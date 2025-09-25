Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Έκτακτη επιχορήγηση για τη δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που βαραίνουν τα νοσοκομεία προς τους προμηθευτές θα ζητήσει φέτος το υπουργείο Υγείας, καθώς τα χρέη φτάνουν το ένα δις. ευρώ, μειωμένα κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Ταυτόχρονα οι ατιμολόγητες προμήθειες αποτέλεσαν αιτία απομάκρυνσης κάποιων διοικητών νοσοκομείων, οπότε ο στόχος του υπουργείου Υγείας είναι τα ατιμολόγητα να ελαχιστοποιηθούν μέχρι να μηδενιστούν.

Οι οφειλές των νοσοκομείων περιλαμβάνονται στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, για τις οποίες η Κομισιόν έστειλε προειδοποιητική επιστολή στη χώρα μας με κίνδυνο παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το γεγονός αυτό δείχνει τη δραματική υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας της χώρας, στο οποίο μάλιστα πέρυσι κατέφυγαν μισό εκατομμύριο ασθενείς περισσότεροι, σηματοδοτώντας χρονιά ρεκόρ στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ με 11,8 εκατ. περιστατικά να ζητούν περίθαλψη.

Παρόλα αυτά όμως, η έκτακτη επιχορήγηση θα αφορά μόνο τα ληξιπρόθεσμα των νοσοκομείων, με στόχο το μηδενισμό τους σε κάποιες κατηγορίες, καθώς η μείωσή τους, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, «συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και στην εδραίωση της εμπορικής πίστης προς τους προμηθευτές, ενώ αποτελεί σημαντική διεθνή υποχρέωση της χώρας».

«Ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας πρέπει να είναι περισσότερο συνεργατικοί»

Τις σχετικές δηλώσεις έκανε ο υπουργός Υγείας στο πλαίσιο διημερίδας για τα νοσοκομεία που οργανώνει το υπουργείο Υγείας στην Εθνική Πινακοθήκη και πρόσθεσε ότι η έκτακτη χρηματοδότηση θα αφορά μόνο τα ληξιπρόθεσμα και όχι την εφαρμογή των προϋπολογισμών του 2025. Επέστησε την προσοχή των νέων διοικητών στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, επειδή η χώρα διατηρεί αυξημένα ποσά υποχρεωτικών επιστροφών της φαρμακοβιομηχανίας (clawback).

Απένταξη έργων ανάκαμψης

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στους διοικητές των νοσοκομείων, έθεσε ως προτεραιότητα την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων στα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι τυχόν καθυστερήσεις εμποδίζουν την είσπραξη των δόσεων για ολόκληρη τη χώρα, προειδοποιώντας ότι οι καθυστερήσεις θα σημάνουν απένταξη των έργων τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Με το δεδομένο αυτό, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα απογευματινά χειρουργεία, λέγοντας ότι πέτυχαν να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής των ασθενών για μη επείγοντα περιστατικά, έθεσε ως χρονικό περιθώριο τον Ιούνιο του 2026 για την επίτευξη των ελάχιστων χειρουργικών επεμβάσεων και υπογράμμισε ότι στην επίτευξη του στόχου συμβάλλει και η διενέργεια ψυχρών χειρουργείων στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα υγείας

Επισημαίνοντας τη βούλησή του ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας «να είναι περισσότερο συνεργατικοί», ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως σημαντική μεταρρύθμιση τη δυνατότητα ιδιωτικού έργου από γιατρούς του ΕΣΥ και υπογράμμισε την επέκταση του μέτρου τόσο στην πρωτοβάθμια υγεία – στις ΤΟΜΥ και όπου αλλού στο σύστημα υγείας, με το νομοσχέδιο που τέθηκε την Τετάρτη σε διαβούλευση.

Πρόσθεσε ότι η δυνατότητα χρήσης των δομών του ΕΣΥ από ιδιώτες γιατρούς θα καθυστερήσει γιατί χρειάζονται μεγάλα ασφαλιστήρια συμβόλαια για αστική ευθύνη, όμως κάλεσε τους διοικητές των επαρχιακών νοσοκομείων να βοηθήσουν τους ιδιώτες της περιοχής τους ώστε να γίνει το μέτρο πράξη.

Προϋπολογισμοί

Δηλώνοντας ότι «το 2025 θα τα καταφέρουμε χωρίς έκτακτη επιχορήγηση», ο κ. Γεωργιάδης επέστησε την προσοχή των διοικητών στην τήρηση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, χωρίς όμως αυτό να αποβαίνει σε βάρος των υπηρεσιών υγείας. Είπε χαρακτηριστικά, ότι αν τεθεί δίλημμα «προϋπολογισμός ή χειρουργείο», προέχει το χειρουργείο, γιατί «ακόμα και ένας μόνο ασθενής να σωθεί, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία».

Προανήγγηλε την εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία το 2026 και χαρακτήρισε συγκλονιστική μεταρρύθμιση την εισαγωγή του νέου συστήματος κοστολόγησης των υπηρεσιών υγείας με το σύστημα DRG και υπογράμμισε ότι θα υπάρξουν νοσοκομεία ελλειμματικά, όμως δεν θα τεθεί θέμα λειτουργίας τους, προκειμένου να παρέχουν εγγύτερη υπηρεσίες υγείας.

Ζήτησε τέλος από τους διοικητές να προωθήσουν τη συμμετοχή των ασθενών στο σύστημα αξιολόγησης, λέγοντας ότι φτάνει το 19% των ασθενών που βγήκαν από το νοσοκομείο, γεγονός που αποτελεί έγκυρο δείγμα καθώς είναι πάνω από 5%, όμως θα ήταν προτιμότερο το ποσοστό να είναι μεγαλύτερο και να λειτουργεί ως δείκτης για το κάθε νοσοκομείο.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στον κοινό στόχο να γίνει το σύστημα υγείας πιο αποτελεσματικό, ποιοτικό και ανθρώπινο, με ορθή διοίκηση, λογοδοσία και αξιολόγηση.

Η γενική γραμματέας Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη ανέφερε ότι προσβλέπει σε μια συνεργασία αποδοτική και αποτελεσματική.

Ρεκόρ επισκεψιμότητας στο ΕΣΥ

Ο γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΣΥ, με τη γήρανση του πληθυσμού, το δημογραφικό, την αύξηση των χρονίων νοσημάτων, με ελλείψεις προσωπικού, εξοπλισμού και φαρμάκων, παράμετροι που παρατηρούνται σε όλα τα συστήματα διεθνώς.

Σημείωσε ότι το 2024 καταγράφηκε ρεκόρ επισκεψιμότητας στο ΕΣΥ, με πάνω από 11,8 εκατ. περιστατικά, αυξημένο κατά 500.000 περιστατικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και τόνισε ότι το ΕΣΥ πρέπει να αγκαλιάζει την καινοτομία, όλους τους ασθενείς και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Κράβαρη επεσήμανε ότι η δημόσια υγεία είναι η καρδιά της πολιτικής για τον άνθρωπο, υπηρετεί μια ολιστική αντίληψη της υγείας και περιλαμβάνει την πρόληψη, επιτήρηση και διαχείριση του περιβάλλοντος, των μεταδοτικών νοσημάτων, τις έκτακτες καταστάσεις, την ισχυροποίηση της πρωτοβάθμιας υγείας και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Στην διημερίδα παρευρέθηκαν οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, οι Διοικητές και οι Υποδιοικητές των Νοσοκομείων, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, η Προέδρος του ΕΚΕΑ Έλενα Τσάγκαρη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕΤΕΚΝΥ Α.Ε. Παντελής Μεσσαρόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΠΥ Άρης Αποστόλου, η Πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ Δάφνη Καϊτελίδου, καθώς και στελέχη φορέων και δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.