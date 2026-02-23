newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 13:27
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας - Καθίζηση στην οδό Γερανίου
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023
Ελλάδα 23 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στηλιτεύει την υποχρηματοδότηση στην Υγεία, επισημαίνοντας με έμφαση ότι λόγω των συνθηκών «οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Spotlight

Το γεγονός της υποχρηματοδότησης της Υγείας και του ΕΣΥ, που οδηγεί σε υποστελέχωση και προβλήματα στα νοσοκομεία στηλιτεύει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Αναφερόμενος για τις δαπάνες στην δημόσια Υγεία ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογράμμισε πως «στη χώρα μας βρίσκονται στο 5,5% του ΑΕΠ, τη στιγμή που ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5%του ΑΕΠ τους».

Βάσει αυτού, διαπιστώνει ο κ. Γιαννάκος, «με τέτοιες δαπάνες θα υποβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο πολίτης θα βάζει το χέρι όλο και πιο βαθιά να αγοράζει υπηρεσίες εντός και εκτός του δημοσίου συστήματος υγείας. Έχουμε το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα στην Ευρώπη με τις ιδιωτικές δαπάνες να πλησιάζουν το 40% των συνολικών δαπανών».

Επισημαίνει πως «η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών στα μεγάλα νοσοκομεία Γολγοθάς. Νοσηλεύονται σε φορεία, ράντζα και χειρουργικές κλινικές με υψηλό δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε προσβολές και θανάτους ασθενών».

Παράλληλα, τονίζει με έμφαση ότι «εάν η κυβέρνηση λοιπόν δεν δώσει χρήματα για την υγεία, τα έργα που φτιάχνουνε και είναι απαραίτητα δεν θα έχουν χέρια να τα δουλέψουν», γνωστοποιώντας ότι στα νοσοκομεία σήμερα υπάρχουν 3.000 λιγότερα άτομα από ό,τι τον Μάιο του 2023.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ:

«Ο Υπουργός Υγείας μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται τα δημόσια Νοσοκομεία. Όπως έχουν το δικαίωμα οι εργαζόμενοι να διαμαρτύρονται στα πλαίσια των συνδικαλιστικών ελευθεριών που προστατεύονται από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της χώρας.

Μάλιστα συνηθίζεται να εκμεταλλεύονται τη παρουσία του υπουργού υγείας στα νοσοκομεία και τα Σωματεία εν μέσω των διαμαρτυριών να αιτούνται συνάντηση προκειμένου να θέσουν τα αιτήματα.

Τα έργα που γίνονται από το ταμείο ανάκαμψης είναι απαραίτητα στα νοσοκομεία.

Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο τετραπλασιασμός των τετραγωνικών των ΤΕΠ ενός νοσοκομείου δεν εξανθρωπίζει τις συνθήκες εργασίας και νοσηλείας.

Τα έργα στα νοσοκομεία ανήκουν στον ελληνικό λαό και όχι στην εκάστοτε κυβέρνηση. Τυχόν κατασκευαστικές αστοχίες σε ένα έργο δεν αναιρεί την αναγκαιότητα των κτιριακών αναβαθμίσεων των νοσοκομείων.

Εμείς δεν καθορίζουμε τη στάση μας ανάλογα με το ποιος κυβερνάει.

Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε ενέργειες που ουσιαστικά ηρωποιούν τον υπουργό υγείας, όπως συνέβη με την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Νίκαιας. Δεν υιοθετούμε προπηλακισμούς και επεισόδια εντός νοσοκομείου μπροστά στα μάτια ασθενών.

Έχουμε διαπληκτιστεί με ΜΑΤ στο μέγαρο Μαξίμου, σε υπουργεία, ουδέποτε σε νοσοκομείο.

Με επιχειρήματα περιγράφουμε το λειτουργικό αδιέξοδο του ΕΣΥ.

Η πραγματικότητα είναι ότι από τη πρώτη ημέρα σύστασης των μνημονίων και μετά η δημόσια υγεία βάλλεται από τις ασκούμενες πολιτικές με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται σε λειτουργικό αδιέξοδο.

Δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί υπουργοί υγείας ανάλογα με το κόμμα που κυβερνάει.

Υπάρχουν συνολικά καλές ή κακές κυβερνητικές πολιτικές.

Με το μπάτζετ του Παναιτωλικού δεν μπορείς να μετατρέπεις σε γκολ Ολυμπιακό το Δημόσιο σύστημα Υγείας.

Γενεσιουργός αιτία είναι οι δημόσιες δαπάνες υγείας.

Στη χώρα μας βρίσκονται στο 5,5% του ΑΕΠ, τη στιγμή που ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5%του ΑΕΠ τους.

Με τέτοιες δαπάνες θα υποβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο πολίτης θα βάζει το χέρι όλο και πιο βαθιά να αγοράζει υπηρεσίες εντός και εκτός του δημοσίου συστήματος υγείας. Έχουμε το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα στην Ευρώπη με τις ιδιωτικές δαπάνες να πλησιάζουν το 40% των συνολικών δαπανών.

Καθρέπτης της κατάστασης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι τα επείγοντα ενός μεγάλου εφημερεύοντος νοσοκομείου.

Το επισκέπτονται 1.000 ασθενείς και εισάγονται λιγότεροι των 200 ασθενών για νοσηλεία.

Έχουμε κέντρα υγείας που δεν είναι σε θέση να κάνουν μια γενική αίματος ή μια ακτινογραφία θώρακος. Δεν είναι σε θέση πολλά κέντρα υγείας να διακομίσουν τα έκτακτα περιστατικά με ασφάλεια λόγω έλλειψης διασωστών. Τις διακομιδές αναλαμβάνουν άσχετοι ένστολοι ή το πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό.

Έχουμε 4.000 ιατρικά μηχανήματα στα κέντρα υγείας και λειτουργούν μόνο τα 2.000.

Το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών στα νοσοκομεία της Αττικής και τα μεγάλα της περιφέρειας είναι από άλλους νομούς. Αυτό σημαίνει ότι πολλά εκ των περιφερειακών νοσοκομείων έχουν απολέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα εξ αιτίας των ελλείψεων προσωπικού και για ψύλλου πήδημα διακομίζουν τους ασθενείς.

Η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών στα μεγάλα νοσοκομεία Γολγοθάς.

Νοσηλεύονται σε φορεία, ράντζα και χειρουργικές κλινικές με υψηλό δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε προσβολές και θανάτους ασθενών.

Οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ. Νυν εργαζόμενοι παραιτούνται και όσοι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται στην αγορά εργασίας αναζητούν εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό.

Δεν αρκεί η κυβέρνηση να λέει κάνω προκηρύξεις όταν γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα προσελκύσει ενδιαφέρον.

Ανακύκλωση του υπηρετούντος προσωπικού έχουμε με κάθε νέα προκήρυξη.

Στο τέλος των προκηρύξεων πολλά μεγάλα νοσοκομεία είναι μείον από προσωπικό. Διότι συμβασιούχοι επιτυχόντες στο διαγωνισμό γίνονται μόνιμοι και ήδη εργαζόμενοι επιλέγουν άλλα νοσοκομεία να εργασθούν.

Οι αιτίες πολύ ειπωμένες.

Δυσμενείς συνθήκες εργασίας, εξευτελιστικές αμοιβές, μη ένταξη στα ΒΑΕ, έλλειψη κινήτρων κ.λ.π.

Εάν η κυβέρνηση λοιπόν δεν δώσει χρήματα για την υγεία, τα έργα που φτιάχνουνε και είναι απαραίτητα δεν θα έχουν χέρια να τα δουλέψουν.

Όπως συμβαίνει και με τον υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που αποκτήσαμε τη διάρκεια της πανδημίας που αδυνατούμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος των ασθενών λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού.

3.000 λιγότερο προσωπικό έχουμε στα νοσοκομεία σήμερα σε σχέση με το τέλος της πανδημίας ΜΑΙΟΣ 2023.

Χρήματα λοιπόν για την υγεία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες
Ευλογιά Αιγοπροβάτων 23.02.26

Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες

Κτηνοτρόφοι απειλούνται με πρόστιμα επειδή θάβουν μόνοι τους τα νεκρά πρόβατα λόγω ευλογιάς εξαιτίας των καθυστερήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο πρόεδρος του ΣΕΚ - Για αναχρονιστικό σύστημα κάνει λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κυψέλη: Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ – «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»
Ελλάδα 23.02.26

Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ - «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»

Ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού της 25χρονης με αναπηρία μέσα στο σπίτι της, στην Κυψέλη παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του
Ελλάδα 23.02.26

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του

Πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται σήμερα προς την «Ψηλή Κορφή» στο Βελούχι, στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Ελλάδα 23.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»

Από την Τρίτη έως τις 9 Μαρτίου τα δρομολόγια προς Σύνταγμα θα σταματούν στο σταθμό «Φιξ», ενώ νωρίτερα θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί «Σύνταγμα», «Ακρόπολη» και «Συγγρού – Φιξ».

Σύνταξη
Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 23.02.26

Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη

Οι δήμοι έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τα κούλουμα - Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Κούλουμα 23.02.26

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;
Πληρώνουν οι φορολογούμενοι 23.02.26

Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;

Λογιστικές εγγραφές, δικαστικές μαρτυρίες και καταγγελίες πρώην αξιωματούχων φέρνουν στο φως αναφορές σε «υπηρεσίες μασάζ» που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανοίγοντας εκ νέου ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες
Ευλογιά Αιγοπροβάτων 23.02.26

Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες

Κτηνοτρόφοι απειλούνται με πρόστιμα επειδή θάβουν μόνοι τους τα νεκρά πρόβατα λόγω ευλογιάς εξαιτίας των καθυστερήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο πρόεδρος του ΣΕΚ - Για αναχρονιστικό σύστημα κάνει λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;
Κόντρα 23.02.26

Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;

Είναι το κομμάτι που ουσιαστικά έφτιαξε τη solo καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωστόσο, ο Ρέι Χέφερναν, ακόμα και σήμερα επιμένει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του Angels.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Κεντρική πολιτική μάχη αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ η Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση, θέτοντας σαφείς όρους και προτεραιότητες ενόψει της συζήτησης στη Βουλή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αληθινές γυναίκες – Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος
Plus size 23.02.26

Αληθινές γυναίκες - Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος

Οι Karoline Vitto, Phoebe English και Sinead Gorey αγκαλιάζουν μια ευρεία γκάμα σωματότυπων στις πασαρέλες τηε Εβδομάδς Μόδας κι αυτό είναι κάτι στην εποχή των εξαιρετικά ισχνών προτύπων λόγω μανίας με τα «ενεσάκια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμες ώρες 23.02.26

Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται διπλωματικές επαφές

Σύνταξη
Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 23.02.26

Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η διαπίστωση του ΟΗΕ είναι αποκαρδιωτική: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ – «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»
Ελλάδα 23.02.26

Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ - «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»

Ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού της 25χρονης με αναπηρία μέσα στο σπίτι της, στην Κυψέλη παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»
Να της ζήσει 23.02.26

Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες σεξουαλικές προκλήσεις της, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος έπειτα από επαφές χωρίς προφύλαξη με περίπου 400 άνδρες, δηλώνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη

Σύνταξη
Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του
Ελλάδα 23.02.26

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του

Πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται σήμερα προς την «Ψηλή Κορφή» στο Βελούχι, στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου

Σύνταξη
Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση
Οι πιο στρεσογόνοι κλάδοι 23.02.26

Οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν πίεση - Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση

Οι χώροι εργασίας στο επίκεντρο έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ - Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά και την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο