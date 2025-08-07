Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις
- Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
- Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
- Γούντι Άλεν: «Ο Έπσταϊν ήταν σαν τον Δράκουλα με νεαρές γυναίκες βαμπίρ να τον υπηρετούν»
- Ο νέος κόσμος που φέρνουν οι δασμοί Τραμπ – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Ξέφυγε ο Άδωνις Γεωργιάδης λόγω των διαμαρτυριών γιατρών και εργαζόμενων του νοσοκομείου της Ρόδου κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υπουργού Υγείας, όπως γίνεται σε σχεδόν κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο πηγαίνει.
Ο υπουργός Υγείας παρουσιάζει δυσανεξία σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία
Ο υπουργός Υγείας έφτασε στο σημείο να βάλει σεκιουριτάδες να απομακρύνουν όποιον εξέφραζε κάποια διαμαρτυρία.
Τα βίντεο που έχουν αναρτήσει τοπικά ΜΜΕ και χρήστες των social media είναι αποκαλυπτικά.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Έστησε δύο ώρες τους εργαζόμενους ο Γεωργιάδης – «Γιατί φωνάζετε;»
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης όχι μόνο έστησε δύο ώρες τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που περίμεναν να τον συναντήσουν και να του μεταφέρουν τα αιτήματά τους, αλλά τους επιτέθηκε με τον γνωστό του τρόπο.
Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η ένταση ξεκίνησε όταν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «όσοι καταστροφολογούν για το νοσοκομείο, λένε ψέματα», με τους γιατρούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο αμφιθέατρο να αντιδρούν και να φωνάζουν «Ντροπή!», λέγοντας ότι έχουν ηθική.
Τότε, ο Άδωνις Γεωργιάδης «απασφάλισε».
«Δεν είναι ηθικός ο κ. Σοκορέλος (σ.σ. ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου); Δεν ντρέπεστε;», είπε στους εργαζόμενους.
«Γιατί φωνάζετε; Μην τσιρίζετε. Για ηρεμήστε», ζητούσαν οι εργαζόμενοι, με τον υπουργό Υγείας να συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο.
Όπως αναφέρει το skyrodos.gr, σεκιουριτάδες έβγαζαν έξω από την αίθουσα εργαζόμενους.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
- Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
- Αγγλία: Αστυνομικοί θα ψεκάζουν τους χούλιγκαν με σπρέι που αφήνει σημάδι στο δέρμα
- Το νέο BHMAGAZINO κυκλοφορεί την Κυριακή 10 Αυγούστου με το ΒΗΜΑ
- Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
- Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
- Ο Eminem για την «τρομακτική στιγμή» που έζησε με την κόρη του, Χέιλι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις