Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023

Το γεγονός της υποχρηματοδότησης της Υγείας και του ΕΣΥ, που οδηγεί σε υποστελέχωση και προβλήματα στα νοσοκομεία στηλιτεύει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Αναφερόμενος για τις δαπάνες στην δημόσια Υγεία ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογράμμισε πως «στη χώρα μας βρίσκονται στο 5,5% του ΑΕΠ, τη στιγμή που ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5%του ΑΕΠ τους».

Βάσει αυτού, διαπιστώνει ο κ. Γιαννάκος, «με τέτοιες δαπάνες θα υποβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο πολίτης θα βάζει το χέρι όλο και πιο βαθιά να αγοράζει υπηρεσίες εντός και εκτός του δημοσίου συστήματος υγείας. Έχουμε το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα στην Ευρώπη με τις ιδιωτικές δαπάνες να πλησιάζουν το 40% των συνολικών δαπανών».

Επισημαίνει πως «η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών στα μεγάλα νοσοκομεία Γολγοθάς. Νοσηλεύονται σε φορεία, ράντζα και χειρουργικές κλινικές με υψηλό δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε προσβολές και θανάτους ασθενών».

Παράλληλα, τονίζει με έμφαση ότι «εάν η κυβέρνηση λοιπόν δεν δώσει χρήματα για την υγεία, τα έργα που φτιάχνουνε και είναι απαραίτητα δεν θα έχουν χέρια να τα δουλέψουν», γνωστοποιώντας ότι στα νοσοκομεία σήμερα υπάρχουν 3.000 λιγότερα άτομα από ό,τι τον Μάιο του 2023.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ:

«Ο Υπουργός Υγείας μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται τα δημόσια Νοσοκομεία. Όπως έχουν το δικαίωμα οι εργαζόμενοι να διαμαρτύρονται στα πλαίσια των συνδικαλιστικών ελευθεριών που προστατεύονται από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της χώρας.

Μάλιστα συνηθίζεται να εκμεταλλεύονται τη παρουσία του υπουργού υγείας στα νοσοκομεία και τα Σωματεία εν μέσω των διαμαρτυριών να αιτούνται συνάντηση προκειμένου να θέσουν τα αιτήματα.

Τα έργα που γίνονται από το ταμείο ανάκαμψης είναι απαραίτητα στα νοσοκομεία.

Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο τετραπλασιασμός των τετραγωνικών των ΤΕΠ ενός νοσοκομείου δεν εξανθρωπίζει τις συνθήκες εργασίας και νοσηλείας.

Τα έργα στα νοσοκομεία ανήκουν στον ελληνικό λαό και όχι στην εκάστοτε κυβέρνηση. Τυχόν κατασκευαστικές αστοχίες σε ένα έργο δεν αναιρεί την αναγκαιότητα των κτιριακών αναβαθμίσεων των νοσοκομείων.

Εμείς δεν καθορίζουμε τη στάση μας ανάλογα με το ποιος κυβερνάει.

Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε ενέργειες που ουσιαστικά ηρωποιούν τον υπουργό υγείας, όπως συνέβη με την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Νίκαιας. Δεν υιοθετούμε προπηλακισμούς και επεισόδια εντός νοσοκομείου μπροστά στα μάτια ασθενών.

Έχουμε διαπληκτιστεί με ΜΑΤ στο μέγαρο Μαξίμου, σε υπουργεία, ουδέποτε σε νοσοκομείο.

Με επιχειρήματα περιγράφουμε το λειτουργικό αδιέξοδο του ΕΣΥ.

Η πραγματικότητα είναι ότι από τη πρώτη ημέρα σύστασης των μνημονίων και μετά η δημόσια υγεία βάλλεται από τις ασκούμενες πολιτικές με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται σε λειτουργικό αδιέξοδο.

Δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί υπουργοί υγείας ανάλογα με το κόμμα που κυβερνάει.

