικής υγείας με αριστερό πρόσημο στη δύσκολη μνημονιακή περίοδο. Ξεκινώντας από τη δημιουργία του ΕΣΥ στις αρχές της δεκαετίας του 80 την οποία θεωρεί «μεγάλη κοινωνική τομή της Μεταπολίτευσης», φτάνουμε στο σήμερα όπου όπως λέει «η εποχή αρχίζει να θυμίζει την προ ΕΣΥ περίοδο και αυτό επειδή οι πολίτες για να έχουν αξιόπιστη φροντίδα υγείας θα πρέπει είτε να πληρώνουν από την τσέπη τους είτε να αναζητούν κάποιο μέσο».

Το κυβερνητικό αφήγημα για την Υγεία

Ο Ανδρέας Ξανθός απορρίπτει κάθετα το κυβερνητικό αφήγημα για τη δημόσια Υγεία, υποστηρίζοντας πως ως μάχιμος γιατρός ξανά (κατέχει τη θέση του διευθυντή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου) έχει «σαφή εικόνα» για το τι συμβαίνει στο χώρο του ΕΣΥ. «Ποτέ στην ιστορία του δεν είχε βρεθεί σε τόσο μεγάλη αποδιοργάνωση και σε τόσο μεγάλη αδυναμία να καλύψει τις ανάγκες», σημειώνει με νόημα.

Αναφέρεται σε κύμα φυγής έμπειρων γιατρών αλλά και νοσηλευτών, ενώ κάνει λόγο περί «κατάρρευσης ηθικού» όσων υπηρετούν στο ΕΣΥ για διάφορους λόγους, γεγονός, που όπως λέει δίνει τον χαρακτήρα του «άγονου» στο σύστημα Υγείας.

Μια νέα παρέμβαση

Προκειμένου να αντιστραφεί η συγκεκριμένη εικόνα ο Ανδρέας Ξανθός θεωρεί ότι χρειάζεται μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση, μια άλλη πολιτική στα θέματα της δημόσιας Υγείας. Μοιραία η συζήτηση έρχεται στο κομμάτι της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης και των δημοσκοπικών της επιδόσεων.

Επ’ αυτού διαπιστώνει την απουσία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Δεξιάς. «Σήμερα υπάρχει μια δυστοπία στη χώρα και στο ορατό μέλλον δεν διαφαίνεται μια αλλαγή πορεία της χώρας. Έχουμε μπει σε μια περίοδο μεγάλης ρευστότητας. Γι’ αυτό και σήμερα χρειάζεται μια ισχυρή και αξιόπιστη Αριστερά».

Περί Αριστεράς

Αναφορικά με τον κατακερματισμό των δυνάμεων της Αριστεράς αλλά και με την φημολογία περί ίδρυσης νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Ξανθός θεωρεί ότι αυτό που προέχει «είναι η ανασυγκρότηση μιας αξιόπιστης πληθυντικής Αριστεράς και όχι μια προσπάθεια να διευρύνουμε τις κοινωνικές μας αναφορές».

Σημειώνει δε ότι σήμερα είναι ακόμα πιο έντονη η διάκριση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς και προσθέτει πως το καθήκον της Αριστεράς σήμερα είναι να στηρίξει ακόμα περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους κοινωνικά αδύναμους, τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Θυμάται τον στίχο του Μανόλη Αναγνωστάκη, «στην οριζοντίωση της εποχής μας να κρατήσουμε όρθιες ισχνές καλαμιές» (σ.σ. από το ποίημα «Για μια σκέτη αξιοπρέπεια») και σημειώνει πως μια τέτοια ισχνή καλαμιά είναι η Αριστερά σήμερα, την οποία και πρέπει «να περιφρουρήσουμε».

Στο ερώτημα αν μπορεί σήμερα η Αριστερά να αναχαιτίσει τον ακροδεξιό λόγο σημειώνει ότι σίγουρα η συγκυρία είναι δύσκολη για τις αριστερές ιδέες. «Η Αριστερά χρειάζεται σήμερα ένα νέο αφήγημα, πιο επιδραστικό, πιο συνεκτικό και πιο προσγειωμένο στην πραγματικότητα που θα είναι συμβατό με τις αξίες της αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να δώσει ρεαλιστικές λύσεις σήμερα».

Περί σκανδάλων

Αναφερόμενος στα σκάνδαλα της Υγείας την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (Novartis, ΚΕΕΛΠΝΟ) μιλάει για όντως «σκανδαλώδεις υποθέσεις που οφείλαμε να αναδείξουμε και να διερευνήσουμε θεσμικά. Κυρίως όμως, οφείλαμε να θωρακίσουμε με αλλαγές το σύστημα Υγείας ώστε να μην επαναλαμβάνονται». Παραδέχεται ωστόσο ότι υπήρξαν «προβλήματα» στην εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.

Τέλος, ο Ανδρέας Ξανθός ξεκαθαρίζει ότι έχει κλείσει για τον ίδιο το κεφάλαιο ανάληψης κεντρικών πολιτικών θέσεων. «Μετά από μια περίοδο τριών κοινοβουλευτικών θητειών και 4,5 ετών στο υπουργείο υγείας, θεωρώ ότι είναι υγιές και σε πολιτικό και σε ανθρώπινο επίπεδο να μην αναζητά κανείς νέους ρόλους και νέες θέσεις ευθύνης».