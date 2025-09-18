newspaper
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
Πολιτική Γραμματεία 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:46

Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Spotlight

«Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και οι επιλεγμένες από αυτό Διοικήσεις των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) μας υποχρεώνουν με τις αντιδημοκρατικές πρακτικές τους να καταγγείλουμε τις απροκάλυπτες διώξεις και την προκλητικότατη στοχοποίηση που αυτές επιφυλάσσουν σε έμπειρα και διακεκριμένα στελέχη του ΕΣΥ», δήλωσε ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Σημείωσε χαρακτηριστικά, μάλιστα, πως «δεν είναι η πρώτη φορά, επίσης, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιστρέφει στις παλαιοκομματικές τακτικές της μετεμφυλιακής ΕΡΕ και της ‘καχεκτικής δημοκρατίας’, προκειμένου να καταρρακώσει το ΕΣΥ αλλά και ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, αποικίζοντάς τον με σκληροπυρηνικά κομματικά στελέχη, τα οποία έχουν ως αποκλειστική αποστολή την υλοποίηση των στυγνών νεοδεξιών και τεχνολαϊκιστικών πολιτικών επιλογών για ένα ΕΣΥ ιδιωτικό και επιχειρηματικό. Και αυτό», επισήμανε, «σε πλήρη αντίθεση με τις διακηρυγμένη ‘αξιοκρατία και αριστεία’ της ΝΔ».

Ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά, που ήρθαν χθες (17/9) στο φως της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι πρόκειται για «δύο πολύ ενδεικτικές περιπτώσεις πολιτικής τιμωρίας και δίωξης ανθρώπων λόγω συνδικαλιστικής δράσης, οι οποίοι έχουν προσφέρει τα πλείστα στο ΕΣΥ, ανθρώπων με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στο πεδίο, ανθρώπων που έχουν αποδείξει με το παράδειγμά τους ότι για αυτούς η θητεία στο δημόσιο νοσοκομείο δεν είναι μια απλή δουλειά, αλλά ύψιστο κοινωνικό καθήκον προς τον συνάνθρωπο».

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη ούτε της Μαξίμου Α.Ε.»

«Αφαιρέθηκαν, λοιπόν, τα καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου από τον Τάκη  Παντέλη, μέλους της ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ και του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ‘Θριάσιο’», ανέφερε, ο κ. Παναγιωτόπουλος, προσθέτοντας πως «την ίδια στιγμή αφαιρέθηκαν τα καθήκοντα προϊσταμένων δύο εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ‘Γ. Παπανικολάου’, και συγκεκριμένα των κ.κ. Χριστίνας Άιτα και Δέσποινας Παπαδοπούλου», ενώ υπογράμμισε πως «σε όλες αυτές τις επιεικώς προκλητικές περιπτώσεις δεν υπήρξε καμία πρότερη ενημέρωση και απολύτως καμία αιτιολογία, όπως θα συνέβαινε σε κάθε ευνομούμενο κράτος δικαίου. Οι καρατομήσεις απλώς επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του».

«Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να ανακαλέσει αμέσως αυτές τις τουλάχιστον απαράδεκτες και προσβλητικές αποφάσεις των διορισμένων από αυτή διοικήσεων των εν λόγω νοσοκομείων και να επαναφέρει τα προειρημένα στελέχη στα πρότερα καθήκοντά τους. Η συνδικαλιστική δράση είναι δημοκρατικό και κοινωνικό χρέος κάθε εργαζομένου/-ης, και όσο κι αν προσπαθήσει αυτή η υπερσυντηρητική κυβέρνηση να την εκριζώσει, δεν θα το καταφέρει», διεμήνυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Για να καταλήξει χαρακτηριστικά πως «το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του κ. Γεωργιάδη ούτε της Μαξίμου Α.Ε. Αντιθέτως, είναι κοινωνικό κεκτημένο  του λαού και των ανθρώπων που το υπηρετούν, παρά τις πολύ αντίξοες συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές της κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019 ως σήμερα».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Business
Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

inWellness
inTown
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα
Βουλή 18.09.25

Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

«Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο λαός «έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο κ. Μυλωνάκης. Πρόσωπο για το οποίο είναι προφανές ότι οφείλονται εξηγήσεις που έχουν κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας», τόνισε η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση

Αρχικά, τα μέλη συζήτησαν και συμφώνησαν επί των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην δημοσιότητα των συνεδριάσεων και την συχνότητα των εργασιών (3 φορές την εβδομάδα)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια

Το φημολογούμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει απήχηση, στο επίκεντρο η προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων, νέες εκδηλώσεις στην κεντροαριστερά για να μη χάσουν το τρένο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;
Πολιτική 18.09.25

Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;

Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Το πλήθος των τοποθετήσεων και των πολιτικών του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που κάνουν το άνοιγμα του πρωθυπουργού να απευθύνεται όχι στο Κέντρο αλλά στα δεξιά της Δεξιάς

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»

Αφορμή για την κόντρα μεταξύ του αρμόδιου υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μάντζου και Χρήστου Γιαννούλη, αποτέλεσε διάταξη του νομοσχεδίου που απαγορεύει από τους κατηγορούμενους (σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων) να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσής τους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ

Σύνταξη
Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία
in Confidential 18.09.25

Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία

Ζητείται ειλικρίνεια και πολιτική γενναιότητα γιατί η ακροδεξιά καραδοκεί και 12 χρόνια μετά τον Παύλο Φύσσα ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει «κανονικότητα».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων
Πολιτική 18.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Την απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού επισείει ο Κυρ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαντλήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα μπροστά στη χαμηλή απήχηση των εξαγγελιών του στους πολίτες. Η στροφή απέναντι στον Αλ. Τσίπρα και η συνέχιση της τακτικής του φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός» τονίζει, και ξορκίζει τα σενάρια για συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν
«Κουβέντα για τα καρτέλ» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» – Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι
Δημοσκόπηση 17.09.25

Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» - Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι

Μία ακόμα δημοσκόπηση για την κυβέρνηση με αρνητικό πρόσημο. Στα τάρταρα το ποσοστό των νέων που λένε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άνετη πρωτιά στην πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ. Ο «καταλληλότερος» για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του
«Μακριά από την κοινωνία» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του

«Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν
«Επίσκεψη ευγένειας» 18.09.25

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος συναντήθηκε «κρυφά» με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο «μενού» φαίνεται να ήταν η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό πρόεδρο –ίσως η Γάζα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα
Βουλή 18.09.25

Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

«Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο λαός «έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
Βίντεο 18.09.25

«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες
Λιτότητα εν όψει 18.09.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία
Εποχή της οθόνης 18.09.25

«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία

Καθώς μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι όλο και περισσότεροι Gen Z μένουν κλεισμένοι στο σπίτι για μέρες, γίνεται πιο κατανοητό γιατί παρατηρούμε μαζική επιδείνωση της ψυχικής υγείας και άνοδο της «εποχής της οργής»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος
Λαθρεμπόριο 18.09.25

Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος

Τα λαθραία προϊόντα εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε κοντέινερ φορτηγού με πινακίδες Κοσόβου. Συνελήφθη ο οδηγός, κατασχέθηκαν τα είδη ατμίσματος (υγρά αναπληρωσης και ηλεκτρονικά τσιγάρα) και το φορτηγό.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου

Ο Ντενίζ Αϊτεκίν δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στο διαδίκτυο, ταξιδεύει ως ομιλητής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, δίνει διαλέξεις για τη διαιτησία, ενώ σταματάει το καλοκαίρι τη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης
Μπαίνουν κανόνες 18.09.25

Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η νομοθεσία στην Ιταλία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών και επιβάλλει ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο
«Θάλασσα φιλίας» 18.09.25

Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Κοινή ναυτική άσκηση που θα πραγματοποιήσουν Τουρκία και Αίγυπτος 22-26 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύνταξη
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Ελλάδα 18.09.25 Upd: 18:38

Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Συγκεντρώσεις και πορείες για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πέρρος - Φωτογραφίες/βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Culture Live 18.09.25

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αβροφροσύνες Γκουαρδιόλα – Ντοναρούμα πριν το μεγάλο ματς στο Μάντσεστερ. Σιτι - Νάπολι απόψε στο Έτιχαντ με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε.

Γιάννης Κουριδάκος
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
East Village 18.09.25

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
WSJ 18.09.25

«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
