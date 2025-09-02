ΠΟΕΔΗΝ: Δραματικές οι ελλείψεις στο ΕΣΥ στη Β. Ελλάδα

Ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που κυμαίνεται από 30-50% διαπιστώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) σε έρευνά της για τις δομές του ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη τάση αποχωρήσεων από τα δημόσια νοσοκομεία, λόγω των δύσκολων συνθηκών εργασίας των υγειονομικών.

Με την ίδια έρευνα, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, καταγράφουν τις ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τα προβλήματα των κτιρίων, καθώς επίσης και τις καθυστερήσεις κάλυψης των αναγκών των ασθενών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λίστες αναμονής που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το εξάμηνο.

Χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές λόγω ελλείψεων σε χειρουργούς και αναισθησιολόγους, ενώ προβλήματα στην επεξεργασία ογκολογικών φαρμάκων για τις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας δημιουργούνται από τις ελλείψεις νοσοκομειακών φαρμακοποιών. Η δε έλλειψη παθολογοανατόμων καθυστερεί βιοψίες, οι οποίες παραπέμπονται σε ιδιωτικά εργαστήρια.

Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την άρνηση των Νοσηλευτών να αποδεχτούν τον διορισμό τους

Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν τα παρακάτω προβλήματα:

ΑΧΕΠΑ: Μεγάλες ελλείψεις. Οι οργανικές θέσεις είναι 1530. Υπηρετούν 886 μόνιμοι υπάλληλοι και οι κενές οργανικές θέσεις είναι 465. Σε προκήρυξη οι δεσμευμένες θέσεις είναι 180. Οι ΙΔΟΧ είναι 208. Στις Νοσηλευτικές ειδικότητες υπηρετούν 67 και μέσω ΔΥΠΑ με τα δύο προγράμματα υπηρετούν 29. Το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι η απώλεια 30 ατόμων μέσα σε ένα χρόνο και κάτι. Οι χειρουργικές αίθουσες είναι 10 και λειτουργούν αυτή τη στιγμή οι 4, με προοπτική να ανοίξουν άλλες 2. Η λίστα αναμονής στο Νοσοκομείο είναι περίπου στα 1500 άτομα για τα χειρουργεία που αυτό συνεπάγεται περίπου 3 μήνες αναμονή. Αρκετά παλιά κτίρια με κλινικές που δεν έχουν γίνει ανακαίνιση και υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Επίσης είναι αρκετά δύσκολη η πρόσβαση για ραντεβού ασθενών στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ: Στο Νοσοκομείο υπάρχουν 30% κενές οργανικές θέσεις. Εργάζονται 137 επικουρικοί όλων των κατηγοριών, έφυγαν 23 άτομα και προσλήφθηκαν 12 άτομα μέσα σε ένα έτος. Σημαντικότερες ελλείψεις υπάρχουν στο Νοσηλευτικό προσωπικό και στο Διοικητικό. Επίσης στο παθολογοανατομικό τμήμα λόγω σοβαρής έλλειψης ιατρικού προσωπικού μεγάλο μέρος των παρασκευασμάτων, δίνεται σε ιδιωτικό εργαστήριο με κόστος χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Σοβαρή υποστελέχωση του φαρμακείου στο τμήμα διαλύσεων κυτταροστατικών φαρμάκων ημερήσιας νοσηλείας στην πυλαία. Λόγω της υποστελέχωσης στην Διοικητική και τεχνική υπηρεσία, οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου εκχωρούνται σε εργολάβους. Μία χειρουργική αίθουσα από τις 5 παραμένει κλειστή λόγω μετακίνησης Αναισθησιολόγων. Έχει εξαγγελθεί μέσω ΣΔΙΤ ίδρυση νέου Νοσοκομείου όπου οι εργαζόμενοι ενώ στηρίζουν την κατασκευή του, διαφωνούν γιατί γίνεται με ΣΔΙΤ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Οι κενές οργανικές θέσεις στο Νοσηλευτικό ΠΕ, ΔΕ και ΤΕ είναι 62. Στο βοηθητικό προσωπικό κενές οργανικές θέσεις ΥΕ είναι 45, στο Διοικητικό ΔΕ είναι 13 και στο Τεχνικό προσωπικό ΔΕ είναι 20. Απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή έχουν γίνει 140 και με voucher 80. Οι αναμονές εξωτερικών ιατρείων μέσος όρος είναι στις 15 ημέρες, ενώ στο ουρολογικό- γαστρεντερολογικό στο 4μηνο. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού όλων των κλάδων. Στον ιατρικό κλάδο οι οργανικές θέσεις είναι 91, εκ των οποίων καλυμμένες είναι οι 71 και οι κενές 20. Οι θέσεις από τις κενές που δεσμεύονται για προκήρυξη είναι 5. Υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις 6. Υπηρετούντες επικουρικοί και ιδιώτες 9. Στο νοσηλευτικό προσωπικό οι οργανικές θέσεις είναι 233, εκ των οποίων οι 161 είναι καλυμμένες και οι κενές είναι 73. Οι θέσεις από τις κενές που δεσμεύονται για προκήρυξη είναι 25 και οι υπηρετούντες επικουρικοί και ΔΥΠΑ είναι 46.

Ο μέσος χρόνος αναμονής όσον αφορά στις λίστες χειρουργείων είναι: στην ουρολογική κλινική 58,51 ημέρες, στην χειρουργική 68,28 ημέρες, στην οφθαλμολογική 138,92 ημέρες και στην γυναικολογική 169,13 ημέρες. Όσον αφορά στις οδοντιατρικές επεμβάσεις, ο χρόνος αναμονής είναι συνήθως μεγαλύτερος από έξι μήνες, διότι οι ασθενείς (πρόκειται για άτομα ΑΜΕΑ που χρήζουν γενικής αναισθησίας), αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία. Η τελική ημερομηνία χειρουργείου, πολλές φορές αναβάλλεται εξαιτίας νοσογόνων ή οικογενειακών παραγόντων που επηρεάζουν τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους. Κτιριακά προβλήματα δεν υπάρχουν γιατί έχουν γίνει ανακαινίσεις, μόνο το παλιό κτίριο θέλει συντήρηση και βάψιμο.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: Ελλείψεις προσωπικού. Στη Διοικητική Υπηρεσία οι οργανικές θέσεις είναι 141, εκ των οποίων οι 93 είναι μόνιμοι και οι 40 επικουρικοί – ΟΑΕΔ. Οι κενές είναι 10. Στην Νοσηλευτική Υπηρεσία οι οργανικές θέσεις είναι 1.134, 723 μόνιμοι και 265 επικουρικοί – ΟΑΕΔ και οι κενές είναι 178. Στο Παραϊατρικό οι οργανικές θέσεις είναι 284, 164 μόνιμοι και 55 επικουρικοί – ΟΑΕΔ και οι κενές 76. Από τον Νοέμβριο του έτους 2024 έως σήμερα έχουν γίνει 394 απογευματινά χειρουργεία. Οι χειρουργικές αίθουσες είναι 14, εκ των οποίων λειτουργούν 6. Οι φιλοξενίες παθολογικών περιστατικών σε άλλες κλινικές μετά από κάθε εφημερία είναι 40-50 ασθενείς. Οι αναμονή στα χειρουργεία είναι περί τις 4.000. Υπάρχουν 10 αναισθησιολόγοι και 2 δανεικοί από τις συνολικά 28 θέσεις που προβλέπονται. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ: Οι οργανικές θέσεις του Νοσοκομείου όσων αφορά το Ιατρικό προσωπικό είναι 169, ειδικευόμενοι στους 78 και λοιπό προσωπικό πλην ιατρών 758. Μεγάλες ελλείψεις υπάρχουν σε Αναισθησιολόγους, Παθολογοανατόμους, Παραϊατρικό προσωπικό κυρίως Ραδιολόγων, Ακτινολόγων και χειριστών- εμφανιστών. Επικουρικοί υπηρετούντες ιατροί είναι 7 άτομα, λοιπό επικουρικό προσωπικό στους 42 και επικουρικό Νοσηλευτικό προσωπικό και ειδικευόμενοι Νοσηλευτές είναι στους 52. Από το 2024 έως σήμερα έφυγαν λόγω σύνταξης 12 Ιατροί και 10 Νοσηλευτές. Διορίστηκαν όμως 24 άτομα ως μόνιμα Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και 4 μόνιμοι Ιατροί. Γίνεται έλεγχος και επικαιροποίηση της λίστας χειρουργείων ενώ εκκρεμούν περιστατικά στην ενιαία λίστα, ελάχιστα με παρατηρήσεις από τους ιατρούς για διεξαγωγή τους ή όχι για λόγους υγείας των ασθενών. Το 2024 εκκρεμούν ορισμένα περιστατικά σε διαδικασία ελέγχου για προγραμματισμό διεξαγωγής. Επίσης για τα απογευματινά χειρουργεία διενεργούνται από το ταμείο ανάκαμψης δωρεάν χειρουργεία και για το Σεπτέμβριο. Από τις 4 χειρουργικές αίθουσες οι δύο είναι κλειστές λόγω έλλειψης Αναισθησιολόγων. Κτιριακά προβλήματα δεν υπάρχουν στο Νοσοκομείο γιατί ανακαινίστηκε και ολοκληρώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση. Ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου είναι μικρότερος από το προηγούμενο έτος. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Οι καλυμμένες οργανικές θέσεις στο Νοσοκομείο είναι 979. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι 341. Οι επικουρικοί είναι στους 115 ενώ από τα προγράμματα ΟΑΕΔ είναι στους 23. Με συμβάσεις έργου (μπλοκάκια)είναι 73 άτομα. Ο αριθμός των πρωινών χειρουργείων από 1/1/25 έως 25/8/25 είναι 5.120. Ο αριθμός των απογευματινών χειρουργείων από ενάρξεως είναι στα 880. Η λίστα αναμονής από 4 έτη έχει πάει σε ένα έτος. Οι χειρουργικές αίθουσες είναι 14 και λειτουργούν οι 12. Στο Νοσοκομείο ανελκυστήρες κοινού υπάρχουν 2, όπου οι συνεχείς βλάβες δεν σταματούν. Έχει δρομολογηθεί όμως η αντικατάστασή τους. Οι ανελκυστήρες μεταφοράς ασθενών και χειρουργείων υπολειτουργούν και έχει ορισθεί η αντικατάστασή τους σε δεύτερο χρόνο. Εκδόθηκαν περίπου 2000 voucher για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις της λίστας σε ιδιωτικές δομές (όσοι βγαίνουν εκτός λίστας πρέπει να δουν από την αρχή ιατρό για εκτίμηση στα εξωτερικά ιατρεία). ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Στο Νοσοκομείο λειτουργεί το 70% των χειρουργικών αιθουσών λόγω έλλειψης Αναισθησιολόγων. Τα περισσότερα οργανικά κενά εντοπίζονται στην Νοσηλευτική Υπηρεσία. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την άρνηση των Νοσηλευτών να αποδεχτούν τον διορισμό τους. ΚΚΠΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες και κυρίως στο Νοσηλευτικό Προσωπικό. Επίσης έλλειψη μεγάλη στα μαγειρεία και στο τεχνικό προσωπικό (υδραυλικό, ηλεκτρολόγο κλπ). Κενές οργανικές θέσεις σε όλες τις ειδικότητες. Δουλεύουν με επικουρικό προσωπικό από την περίοδο του covid και ΣΟΧ από το 2024 με ανανέωση των συμβάσεων. Επανεκλήθησαν συμβασιούχοι του 2022 για να καλύψουν τις ανάγκες. Από την Διοίκηση υπάρχει καλή πρόθεση για βελτίωση αλλά οι ανάγκες είναι μεγάλες. Κτιριακά προβλήματα υπάρχουν μικρά.

Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΟΙΑ: Καλυμμένο από προσωπικό πλην του Αναισθησιολογικού που από τις 6 οργανικές θέσεις υπηρετούν 2 μόνιμοι, 1 με μπλοκάκι και 1 αποσπασμένη ΝΑΟΥΣΑ: Στο Νοσοκομείο υπάρχουν ελλείψεις στο Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, χωρίς να προκύπτουν προβλήματα για την άμεση λειτουργία του νοσοκομείου. Ο αριθμός ατόμων που αποχώρησε και προσλήφθηκε δεν επηρέασε την λειτουργία. Στα χειρουργεία οι λίστες αναμονής ξεκινούν από το 2024 με καθυστερήσεις στη λίστα χειρουργείων της ορθοπεδικής, ενώ στις άλλες κλινικές δεν υπάρχει καμία αναμονή. Υπάρχουν 5 ενεργές χειρουργικές αίθουσες και για αυτό πραγματοποιήθηκαν 163 απογευματινά χειρουργεία. Σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου, έχουν δοθεί όλα τα ανάλογα έργα και έχουν ενταχθεί στο ταμείο ανάκαμψης. Η τεχνική υπηρεσία πραγματοποιεί σε ετήσια βάση όλες τις προβλεπόμενες συντηρήσεις. Η κάλυψη του συνόλου των αναγκών που προκύπτουν μπορεί να καλυφθεί στο σύνολό του μέσα από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου που επαρκεί για την ομαλή λειτουργία του. ΣΕΡΡΕΣ: Στην ειδικότητα ΔΕ οι κενές οργανικές θέσεις είναι στο 20%. Ελλείψεις μεγάλες υπάρχουν στις τεχνικές υπηρεσίες, στο Ιατρικό προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό. Περίπου το 35% του προσωπικού καλύπτεται από επικουρικούς υπαλλήλους. Πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί ο παλιός οργανισμός σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν 3 με 4. Κτιριακά προβλήματα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Στο Νοσοκομείο υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στο Τ.Ε. και Δ.Ε. Νοσηλευτικού προσωπικού. Το επικουρικό προσωπικό καλύπτει περίπου το 30% των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή γίνεται ανακαίνιση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, στα χειρουργεία με αποτέλεσμα να υπάρχει αναμονή και στην ΜΕΘ. ΕΔΕΣΣΑ: Ελλείψεις στο Νοσηλευτικό προσωπικό θα υπάρξουν λόγω συνταξιοδοτήσεων. Ενισχύεται μόνο το Διοικητικό Προσωπικό και έχουν προσλάβει και 11 εργάτες. Επίσης έχουν έλλειψη Ακτινολόγων ιατρών και Αναισθησιολόγων. Υπάρχουν 3 αίθουσες χειρουργικές που λειτουργούν. Στο Νοσοκομείο έχουν γίνει απογευματινά χειρουργεία. Κτιριακά προβλήματα υπάρχουν αρκετά και κυρίως έλλειψη σε air-condition διότι δεν υπάρχει στο Νοσοκομείο παρά μόνο στα γραφεία Διοικητικού προσωπικού όπου εκεί το κτίριο είναι καινούργιο. ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 679 είναι οι οργανικές θέσεις στο σύνολο των ειδικοτήτων. 195 είναι οι κενές οργανικές θέσεις, 154 υπάλληλοι ΙΔΟΧ όλων των ειδικοτήτων και από το 2024 ήρθαν 25 άτομα και έφυγαν οι 12. Η λίστα αναμονής είναι γύρω στα 100 άτομα. Απογευματινά χειρουργεία έχουν γίνει 75. Οι χειρουργικές αίθουσες είναι 6 και είναι όλες ανοιχτές. Κτιριακά προβλήματα δεν υπάρχουν. ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ: Υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες και κυρίως σε επιστημονικό (κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί θεραπευτές κ.α.), Νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Τελευταία προκήρυξη για προσωπικό στο δίκτυο ήταν το 2019 και αφορούσε Νοσηλευτικό. Για άλλες ειδικότητες η τελευταία προκήρυξη ήταν το 2023. Έχουν γίνει 7 αποχωρήσεις λόγω σύνταξης από τον 9ο μήνα του 2024 έως και τον 8ο μήνα του 2025 και δεν έγινε καμία πρόσληψη. Με την δημιουργία του ΠΕΔΥΨΥ δεν υπάρχει οργανισμός με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν προκηρύξεις και προσλήψεις προσωπικού προς το παρόν, ούτε μετατάξεις προς τον φορέα. Επίσης η έλλειψη οργανογράμματος δημιουργεί δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία του δικτύου. Η Ψυχιατρική κλινική ενηλίκων Κατερίνης του ΠΕΔΥΨΥ της 3ης ΥΠΕ, δέχεται μεγάλο αριθμό ασθενών για νοσηλεία από άλλες ΥΠΕ και πολλές φορές απομακρυσμένες, με αποτέλεσμα η νοσηλεία και η ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση να είναι εξαιρετικά δύσκολη. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ: Στη Νοσηλευτική υπηρεσία υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε τμήματα πρώτης γραμμής. Τα Εξωτερικά Ιατρεία συστεγάζονται με τα ΤΕΠ και λειτουργούν με το ίδιο προσωπικό. Στις κλινικές και στα χειρουργεία υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Στη Μ.Ε.Θ. περιορίστηκε πρόσφατα ο αριθμός ανοιχτών κλινών από 6 σε 4 , λόγω ελλείψεων προσωπικού. Στην Διοικητική Υπηρεσία παραμένουν υποστελεχωμένα ορισμένα τμήματα, λόγω συνταξιοδοτήσεων. Η Τεχνική Υπηρεσία παραμένει υποστελεχωμένη, ενώ επίκεινται επιπλέον αποχωρήσεις από το υπάρχον προσωπικό. Στα Εργαστήρια και το Ακτινολογικό καθημερινά, στις βάρδιες υπηρετεί ένας τεχνολόγος ακτινολόγος ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις καλείται να καλύψει και τον αξονικό τομογράφο. Στην Ιατρική Υπηρεσία έχουμε ελλείψεις σε αρκετές ειδικότητες εδώ και χρόνια, όπως ΩΡΛ, Δερματολόγος, Γαστρεντερολόγος, Νευρολόγος, Οδοντίατρος, ενώ παραμένουν υποστελεχωμένες ειδικότητες όπως Πνευμονολογική, Οφθαλμολογική, Ακτινολογία. Η χαμηλή χρηματοδότηση, λόγω μείωσης προϋπολογισμού, επιτείνει το πρόβλημα καθώς δε δύναται να αναπληρωθεί το (επικουρικό) προσωπικό, μέσω χρηματοδότησης του νοσοκομείου. Προσλήψεις – Αποχωρήσεις: προσελήφθησαν 20 και αποχώρησαν 32 άτομα. ΚΙΛΚΙΣ: Η υποχρηματοδότηση αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς ο προϋπολογισμός για το 2025 ανέρχεται σε 5.500.000 ευρώ μειωμένος κατά 2.000.000 ευρώ σε σχέση με το 2024, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται ήδη σε 500.000 ευρώ.

Καθυστερεί η ολοκλήρωση διαγωνισμών και η σύναψη συμβάσεων για την ασφαλή λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων, οι βλάβες στα ακτινολογικά μηχανήματα λόγω παλαιότητας να επισκευάζονται με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ απαρχαιωμένος εξοπλισμός με βλάβες δεν επισκευάζεται και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κεντρική μονάδα παρακολούθησης ασθενών της Καρδιολογικής κλινικής, ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ασθενών.

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Στο Γ. Νοσοκομείο Κιλκίς οι κλινικές στεγάζονται σε κτήρια του 1936 και του 1952 με τους ασθενείς να είναι σε πεντάκλινους και εξάκλινους θαλάμους. Λόγω της παλαιότητας των κτηρίων, της υγρασίας και της διάβρωσης, παρατηρούνται συχνά προβλήματα στις υποδομές του Νοσοκομείου.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ: Απογευματινά χειρουργεία για το 2024 πραγματοποιήθηκαν περίπου 30 ασθενείς Απογευματινά χειρουργεία για το 2025 πραγματοποιήθηκαν περίπου 70 ασθενείς μέχρι τώρα. Οι λίστες αναμονής είναι περίπου 6 με 8 μήνες ανάλογα με την βαρύτητα των περιστατικών. Οι χειρουργικές αίθουσες είναι έξι και ένα σηπτικό χειρουργείο σύνολο επτά αίθουσες. Σε πλήρη ανάπτυξη είναι μόνο μόνο 4 αίθουσες, λόγω υποστελέχωσης στο Αναισθησιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου όπου υπηρετούν μόνο δύο μόνιμοι ιατροί, τα εφημεριακά κενά καλύπτονται από μετακινήσεις ενώ προβλέπονται στον οργανισμό 7 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων.

ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: Λόγω της υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό (ιατρικού προσωπικού και χειριστών ιατρικών μηχανημάτων) δεν λειτουργεί ο ολοκαίνουργιος ψηφιακός Μαστογράφος που αποκτήθηκε το 2020, επίσης δεν λειτουργεί ο Αξονικός Τομογράφος, σε καθημερινή βάση για όλο το 24ωρο. Λόγω της υποστελέχωσης στην Παθολογική κλινική δεν λειτουργεί το Τακτικό Παθολογικό ιατρείο και δεν λειτουργεί επίσης το σύγχρονο Διαβητολογικό Ιατρείο, ενώ λόγω έλλειψης Γαστρεντερολόγου δεν λειτουργεί το Γαστρεντερολογικό Ιατρείο καθώς και η σύγχρονη Ενδοσκοπική Μονάδα για διενέργεια διαγνωστικών αλλά και επεμβατικών πράξεων με αποτέλεσμα ιατρικά μηχανήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ να είναι σε αχρηστία. Λόγω έλλειψης ιατρικού και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού δεν λειτουργεί Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με 5 κλίνες, με αποτέλεσμα ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ να βρίσκεται σε πλήρη αχρηστία. Λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου δεν λειτουργεί η Μονάδα Πόνου που αντιμετωπίζει οξεία και χρόνια περιστατικά με φαρμακευτική αγωγή και επεμβατικές μεθόδους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Στο Νοσοκομείο Κιλκίς υπάρχει έλλειψη Ιατρικού προσωπικού από τις 86 θέσεις υπηρετούν 51 μόνιμοι ιατροί και οι κενές θέσεις που προκηρύχθηκαν βγήκαν άγονες στις ειδικότητες των Ακτινολόγων, Παθολόγων, Αναισθησιολόγων και Καρδιολόγων. Δεν υπάρχουν οι εξής ιατρικές ειδικότητες του Νευρολόγου, Παθολογοανατόμου, Ουρολόγου, του Δερματολόγου και Γαστρεντερολόγου. Επίσης υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε Νοσηλευτικό προσωπικό, Παραϊατρικό και Διοικητικό που καλύπτονται με επικουρικό προσωπικό. Την τελευταία τριετία έχουν συνταξιοδοτηθεί πάνω από 120 εργαζόμενοι, όλων των ειδικοτήτων με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι νοσηλευτικό προσωπικό (60 κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού). Με βάση την προκήρυξη 7Κ/ 2022 ανακυκλώνεται το επικουρικό προσωπικό καθώς εργαζόμενοι του Νοσοκομείου παραιτήθηκαν για άλλες δομές υγείας ή δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους ενώ την ίδια στιγμή όσοι αποδέχτηκαν τον διορισμό τους εργάζονταν ήδη ή ήρθαν από άλλες δομές, όμως δεν καλύπτουν τις κενές θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού.

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΚΙΛΚΙΣ: Υπάρχει έλλειψη στην Ιατρική και Νοσηλευτική υπηρεσία και δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα με τις μετακινήσεις των ιατρών. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι πεπαλαιωμένος και χρειάζεται αντικατάσταση. Χρειάζεται περεταίρω χρηματοδότηση και άμεση αντικατάσταση των ανελκυστήρων και του ασθενοφόρου.

Κέντρα Υγείας

Κ.Υ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ: Στο Κέντρο Υγείας δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι είναι γύρω στους 30 και οι επικουρικοί υπάλληλοι περίπου 13. Έχουν μπει σε πρόγραμμα ανακαίνισης του κτιρίου οπότε θα διορθωθούν τα προβλήματα. Κ.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ: Μεγάλες ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Πολλές κενές οργανικές θέσεις. 8 κενές Γενικών Ιατρών, 4 κενές Διοικητικού προσωπικού, 2κενές Παιδιάτρων, 5 κενές Οδοντιάτρων γιατί δεν υπάρχει κανένας, 9 κενές θέσεις Επισκεπτριών Υγείας από τις οποίες οι 2 είναι καλυμμένες, 6 κενές θέσεις Οδηγών Ασθενοφόρων όπου εργάζονται μόνο επικουρικοί υπάλληλοι και 5 κενές οργανικές θέσεις Τραυματιοφορέων. Ελλείψεις επίσης υπάρχουν σε υγειονομικό υλικό και φαρμακευτικό. Κτιριακά προβλήματα δεν υπάρχουν. Κ.Υ. ΣΚΥΔΡΑΣ: Δεν υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού Νοσηλευτικού και Ιατρικού. Επίσης δεν υπάρχουν κτιριακά προβλήματα. Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – Δ.Θεσσαλονίκης – Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα Κέντρα Υγείας. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη Νοσηλευτικού και Διοικητικού κυρίως προσωπικού. Από Ιατρικό προσωπικό υπάρχει έλλειψη Ακτινολόγων, Παιδιάτρων, Μικροβιολόγων, Καρδιολόγων και Γυναικολόγων. Με την ενεργειακή αναβάθμιση γίνονται ανακαίνιση στα Κέντρα Υγείας που λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Οι επικουρικοί υπάλληλοι ανακυκλώνονται με ανανεώσεις συμβάσεων από το 2020 και χωρίς να έχουν γίνει νέες προσλήψεις. Κ.Υ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ: Υπάρχει μεγάλη έλλειψη στα Κέντρα Υγείας Νομού Σερρών σε παραϊατρικό προσωπικό, ιδιαίτερα σε βοηθούς Ακτινολόγων, βοηθούς μικροβιολόγων, Επισκέπτες Υγείας, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές κ.α. Οι ελλείψεις είναι στο 30%. Κ.Υ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Στα Κ.Υ. υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση σε όλες τις ειδικότητες και κυρίως σε βοηθητικό προσωπικό (καθαριότητα, φύλαξη). Το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού είναι επικουρικό. Τα προβλήματα επιτείνονται ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης οπότε και η ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας διπλασιάζεται. Εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Το Κ.Υ. Μηχανιώνας υπολείπεται σε προσωπικό λόγω μετακινήσεων.

Δυτική Μακεδονία

ΚΟΖΑΝΗ: Μεγάλη υποστελέχωση στο Νοσοκομείο. Υπάρχουν ελλείψεις στο Νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και λοιπό προσωπικό κυρίως βοηθούς θαλάμων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κόπωση και εξουθένωση του υπάρχοντος προσωπικού. Χειρουργικές αίθουσες υπάρχουν 6 περίπου στο σύνολο και είναι ανοιχτές οι 2. Απογευματινά χειρουργεία έχουν γίνει ελάχιστα κυρίως οφθαλμολογικά. ΓΡΕΒΕΝΑ: Στο Νοσοκομείο υπηρετούν 306 μόνιμοι υπάλληλοι. Υπάρχουν 75 κενές οργανικές θέσεις. 46 άτομα εργάζονται ως επικουρικό προσωπικό. Απογευματινά χειρουργεία δεν έχουν γίνει καθόλου. Οι αίθουσες χειρουργείων είναι 3 από τις οποίες οι 2 είναι ανοιχτές. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου είναι καινούργιες και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα. ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει γενικά προβλήματα. Στο Νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνικό δεν υπάρχουν ελλείψεις. Έλλειψη υπάρχει στο Ιατρικό προσωπικό σε αναισθησιολόγους και ακτινολόγους. Επίσης λόγω αναβάθμισης δεν έχει κανένα κτιριακό πρόβλημα. Χειρουργικές αίθουσες υπάρχουν 2 με 3 και λειτουργούν όλες. ΦΛΩΡΙΝΑ: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Νοσοκομείο είναι η έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Στην καρδιολογική κλινική τα τελευταία 2,5 χρόνια υπηρετεί μόνο ένας Καρδιολόγος. Στην Παθολογική κλινική υπάρχουν κενές θέσεις και η μία από τους τρεις υπηρετούντες γιατρούς λείπει σε μακροχρόνια άδεια. Στην Παιδιατρική κλινική από τους τρεις γιατρούς μία λείπει σε μετακίνηση και μία σε μακροχρόνια άδεια. Στο Αναισθησιολογικό τμήμα υπηρετεί μία γιατρός και υπάρχουν δύο κενές θέσεις. Στη Μονάδα τεχνητού νεφρού υπηρετεί μία γιατρός Νεφρολόγος και οι αιμοκαθάρσεις 35 τουλάχιστον ασθενών διεκπεραιώνονται και από μία Γενική Ιατρό. Σε όλες τις περιπτώσεις η εφημεριακή κάλυψη επιτυγχάνεται με καθημερινές μετακινήσεις ιατρών από άλλες δομές υγείας της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Στην τρέχουσα προκήρυξη έξι θέσεων μόνιμων ιατρών αναμένεται να αποβούν άγονες σχεδόν όλες. Το 30% του προσωπικού αποτελείται από συμβασιούχους πάσης φύσεως (επικουρικούς, ΔΥΠΑ, 55-67 κλπ.) και πάλι παραμένουν κενές θέσεις. Πρέπει να καλυφθούν το συντομότερο οι κενές οργανικές θέσεις από μόνιμο προσωπικό. Καθυστερεί η πλήρης στελέχωση και ανάπτυξη του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου, του μοναδικού κέντρου αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας δημόσιου χαρακτήρα στη Βόρεια Ελλάδα. Καθυστερούν τα βήματα για την δημιουργία νέου κτιρίου στέγασης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού που θα ανακουφίσει το σοβαρό κτιριολογικό πρόβλημα σε επάρκεια χώρων και εργονομία.

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

ΚΑΒΑΛΑ: Στο Νοσοκομείο υπάρχει έλλειψη Νοσηλευτικού προσωπικού. Σε 483 οργανικές θέσεις, υπηρετούν 293, κενές 190. Επίσης έλλειψη υπάρχει στο παραϊατρικό προσωπικό, 64 οργανικές θέσεις και υπηρετούν 20 Τεχνολόγοι, κενές οι 44. Πρόσφατη 6/8/2025 έγκριση πρόσληψης 35 Νοσηλευτών και Μαιών (επικουρικό προσωπικό) είναι σε εξέλιξη για ανάληψη υπηρεσίας. Το επικουρικό προσωπικό είναι το 40% των υπηρετούντων όλων των ειδικοτήτων. Χειρουργικές αίθουσες από 6 λειτουργούν 3 και οι 4 (δύο φορές την βδομάδα), λόγω έλλειψης Νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν πραγματοποιούνται απογευματινά χειρουργεία λόγω μη συμμετοχής Νοσηλευτικού προσωπικού. Λίστες αναμονής τακτικών χειρουργείων, ανάλογα με την ειδικότητα από 3 μήνες έως ένα έτος. Κλίνες ΜΕΘ από 12 κλίνες λειτουργούν οι 9. Σε εξέλιξη ανακατασκευή του ΤΕΠ και αντικατάσταση δαπέδων σε όλο το κτίριο. Αδυναμία λειτουργίας ψηφιακού αγγειογράφου και άλλου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, λόγω έλλειψης προσωπικού. ΔΡΑΜΑ: Στο Νοσοκομείο υπάρχει μεγάλη έλλειψη Ιατρικού προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, αλλά περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκήρυξης για προσλήψεις και είναι σε αναμονή. Οι κενές οργανικές θέσεις στο Ιατρικό προσωπικό είναι 50%. Η Παθολογική κλινική έχει έναν Παθολόγο, ενώ έχει γίνει προκήρυξη και περιμένουν. Στις ειδικότητες ΔΕ και ΤΕ Νοσηλευτικού προσωπικού το 30% είναι επικουρικοί υπάλληλοι. Έλλειψη Τραυματιοφορέων. Από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ ήρθαν μόνο δύο άτομα. Από τις 21 οργανικές θέσεις στο Ακτινολογικό τμήμα υπηρετούν οι 7, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος. Ίδια προβλήματα υπάρχουν στο μικροβιολογικό τμήμα και στην τεχνική υπηρεσία, όπου τα κενά είναι στο 70%. Έχουν μείνει με έναν ηλεκτρολόγο και έναν θερμαστή. Οι χειρουργικές αίθουσες είναι 4 και λειτουργούν οι 3. ΞΑΝΘΗ: Από τις αρχές του έτους πραγματοποιήθηκαν 141 οφθαλμολογικά απογευματινά χειρουργεία,57 ορθοπεδικά και 3 ουρολογικά. Καθημερινά λειτουργεί μία αίθουσα χειρουργείου και 6 αίθουσες παραμένουν κλειστές. Όσων αφορά τις κτιριακές υποδομές και την συντήρηση βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ελλείψεις σε αναλώσιμα δεν υπάρχει. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Στην Ιατρική Υπηρεσία στις 87 οργανικές θέσεις υπηρετούν 47 μόνιμοι, 5 σε προσωποπαγείς, 1 ΙΔΑΧ και 5 επικουρικοί. Στη Διοικητική Υπηρεσία στις 122 οργανικές θέσεις υπηρετούν 91 συνολικά, στη Νοσηλευτική Υπηρεσία στις 329 οργανικές θέσεις υπηρετούν 279 συνολικά.