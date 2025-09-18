«Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και οι επιλεγμένες από αυτό Διοικήσεις των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) μας υποχρεώνουν με τις αντιδημοκρατικές πρακτικές τους να καταγγείλουμε τις απροκάλυπτες διώξεις και την προκλητικότατη στοχοποίηση που αυτές επιφυλάσσουν σε έμπειρα και διακεκριμένα στελέχη του ΕΣΥ», δήλωσε ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Σημείωσε χαρακτηριστικά, μάλιστα, πως «δεν είναι η πρώτη φορά, επίσης, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιστρέφει στις παλαιοκομματικές τακτικές της μετεμφυλιακής ΕΡΕ και της ‘καχεκτικής δημοκρατίας’, προκειμένου να καταρρακώσει το ΕΣΥ αλλά και ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, αποικίζοντάς τον με σκληροπυρηνικά κομματικά στελέχη, τα οποία έχουν ως αποκλειστική αποστολή την υλοποίηση των στυγνών νεοδεξιών και τεχνολαϊκιστικών πολιτικών επιλογών για ένα ΕΣΥ ιδιωτικό και επιχειρηματικό. Και αυτό», επισήμανε, «σε πλήρη αντίθεση με τις διακηρυγμένη ‘αξιοκρατία και αριστεία’ της ΝΔ».

Ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά, που ήρθαν χθες (17/9) στο φως της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι πρόκειται για «δύο πολύ ενδεικτικές περιπτώσεις πολιτικής τιμωρίας και δίωξης ανθρώπων λόγω συνδικαλιστικής δράσης, οι οποίοι έχουν προσφέρει τα πλείστα στο ΕΣΥ, ανθρώπων με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στο πεδίο, ανθρώπων που έχουν αποδείξει με το παράδειγμά τους ότι για αυτούς η θητεία στο δημόσιο νοσοκομείο δεν είναι μια απλή δουλειά, αλλά ύψιστο κοινωνικό καθήκον προς τον συνάνθρωπο».

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη ούτε της Μαξίμου Α.Ε.»

«Αφαιρέθηκαν, λοιπόν, τα καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου από τον Τάκη Παντέλη, μέλους της ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ και του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ‘Θριάσιο’», ανέφερε, ο κ. Παναγιωτόπουλος, προσθέτοντας πως «την ίδια στιγμή αφαιρέθηκαν τα καθήκοντα προϊσταμένων δύο εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ‘Γ. Παπανικολάου’, και συγκεκριμένα των κ.κ. Χριστίνας Άιτα και Δέσποινας Παπαδοπούλου», ενώ υπογράμμισε πως «σε όλες αυτές τις επιεικώς προκλητικές περιπτώσεις δεν υπήρξε καμία πρότερη ενημέρωση και απολύτως καμία αιτιολογία, όπως θα συνέβαινε σε κάθε ευνομούμενο κράτος δικαίου. Οι καρατομήσεις απλώς επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του».

«Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να ανακαλέσει αμέσως αυτές τις τουλάχιστον απαράδεκτες και προσβλητικές αποφάσεις των διορισμένων από αυτή διοικήσεων των εν λόγω νοσοκομείων και να επαναφέρει τα προειρημένα στελέχη στα πρότερα καθήκοντά τους. Η συνδικαλιστική δράση είναι δημοκρατικό και κοινωνικό χρέος κάθε εργαζομένου/-ης, και όσο κι αν προσπαθήσει αυτή η υπερσυντηρητική κυβέρνηση να την εκριζώσει, δεν θα το καταφέρει», διεμήνυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Για να καταλήξει χαρακτηριστικά πως «το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του κ. Γεωργιάδη ούτε της Μαξίμου Α.Ε. Αντιθέτως, είναι κοινωνικό κεκτημένο του λαού και των ανθρώπων που το υπηρετούν, παρά τις πολύ αντίξοες συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές της κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019 ως σήμερα».