Υπάρχουν συνολικά καλές ή κακές κυβερνητικές πολιτικές.

Με το μπάτζετ του Παναιτωλικού δεν μπορείς να μετατρέπεις σε γκολ Ολυμπιακό το Δημόσιο σύστημα Υγείας.

Γενεσιουργός αιτία είναι οι δημόσιες δαπάνες υγείας.

Στη χώρα μας βρίσκονται στο 5,5% του ΑΕΠ, τη στιγμή που ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5%του ΑΕΠ τους.

Με τέτοιες δαπάνες θα υποβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο πολίτης θα βάζει το χέρι όλο και πιο βαθιά να αγοράζει υπηρεσίες εντός και εκτός του δημοσίου συστήματος υγείας. Έχουμε το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα στην Ευρώπη με τις ιδιωτικές δαπάνες να πλησιάζουν το 40% των συνολικών δαπανών.

Καθρέπτης της κατάστασης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι τα επείγοντα ενός μεγάλου εφημερεύοντος νοσοκομείου.

Το επισκέπτονται 1.000 ασθενείς και εισάγονται λιγότεροι των 200 ασθενών για νοσηλεία.

Έχουμε κέντρα υγείας που δεν είναι σε θέση να κάνουν μια γενική αίματος ή μια ακτινογραφία θώρακος. Δεν είναι σε θέση πολλά κέντρα υγείας να διακομίσουν τα έκτακτα περιστατικά με ασφάλεια λόγω έλλειψης διασωστών. Τις διακομιδές αναλαμβάνουν άσχετοι ένστολοι ή το πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό.

Έχουμε 4.000 ιατρικά μηχανήματα στα κέντρα υγείας και λειτουργούν μόνο τα 2.000.

Το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών στα νοσοκομεία της Αττικής και τα μεγάλα της περιφέρειας είναι από άλλους νομούς. Αυτό σημαίνει ότι πολλά εκ των περιφερειακών νοσοκομείων έχουν απολέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα εξ αιτίας των ελλείψεων προσωπικού και για ψύλλου πήδημα διακομίζουν τους ασθενείς.

Η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών στα μεγάλα νοσοκομεία Γολγοθάς.

Νοσηλεύονται σε φορεία, ράντζα και χειρουργικές κλινικές με υψηλό δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε προσβολές και θανάτους ασθενών.

Οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ. Νυν εργαζόμενοι παραιτούνται και όσοι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται στην αγορά εργασίας αναζητούν εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό.

Δεν αρκεί η κυβέρνηση να λέει κάνω προκηρύξεις όταν γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα προσελκύσει ενδιαφέρον.

Ανακύκλωση του υπηρετούντος προσωπικού έχουμε με κάθε νέα προκήρυξη.

Στο τέλος των προκηρύξεων πολλά μεγάλα νοσοκομεία είναι μείον από προσωπικό. Διότι συμβασιούχοι επιτυχόντες στο διαγωνισμό γίνονται μόνιμοι και ήδη εργαζόμενοι επιλέγουν άλλα νοσοκομεία να εργασθούν.

Οι αιτίες πολύ ειπωμένες.

Δυσμενείς συνθήκες εργασίας, εξευτελιστικές αμοιβές, μη ένταξη στα ΒΑΕ, έλλειψη κινήτρων κ.λ.π.

Εάν η κυβέρνηση λοιπόν δεν δώσει χρήματα για την υγεία, τα έργα που φτιάχνουνε και είναι απαραίτητα δεν θα έχουν χέρια να τα δουλέψουν.

Όπως συμβαίνει και με τον υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που αποκτήσαμε τη διάρκεια της πανδημίας που αδυνατούμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος των ασθενών λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού.

3.000 λιγότερο προσωπικό έχουμε στα νοσοκομεία σήμερα σε σχέση με το τέλος της πανδημίας ΜΑΙΟΣ 2023.

Χρήματα λοιπόν για την υγεία».