Αλεξανδρούπολη: Νέα «θερμή» υποδοχή για τον Γεωργιάδη με γιουχαΐσματα στο ΠΓΝΑ

Με συνθήματα, γιουχαΐσματα και πανό κατά του «εργασιακού μεσαίωνα» υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη (ΠΓΝΑ) τον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ειδικότερα, τον κ. Γεωργιάδη περίμεναν στην είσοδο του Νοσοκομείου αντιπροσωπείες γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις του ιδρύματος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην εργασία τους.

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι με πανό στα χέρια φώναξαν συνθήματα, μεταξύ των οποίων: «Αυτός δεν είναι υπουργός Υγείας, είναι εμπορίου και κερδοσκοπίας».

Η είσοδος του Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους.

Κατά την είσοδό του, πάντως, διαμαρτυρόμενοι γιατροί και μέλη της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Θράκης (ΕΙΝΟΚΥΘ), έθεσαν στον υπουργό Υγείας, μέσω του προέδρου του σωματείου τους, ζητήματα και προβλήματα του κλάδου, μιλώντας για την έλλειψη ασθενοφόρων – θέμα για το οποίο ο κ. Γεωργιάδης ρώτησε άμεσα τον διοικητή του Νοσοκομείου.

Ο πρόεδρος του σωματείου υπογράμμισε, μάλιστα, ότι το επικουρικό προσωπικό αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των εργαζομένων του νοσοκομείου – κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε: «Εμείς μετράμε συνολικά το προσωπικό, μόνιμο και επικουρικό, οπότε αφήστε τα κόλπα!».

Τότε, ο πρόεδρος του σωματείου κατέθεσε σχετικά στοιχεία για να στηρίξει τις θέσεις των εργαζομένων, με τον υπουργό Υγείας να αντεπιχειρεί παρουσιάζοντας δικά του δεδομένα.

Παρά το τεταμένο κλίμα, ο υπουργός Υγείας προχώρησε στην προγραμματισμένη επίσκεψη στο εσωτερικό του νοσοκομείου, ενώ θα συνεχίσει την περιοδεία του στον Έβρο με επισκέψεις στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας.

Δείτε video από την είσοδο Γεωργιάδη στο ΠΓΝΑ και τις αποδοκιμασίες: