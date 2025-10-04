newspaper
Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;
Ελλάδα 04 Οκτωβρίου 2025

Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;

Πανηγυρίζει  ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που η πρωτοβάθμια υγεία δεν καλύπτει τους ασθενείς και στέλνει τον πληθυσμό στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Μέχρι το 40% των ασθενών που επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν την ενιαία πλατφόρμα για ηλεκτρονικό ραντεβού στα νοσοκομεία, κατάφεραν τελικά να καλυφθούν, σύμφωνα και με επίσημες δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ.

Στη σχετική ανάρτηση του υπουργού, αναφέρεται ότι τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας του νέου συστήματος, καταγράφηκαν πάνω από 100.000 κλήσεις με τα τηλεφωνικά κέντρα να διαχειρίζονται τις 43.000 κλήσεις και από τις τρεις διαφορετικές επιλογές: 1566, My Health App και http://finddoctors.gov.gr. Από αυτές, κατάφεραν να προγραμματίσουν ραντεβού, περίπου 40.000 ασθενείς.

Συνολικά στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, δωρεάν ραντεβού κατάφεραν να κλείσουν 100.000 ασθενείς, από τις 263.000 ασθενείς που τηλεφώνησαν…

Με τα στοιχεία αυτά να δηλώνουν ότι μόλις το 40% των ασθενών κατάφερε τελικά να κλείσει ραντεβού, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε στο Χ ότι «η συμμετοχή αυτή έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και θέλω απλά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Με άλλα λόγια, ο υπουργός ευχαρίστησε τους ασθενείς που κατάφεραν να βρουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας για να καλύψουν τις ανάγκες τους, σε ποσοστό 38-40%. Για τους υπόλοιπους, ούτε κουβέντα.

Η καταγραφή στην ενιαία πλατφόρμα θα δείξει όχι μόνο τις ελλείψεις του συστήματος, αλλά και πόσο πιεστικές είναι

Ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα για ραντεβού με γιατρό καλύπτει όλες τις δομές υγείας

Όπως φαίνεται, η δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας για τα ραντεβού στο σύστημα υγείας μπορεί να συμβάλλει στην αναγνώριση των αναγκών του πληθυσμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταγράφονται όλες οι προσπάθειες των ασθενών να πάρουν τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται.

Η καταγραφή αυτή θα δείξει όχι μόνο τις ελλείψεις του συστήματος, αλλά και πόσο πιεστικές είναι, ενώ θα μπορέσει να αποτελέσει οδηγό για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας ή νοσοκομειακής περίθαλψης.

Μιλώντας στο in.gr για το θέμα ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) Πάνος Παπανικολάου, επεσήμανε ότι τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων υπάρχουν για την κάλυψη ασθενών που χρειάζονται παρακολούθηση μετά από ιατρικές πράξεις που τους παρασχέθηκαν στο νοσοκομείο ή για ασθενείς των οποίων η παρακολούθηση είναι χρόνια.

Ελλείψεις γιατρών

Με τη νέα πλατφόρμα όμως, γίνεται εμφανής η αποτυχία των μέτρων ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τον προσωπικό γιατρό και την ανύπαρκτη ενίσχυση των Κέντρων Υγείας, αφού χρειάζεται περιστατικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να καλύπτονται από τα νοσοκομεία.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε τις ελλείψεις γιατρών στα νοσοκομεία, φέρνοντας ως παράδειγμα το νοσοκομείο Νίκαιας, το οποίο έχει ανακοινώσει αδυναμία πραγματοποίησης τακτικών ιατρείων, διότι το προσωπικό του επαρκεί μόνο για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και των νοσηλευομένων, ενώ έχουν διατηρηθεί περιορισμένα τακτικά ιατρεία για λοιμώξεις και για ασθενείς με διαβήτη. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι στις τρεις παθολογικές κλινικές έπρεπε να υπηρετούν 30 παθολόγοι, τη στιγμή που υπηρετούν 16, δηλαδή σχεδόν οι μισοί.

Πρόσθεσε ότι μεταφέροντας περιστατικά πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα νοσοκομεία, το όλο εγχείρημα θα χρειαζόταν και την αντίστοιχη υποστήριξη με διοικητικό προσωπικό, εκτός από το κλείσιμο των ραντεβού.

