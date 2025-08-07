Ξέφυγε ο Άδωνις Γεωργιάδης λόγω των διαμαρτυριών γιατρών και εργαζόμενων του νοσοκομείου της Ρόδου κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υπουργού Υγείας, όπως γίνεται σε σχεδόν κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο πηγαίνει.

Ο υπουργός Υγείας παρουσιάζει δυσανεξία σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία

Ο υπουργός Υγείας έφτασε στο σημείο να βάλει σεκιουριτάδες να απομακρύνουν όποιον εξέφραζε κάποια διαμαρτυρία.

Τα βίντεο που έχουν αναρτήσει τοπικά ΜΜΕ και χρήστες των social media είναι αποκαλυπτικά.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Έστησε δύο ώρες τους εργαζόμενους ο Γεωργιάδης – «Γιατί φωνάζετε;»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης όχι μόνο έστησε δύο ώρες τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που περίμεναν να τον συναντήσουν και να του μεταφέρουν τα αιτήματά τους, αλλά τους επιτέθηκε με τον γνωστό του τρόπο.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η ένταση ξεκίνησε όταν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «όσοι καταστροφολογούν για το νοσοκομείο, λένε ψέματα», με τους γιατρούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο αμφιθέατρο να αντιδρούν και να φωνάζουν «Ντροπή!», λέγοντας ότι έχουν ηθική.

Τότε, ο Άδωνις Γεωργιάδης «απασφάλισε».

«Δεν είναι ηθικός ο κ. Σοκορέλος (σ.σ. ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου); Δεν ντρέπεστε;», είπε στους εργαζόμενους.

«Γιατί φωνάζετε; Μην τσιρίζετε. Για ηρεμήστε», ζητούσαν οι εργαζόμενοι, με τον υπουργό Υγείας να συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο.

Όπως αναφέρει το skyrodos.gr, σεκιουριτάδες έβγαζαν έξω από την αίθουσα εργαζόμενους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: