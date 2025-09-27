Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Ποιοτικά κριτήρια αποζημίωσης ζητά ο ΕΟΠΥΥ να καθιερωθούν και στα δημόσια νοσοκομεία μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος κοστολόγησης των υπηρεσιών που παρέχουν τα νοσοκομεία στους ασθενείς – ασφαλισμένους του Οργανισμού, προσβλέποντας σε μεγαλύτερη μείωση των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη έθεσε το θέμα λέγοντας ότι «ήρθε η στιγμή τα ποιοτικά κριτήρια αποζημίωσης που ήδη εφαρμόζονται στις ιδιωτικές κλινικές, να ισχύσουν και για τα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να επιβραβεύονται όχι μόνο για τον όγκο των υπηρεσιών που παρέχουν, αλλά κυρίως για την ποιότητα των υπηρεσιών».

Μιλώντας στην διημερίδα του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, η κ. Καρποδίνη αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος «έχει μετασχηματιστεί σε στρατηγικό συνεργάτη του ΕΣΥ» καθώς και στην καθολική εφαρμογή του συστήματος DRG από 1ης Ιανουαρίου 2025 για την αποζημίωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

«Η υλοποίηση των 3 μεταρρυθμίσεων: DRGs, Ποιοτικά Κριτήρια και Έλεγχος δαπανών υγείας σε πραγματικό χρόνο, αποτελούν αναγκαίες δράσεις για την υλοποίηση του νέου Χάρτη Υγείας»

Το νέο Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών χρησιμοποιεί συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις για τις ασθένειες που διαγνώσκονται στους ασθενείς που εισάγονται στα νοσοκομεία και οι διαγνώσεις αυτές παραπέμπουν σε συγκεκριμένα νοσήλια που προβλέπουν τόσο τον αναμενόμενο χρόνο νοσηλείας, όσο και το ύψος των νοσηλίων που απαιτούνται για τη θεραπεία των ασθενών εντός νοσοκομείου.

Για την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος, οι μέχρι πρότινος πιστώσεις που προβλέπονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πληρωμή των νοσοκομείων, τώρα έχουν μεταφερθεί στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος καλείται να πληρώνει ο ίδιος τα νοσοκομεία για την νοσηλεία των ασφαλισμένων του.

Χρέη στα νοσοκομεία και διαγραφή

Η μειωμένη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, οδηγούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια να τελειώνουν οι προβλεπόμενες πιστώσεις κατά τους πρώτους 9 μήνες της χρονιάς, οπότε οι διοικητές των νοσοκομείων ζητούσαν έκτακτες επιχορηγήσεις. Παράλληλα, προβλεπόταν και η καταβολή των νοσηλίων από τους ασφαλιστικούς φορείς και στη συνέχεια από τον ΕΟΠΥΥ. Στην πραγματικότητα όμως, εκτός από τις έκτακτες επιχορηγήσεις προς τα νοσοκομεία, ο ΕΟΠΥΥ όφειλε την καταβολή των νοσηλίων στα νοσοκομεία και για το λόγο αυτό, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, οι κυβερνήσεις προχωρούσαν στην διαγραφή των χρεών αυτών προς τα νοσοκομεία με μία νομοθετική διάταξη.

Η τελευταία σχετική νομοθετική ρύθμιση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία, περιλαμβάνεται στο τρέχον νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε διαβούλευση και μέσω της προτεινόμενης διάταξης διαγράφονται τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία για τις χρονιές 2018, 2019 και 2020.

Νέα νοσήλια

Σε ότι αφορά το νέο σύστημα νοσηλίων, η κ. Καρποδίνη σημείωσε ότι «για πρώτη φορά, οι υποβολές των νοσηλειών καταχωρούνται και κοστολογούνται μέσω του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) με χρήση DRG και με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα στη χρηματοδότηση».

Η ίδια χαρακτήρισε επιτυχή τη λειτουργία του συστήματος DRG και απέδωσε την επιτυχία στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ πρόσθεσε ότι με το σύστημα αυτό, «ο ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο, καθώς με υπευθυνότητα, διαφάνεια, ορθολογική διαχείριση και οικονομική συνέπεια, εξασφαλίζει ότι κανένα νοσοκομείο δεν μένει χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη που χρειάζεται, και κανένας ασθενής χωρίς την περίθαλψη που δικαιούται».

Στο πλαίσιο αυτό έκανε λόγο για τα ποιοτικά κριτήρια αποζημίωσης που ήδη εφαρμόζονται στις ιδιωτικές κλινικές και σημείωσε ότι «ήρθε η στιγμή να ισχύσουν και για τα δημόσια νοσοκομεία ώστε να επιβραβεύονται όχι μόνο για τον όγκο των υπηρεσιών που παρέχουν, αλλά κυρίως για την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών».

Οικονομικός έλεγχος «ζωντανά»

Στο πλαίσιο της περαιτέρω περικοπής δαπανών τις οποίες καλείται ο ΕΟΠΥΥ να καλύψει, η κ. Καρποδίνη αναφέρθηκε στην τρίτη μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των δαπανών σε πραγματικό χρόνο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο έλεγχος αυτός, «είναι ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας, καθώς με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, ο Οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τις δαπάνες κάθε νοσοκομείου, να εντοπίζει αποκλίσεις και να λαμβάνει μέτρα πριν δημιουργηθούν υπερβάσεις».

Στην περίπτωση αυτή όμως, δεν έχει ξεκαθαριστεί από την κυβέρνηση πώς θα ξεπεραστεί το πρόβλημα της ανάγκης περισσότερων υπηρεσιών υγείας λόγω νοσηρότητας του πληθυσμού, εάν οι προβλεπόμενες πιστώσεις δεν επαρκούν.

Από την πλευρά της πάντως η κ. Καρποδίνη σημείωσε ότι «Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων των 3 νέων έργων DRGs, Ποιοτικά Κριτήρια και έλεγχος δαπανών υγείας σε πραγματικό χρόνο, αποτελούν αναγκαίες δράσεις για την υλοποίηση του νέου Χάρτη Υγείας».