Νοσοκομειακή παρακολούθηση

Όσο για τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά ιατρεία στα οποία θα έπρεπε να παρέχεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πρόληψη, ο κ. Παπανικολάου σημείωσε ότι οι όποιες παρεμβάσεις έχουν αποτύχει με αποτέλεσμα να μετακυλίεται η τακτική παρακολούθηση στα νοσοκομεία.

«Κανονικά», όπως είπε ως παράδειγμα, «θα έπρεπε να παραπέμπεται από την πρωτοβάθμια περίθαλψη στο νοσοκομείο ένα περιστατικό οσφυαλγίας – ισχιαλγίας σε τακτικό ιατρείο σε νευροχειρουργική κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Αντίστοιχα, και ένα περιστατικό από τα επείγοντα που δεν χρειάζεται νοσηλεία, δόθηκαν όμως οι απαραίτητες οδηγίες και η φαρμακευτική αγωγή, θα μπορούσε να επιστρέψει σε τακτικό ιατρείο 10 ημέρες μετά για επανεξέταση.

Τέλος, το τακτικό ιατρείο στο νοσοκομείο θα χρειαζόταν μετά από την ολοκλήρωση νοσηλείας, για επανέλεγχο της πορείας του ασθενή».

Η παράμετρος χρόνος

Φυσικά, τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, δεν αφορούν επείγοντα περιστατικά, συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα αναμονής, οπότε όσοι δεν κατάφεραν άμεσα να κλείσουν κάποιο ραντεβού, θα το καταφέρουν σε επόμενο χρόνο. Όμως κι αυτή η αναμονή, δεν μπορεί να είναι επ΄ άπειρο, επισημαίνουν ειδικοί των οικονομικών της υγείας.

Αυτός εξάλλου ήταν και ο λόγος που εισήχθη ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, για να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία από το έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όπως φαίνεται όμως, δεν αποδίδει αρκετά, είτε για λόγους εμπιστοσύνης των ασθενών, είτε για λόγους πολυπλοκότητας των περιστατικών (συννοσηρότητες), είτε για λόγους επίσκεψης στον ίδιο γιατρό για την τακτική παρακολούθηση κάποιου χρόνιου νοσήματος, είτε γιατί η ανάγκη των ασθενών για υπηρεσίες υγείας έχει αυξηθεί μετά την πανδημία ή τη γήρανση του πληθυσμού.

Καθώς όμως όλες οι διαδικασίες ραντεβού ενοποιούνται στην ίδια πλατφόρμα, μένει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να εντοπίσει τις αδυναμίες και τα προβλήματα και να προωθήσει την επίλυσή τους.

Vita.gr
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»
Ελλάδα 04.10.25

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τους τα ζώα και αντιπεριφερειάρχες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
Στην Αμαλιάδα 04.10.25

Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ (βίντεο)

Στο στόχαστρο έβαλαν τέσσερις ληστές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, στο οποίο εισέβαλαν σπάζοντας το ρολό ασφαλείας και πήραν κοσμήματα και πολύτιμους λίθους

Σύνταξη
Παραβατικότητα ανηλίκων: Και οι γονείς στη φυλακή
Τα στοιχεία 04.10.25

Και οι γονείς στη φυλακή για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Κάθε ημέρα συλλαμβάνονται έξι για παραμέληση των παιδιών τους - Επτά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή το 2025 - Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η αναλογία στις συλλήψεις ανηλίκων και γονιών ανήλθε στο 23%

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη
Απώλεια 03.10.25

Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη

Ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου και αυθεντικός εκφραστής της παραδοσιακής μουσικής του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων έφυγε από τη ζωή

Σύνταξη
Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
Δήλωση Κεραμέως 04.10.25

Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία, κατατέθηκε για επεξεργασία στη Βουλή. Ποιες προτάσεις των κοινωνικών εταίρων συμπεριλαμβάνει.

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
Κόσμος 04.10.25 Upd: 04:50

Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεργαστεί για απελευθέρωση των ομήρων και υλοποίηση του οράματος Τραμπ, βάσει των όρων του Ισραήλ

Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
