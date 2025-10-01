Τις σοβαρές ελλείψεις στα νοσοκομεία της Αττικής υπογραμμίζει σε επιστολή της προς το υπουργείο Υγείας η ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «στο ΕΣΥ της χώρας μας λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, εν αντιθέσει με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 5,3 κλίνες ανά 1.000 κατοίκων».

Βασικό θέμα της επιστολής της ΠΟΕΔΗΝ προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είναι να μην καταργηθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων στους υπό σύσταση νέους οργανισμούς των νοσοκομείων, ενώ η Ομοσπονδία ζητά παράλληλα την ενίσχυσή τους.

Αναλυτικά η επιστολή

«Κύριε Υπουργέ,

»Αναστάτωση υπάρχει στους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σύστασης νέων οργανισμών στα Νοσοκομεία, οι οποίες προβλέπουν την κατάργηση της Οργανικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και την σύσταση ενιαίων υπηρεσιών (Νοσηλευτική, Τεχνική, Ιατρική, Διοικητική).

Πως είναι δυνατόν από τη μία να προωθούνται Νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία σωστά ανακτούν τη νομική τους αυτοτέλεια και από την άλλη με τους νέους οργανισμούς να καταργείται η οργανική αυτοτέλεια άλλων;

»Οι νέοι οργανισμοί στα Νοσοκομεία είναι απαραίτητοι καθότι οι ισχύοντες έχουν συσταθεί το έτος 2012 και έκτοτε αναπτύχθηκε πλήθος υπηρεσιών στα Νοσοκομεία που δεν περιλαμβάνονται στους οργανισμούς. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνουν τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία προσλήψεων και μεταβολών του προσωπικού (μετατάξεις κλπ.).

»Στο Ε.Σ.Υ. της χώρας μας λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, εν αντιθέσει με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 5,3 κλίνες ανά 1.000 κατοίκων. Επισφαλής είναι η διαχείριση των νοσηλευόμενων ασθενών στα μεγάλα Νοσοκομεία του Κέντρου και της περιφέρειας.

»Είναι λοιπόν σαφές ότι με την σύσταση των νέων οργανισμών πρέπει να ισχυροποιηθούν και όχι να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. Σε πολλές περιπτώσεις τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία λειτουργούν ως δεξαμενή μετακινήσεων προσωπικού προς τα Νοσοκομεία που είναι η έδρα του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν. Ζητάμε λοιπόν την επαναφορά της νομικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και μετά την σύσταση νέων οργανισμών.

»Επ’ ουδενί δεν δεχόμαστε και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους, να εκδοθούν νέοι οργανισμοί, χωρίς να προβλεφθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων με ξεχωριστές υπηρεσίες.

»Θέσαμε το ζήτημα στον Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και φαίνεται ότι θα υπάρξει διευκρίνιση και διόρθωση.

»Αναμένουμε αγωνιστικά».