01.10.2025 | 11:49
Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα
ΠΟΕΔΗΝ: «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» – Επιστολή για το έλλειμμα στα κρεβάτια
Ελλάδα 01 Οκτωβρίου 2025 | 12:10

ΠΟΕΔΗΝ: «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» – Επιστολή για το έλλειμμα στα κρεβάτια

Στο ΕΣΥ λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακά κρεβάτια ανά 1.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 5,3 τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ - Ζητούν να μην καταργηθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Spotlight

Τις σοβαρές ελλείψεις στα νοσοκομεία της Αττικής υπογραμμίζει σε επιστολή της προς το υπουργείο Υγείας η ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «στο ΕΣΥ της χώρας μας λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, εν αντιθέσει με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 5,3 κλίνες ανά 1.000 κατοίκων».

Βασικό θέμα της επιστολής της ΠΟΕΔΗΝ προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είναι να μην καταργηθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων στους υπό σύσταση νέους οργανισμούς των νοσοκομείων, ενώ η Ομοσπονδία ζητά παράλληλα την ενίσχυσή τους.

Αναλυτικά η επιστολή

«Κύριε Υπουργέ,

»Αναστάτωση υπάρχει στους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σύστασης νέων οργανισμών στα Νοσοκομεία, οι οποίες προβλέπουν την κατάργηση της Οργανικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και την σύσταση ενιαίων υπηρεσιών (Νοσηλευτική, Τεχνική, Ιατρική, Διοικητική).
Πως είναι δυνατόν από τη μία να προωθούνται Νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία σωστά ανακτούν τη νομική τους αυτοτέλεια και από την άλλη με τους νέους οργανισμούς να καταργείται η οργανική αυτοτέλεια άλλων;

»Οι νέοι οργανισμοί στα Νοσοκομεία είναι απαραίτητοι καθότι οι ισχύοντες έχουν συσταθεί το έτος 2012 και έκτοτε αναπτύχθηκε πλήθος υπηρεσιών στα Νοσοκομεία που δεν περιλαμβάνονται στους οργανισμούς. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνουν τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία προσλήψεων και μεταβολών του προσωπικού (μετατάξεις κλπ.).

»Στο Ε.Σ.Υ. της χώρας μας λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, εν αντιθέσει με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 5,3 κλίνες ανά 1.000 κατοίκων. Επισφαλής είναι η διαχείριση των νοσηλευόμενων ασθενών στα μεγάλα Νοσοκομεία του Κέντρου και της περιφέρειας.

»Είναι λοιπόν σαφές ότι με την σύσταση των νέων οργανισμών πρέπει να ισχυροποιηθούν και όχι να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. Σε πολλές περιπτώσεις τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία λειτουργούν ως δεξαμενή μετακινήσεων προσωπικού προς τα Νοσοκομεία που είναι η έδρα του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν. Ζητάμε λοιπόν την επαναφορά της νομικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και μετά την σύσταση νέων οργανισμών.

»Επ’ ουδενί δεν δεχόμαστε και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους, να εκδοθούν νέοι οργανισμοί, χωρίς να προβλεφθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων με ξεχωριστές υπηρεσίες.

»Θέσαμε το ζήτημα στον Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και φαίνεται ότι θα υπάρξει διευκρίνιση και διόρθωση.

»Αναμένουμε αγωνιστικά».

Economy
Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

World
ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

inTickets 30.09.25

inTickets 29.09.25

Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό
Ανάρτηση Κολυδά 01.10.25

Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο υδροστρόβιλος οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη - Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από απόψε το βράδυ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν
Ελλάδα 01.10.25

Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς - Τι ζητά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προτίθεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, να υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη – Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος
καιρός 01.10.25

Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη - Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος

Από τις αρχές Οκτωβρίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρουσιάζει σαφείς αλλαγές με σημαντικές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το meteo - Ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από γρήγορες εναλλαγές

Σύνταξη
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
«Με πείραξε η εγκατάλειψη» 01.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας».

Σύνταξη
Σεισμός στη Ζάκυνθο: «Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» λέει ο Λέκκας
«Το παρακολουθούμε» 01.10.25

«Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» - Λέκκας για τα 4,5R στη Ζάκυνθο

Προσώρας δεν διαφαίνεται κίνδυνος ότι θα σημειωθεί μεγάλος σεισμός - Τα 4,5R ίσως δώσουν «κάποιες μικρές καταπτώσεις στη δυτική ακτή της Ζακύνθου, στις απότομες ακτές» δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Ξεσηκωμός 01.10.25

Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Πανελλαδική απεργία σήμερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο για αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Ανάρτηση Κολυδά 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα θρυλικά διπλά των Ερυθρόλευκων στο «Emirates» (vids)
Champions League 01.10.25

Τα θρυλικά διπλά του Ολυμπιακού στο «Emirates» (vids)

Τρία βράδια, τρία «δίπλα», τρεις διαφορετικές ιστορίες. Και μία τέταρτη που θέλει να δημιουργήσει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άρσεναλ (1/10, 22:00), στο αγαπημένο του «Emirates».

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Ο τροπικός παράδεισος του Μπαλί «διαβρώνεται» και αρχίζει να απογοητεύει
Τουρισμός 01.10.25

«Διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας» - Ο υπερτουρισμός «διαβρώνει» τον παράδεισο του Μπαλί

Η αυξανόμενη πίεση στο Μπαλί έχει προκαλέσει πολλή γκρίνια - Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τουρίστες έχουν αρχίσει να παραπονιούνται για τη «διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
