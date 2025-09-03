Απαράδεκτο βίντεο Αδωνι Γεωργιάδη για τους υγειονομικούς – «Αχαΐρευτοι»

Με ένα απαράδεκτο βίντεο στα social media ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης χαρακτηρίζει «αχαΐρευτους» τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ, παρά τις τραγικές ελλείψεις τόσο σε υποδομές όσο και σε προσωπικό.

«Δεν παν να φωνάζουν οι διάφοροι αχαΐρευτοι. Φτιάχνουμε το νέο ΕΣΥ με ταχύτητα μεγάλη και μία από τις αποδείξεις είναι το Κέντρο Υγείας εδώ στις Σάπες» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης στο ντροπιαστικό βίντεό του για τους υγειονομικούς.

Σε σχεδόν κάθε επίσκεψή του σε ελληνικό νοσοκομείο, τοπικά σωματεία και εργαζόμενοι επιφυλάσσουν θερμό «καλοσώρισμα», αλλά και ξεπροβόδισμα στον υπουργό Υγείας.

Σκληρή απάντηση Ζαχαριάδη

Ντροπή, ντροπή, ντροπή αναφέρει, μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης τονίζοντας ότι αντί να απολογείται για την κατάσταση του ΕΣΥ, είχε το θράσος να αποκαλέσει το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό τη χώρας και όσους διαμαρτύρονται και διεκδικούν ως «αχαΐρευτους».

Χαρακτήρισε προσβλητικό το βίντεο του υπουργού για όσους του ασκούν κριτική τονίζοντας ότι αυτή είναι η υπεραλαζονεία της εξουσίας τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης.

«Μόλις λίγες μέρες πριν ήρθαν στο φως τα στοιχεία της Eurostat που κατατάσσουν την χώρα μας ουραγό στην πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Είναι επίσης γνωστό ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είμαστε «πρωταθλητές» στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία και την περίθαλψη», αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Προσθέτει δε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στοχοποιούν τους εργαζόμενους στον κλάδο της Υγείας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ. Οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορούν να υποκατασταθούν με video στα social media και προσβολές.

«Αυτός είναι ο ορισμός της τοξικότητας, αυτός είναι ο ορισμός της λάσπης, αυτός είναι ο ορισμός της συκοφάντησης των εργαζόμενων που όλοι μαζί υποτίθεται χειροκροτούσαμε και ευχαριστούσαμε πριν πέντε χρόνια. Ντροπή, ντροπή, ντροπή!», καταλήγει χαρακτηριστικά.