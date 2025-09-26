«Ρώσικη ρουλέτα» οι νέοι οργανισμοί λειτουργίας στα νοσοκομεία

Στην κόψη του ξυραφιού μπαίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου το ΕΣΥ, καθώς η απόφαση του υπουργείου Υγείας για αναμόρφωση των οργανισμών λειτουργίας των νοσοκομείων μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ουσιαστικό εκσυγχρονισμό ή για μια απλή διαγραφή των προβλημάτων του συστήματος υγείας…

Ως τις 30 Νοεμβρίου, οι διοικητές των νοσοκομείων οφείλουν να στείλουν στο υπουργείο τεκμηριωμένες προτάσεις, όμως κύρια παράμετρος για την κατάρτιση των προτάσεών τους θα πρέπει να είναι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, γεγονός που τελικά παραπέμπει τουλάχιστον σε δραστική περικοπή των μονίμων θέσεων εργασίας που προβλέπονται σήμερα.

Προφανώς, με τον τρόπο αυτό, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προσδοκά τη λήξη των αιτημάτων των εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών ή των εργαζομένων στα νοσοκομεία, για κάλυψη των κενών θέσεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στα θετικά της πρωτοβουλίας αυτής, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα των νοσοκομείων να αναπτύξουν νέα τμήματα που θα ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της ιατρικής, όμως και το ενδεχόμενο αυτό θα βρει εμπόδια στους δημοσιονομικούς περιορισμούς, καθώς οι διοικητές θα πρέπει να ισοσκελίσουν μια «ακριβή» πρόταση με τις περικοπές τις οποίες θα κληθούν να κάνουν.

Οι διοικήσεις των νοσοκομείων καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους … με πλήρη τεκμηρίωση και λαμβάνοντας υπόψη το δημοσιονομικό πλαίσιο

Οι οργανισμοί των νοσοκομείων καθορίζουν τη διοικητική τους διάρθρωση, τις οργανικές μονάδες, τις θέσεις προσωπικού και τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς αποτελούν το πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχουν την περίθαλψη στους ασθενείς.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, «πρόκειται για μια αλλαγή που μπαίνει σε εφαρμογή μετά από δεκαετίες συζητήσεων και η οποία θα θέσει τα θεμέλια ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού ΕΣΥ».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Μετά από δεκαετίες συζητήσεων, το ΕΣΥ αποκτά πλέον ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο οργάνωσης, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των ασθενών. Οι νέοι οργανισμοί θα περιλαμβάνουν κρίσιμες αλλαγές, καλύπτοντας κενά που μέχρι σήμερα προκαλούσαν δυσλειτουργίες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ανθρώπινου ΕΣΥ, που θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους. Με αυτή την πρωτοβουλία, το Υπουργείο Υγείας δίνει νέα δυναμική στα δημόσια νοσοκομεία, βελτιώνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα του πολίτη».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε: «Η μεταρρύθμιση των οργανισμών των νοσοκομείων δεν είναι απλώς μια διοικητική αλλαγή. Σηματοδοτεί την εξέλιξη, τον συγχρονισμό και τον νέο τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ. Ένα τολμηρό βήμα, με πολλές ωφέλειες στην καθημερινότητα των ασθενών, που γίνεται για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες συζητήσεων. Επειδή αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι ένας: Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ. Με ρεαλιστικό σχέδιο και όραμα που αποτυπώνεται στην πράξη. Για να έχουμε νοσοκομεία που υπηρετούν τον πολίτη, με δομές που στηρίζουν το προσωπικό και με υπηρεσίες που σέβονται τον ασθενή. Το ΕΣΥ μπαίνει σε μια νέα εποχή».

Οι ενοποιήσεις νοσοκομείων που έγιναν κατά τη μνημονιακή περίοδο, οδήγησαν στις πρώτες περικοπές στα νοσοκομεία, σε σχέση με τη δομή του ΕΣΥ όπως είχε αρχικά προβλεφθεί να λειτουργεί.

Στη συνέχεια όμως, νέες επιστημονικές ανακαλύψεις οδήγησαν τόσο στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών τεχνικών, όσο και στην περαιτέρω ιατρική εξειδίκευση. Οι αλλαγές αυτές δεν αποτυπώνονται διοικητικά ή λειτουργικά στο σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα η όποια εισαγωγή καινοτομίας στο σύστημα να οφείλεται στη βούληση των γιατρών που υπηρετούν στο σύστημα υγείας να παρέχουν τις βέλτιστες πρακτικές στους ασθενείς.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, «το σύνολο των υφιστάμενων οργανισμών τον νοσοκομείων αποτελεί προϊόν των ασφυκτικών δημοσιονομικών απαιτήσεων και περιορισμών της προηγούμενης δεκαετίας, την περίοδο 2012-2013.

Έκτοτε έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές, όπως η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, νέες ειδικότητες προσωπικού, η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και άλλες κρίσιμες παρεμβάσεις.

Η αποτύπωση όλων αυτών των μεταβολών σε ενιαία, επικαιροποιημένα κείμενα είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξαλειφθούν οι νομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν διαρκώς από τις αποσπασματικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών».

Το χρονοδιάγραμμα, που έχει θέσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είναι ως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Μέχρι τότε, «οι διοικήσεις των νοσοκομείων καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τους νέους οργανισμούς, με πλήρη τεκμηρίωση και λαμβάνοντας υπόψη το δημοσιονομικό πλαίσιο».

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να αποκτήσει το ΕΣΥ για πρώτη φορά οργανισμούς εναρμονισμένους με την πραγματικότητα, προσαρμοσμένους στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των ασθενών.

Μόνο που για να συμβεί αυτό, προαπαιτούμενο είναι να έχει καταρτιστεί Χάρτης Υγείας και Μητρώα Ασθενών, ώστε να έχουν αποτυπωθεί οι σημερινές ανάγκες του πληθυσμού. Και παρότι οι συζητήσεις συνεχίζονται επί χρόνια – τουλάχιστον δύο δεκαετίες – ούτε κάποιος χάρτης υγείας έχει γίνει αποδεκτός από το υπουργείο – ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ούτε έχει ολοκληρωθεί κάποιο Μητρώο Ασθενών, παρά τα δεδομένα που έχουν στο μεταξύ προκύψει από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Τα Μητρώα Ασθενών θα μπορούσαν να δείξουν τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού βάσει της συχνότητας και του είδους των ασθενειών που ταλαιπωρούν τους Έλληνες, ενώ ο Χάρτης Υγείας θα αποτύπωνε την ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών υγείας, δηλαδή, τόσο τις ανάγκες των ασθενών, όσο και τις δυνατότητες κάλυψής τους από τις υπάρχουσες δομές υγείας σε κάθε σημείο της χώρας, ξεχωριστά.