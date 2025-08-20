newspaper
20.08.2025 | 18:34
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
20.08.2025 | 19:12
Φωτιά στη Μεσσηνία – Συνδράμουν εναέρια μέσα
20.08.2025 | 13:51
Πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο
Άδωνις Γεωργιάδης: Κάνει το μαύρο – άσπρο και εισπράττει την οργή πολιτών και υγειονομικών – Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 20 Αυγούστου 2025 | 10:00

Άδωνις Γεωργιάδης: Κάνει το μαύρο – άσπρο και εισπράττει την οργή πολιτών και υγειονομικών – Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η απεγνωσμένη προσπάθεια που κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης για να παρουσιάσει μια ηλιαχτίδα που θα διαπεράσει τα μαύρα σύννεφα που έχουν καλύψει το Μαξίμου πέφτει στο κενό καθώς τα έργα και οι ημέρες του στο υπουργείο Υγείας έχουν σημαδευτεί από συγκάλυψη της τραγικής κατάστασης που έχει δημιουργήσει στα νοσοκομεία η πολιτική υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης.

Spotlight

«Ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας κ. Γεωργιάδης αν θέλει να δει ποιος είναι ο πραγματικός συκοφάντης και καταστροφέας του ΕΣΥ δεν έχει παρά να κοιτάξει στον καθρέφτη του», τόνιζε σε πρόσφατη δήλωσή του ο Πάνος Παπανικολάου, Νευροχειρουργός, ΓΓ της ΟΕΝΓΕ και μέλος ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, σχολιάζοντας τη χυδαία επίθεση του Αδ. Γεωργιάδη στους υγειονομικούς του μεγαλύτερου ογκολογικού νοσοκομείου της χώρας, του ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας».

Η ρητορική του Γεωργιάδη, γεμάτη μεγαλοστομίες και υποσχέσεις, προσκρούει στη σκληρή πραγματικότητα

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο «γαλάζιος» υπουργός εξαπολύει χυδαίες, αήθεις και συκοφαντικές επιθέσεις ενάντια σε υγειονομικούς. Που συμπεριφέρεται απαξιωτικά σε πολίτες που εκφράζουν δικαιολογημένα παράπονα για την κατάσταση που έχει περιέλθει το ΕΣΥ. Που στοχοποιεί όσους τολμούν να του κάνουν κριτική για τις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και την υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Το προπαγανδιστικό «μελάνι σουπιάς» που αμολάει συχνά – πυκνά έχει δηλητηριάσει την κοινωνία που αναγνωρίζει ολόψυχα τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών των δημόσιων νοσοκομείων αλλά γυρνάει την πλάτη στις κυβερνητικές πολιτικές που τσακίζουν το πολύπαθο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το μαύρο άσπρο

Τα νοσοκομεία ισορροπούν σε ένα σχοινί που ταλαντεύεται και κινδυνεύει να σπάσει υπό το βάρος της υποστελέχωσης, με γιατρούς και νοσηλευτές να εργάζονται στα όρια της εξάντλησης, με ασθενείς να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ατελείωτες λίστες αναμονής και ελλείψεις σε βασικά φάρμακα και εξοπλισμό.

Και σαν να μην έφταναν αυτά,  υπάρχει και ο γνωστός για το θράσος του Άδωνις Γεωργιάδης που κάνει το μαύρο άσπρο για την κατάσταση στην Υγεία, και προσπαθεί να πείσει ότι είναι κανονικότητα οι ελλείψεις, η εξουθένωση του προσωπικού, η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων. «Φυσικά, ελλείψεις κυρίως νοσηλευτικού και δευτερευόντως ιατρικού προσωπικού υπάρχουν και θα υπάρχουν, θεσπίσαμε όμως πέρυσι κίνητρα, αυτά εν πολλοίς δούλεψαν» αναφέρει σε πρόσφατη ανάρτηση και συμπληρώνει: «Η προσπάθεια συνεχίζεται, κάθε μέρα θα έχουμε επιτυχίες και αποτυχίες αλλά αυτό είναι φυσιολογικό».

Υπουργός Εμπορίου Υγείας

Η ρητορική του Γεωργιάδη, γεμάτη μεγαλοστομίες και υποσχέσεις, προσκρούει στην πραγματικότητα: το ΕΣΥ αιμορραγεί, με τις ΜΕΘ να παραμένουν ανεπαρκείς και τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας να υπολειτουργούν. Αντί να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα, προωθεί τη μεταφορά πόρων προς ιδιωτικά συμφέροντα, αφήνοντας τους πολίτες -ειδικά τους πιο ευάλωτους- εκτεθειμένους.

Μετά τα επί πληρωμή απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία, με την τελευταία απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ιδιώτες γιατροί όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο στα νοσοκομεία με τους ασθενείς να καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους.

Την ώρα, εξάλλου, που σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Γεώργιος Γεννηματάς πέφτουν οι οροφές στην καρδιολογική κλινική ή ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό εγκλωβίζονται σε ασανσέρ που πέφτουν στο κενό, ο αρμόδιος υπουργός καταφεύγει σε μαύρη προπαγάνδα, προσπαθώντας να ρίξει τις ευθύνες, σε «δολιοφθορές και ανυπόστατες καταγγελίες εκ των έσω», δείχνοντας τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς που καταγγέλλουν  τα κακώς κείμενα.

Οι πολίτες όμως που παρατηρούν καθημερινά τις πολιτικές που εφαρμόζει -δεν είναι απλώς ανεπαρκής· είναι επικίνδυνα ανεύθυνες- αντιδρούν με τα περιστατικά να είναι δεκάδες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τελευταίο περιστατικό, στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου εγκαινίασε πρόσφατα δύο κλινικές.

Μια γυναίκα βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει τα παράπονά της εξαγριωμένη γιατί είχε χάσει τον πατέρα της το 2023, λόγω έλλειψης ασθενοφόρου. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν οξύς, με την γυναίκα να εκφράζει παράπονα για τα προβλήματα στη δημόσια υγεία.

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Ξέρεις πώς πέθανε ο πατέρας μου το 2023; Δεν υπήρχε ασθενοφόρο…» είπε η γυναίκα ξεσπώντας, για να λάβει την απαράδεκτη απάντηση ότι δεν ήταν υπουργός Υγείας την περίοδο εκείνη. «Τώρα είμαστε στο 2025. Για το τώρα έχετε κάτι να μου πείτε;» είπε προκλητικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, με την ίδια να του απαντάει αφοπλιστικά: «Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα».

Τα sms της… μεγάλης αμφισβήτησης

Ο πρωθυπουργός, με τη σειρά του, προσπερνά την πραγματικότητα και μιλά για σημαντική βελτίωση του ΕΣΥ.

«Το 2023 είχα δεσμευτεί ότι από τους πρώτους στόχους μας θα είναι ένα νέο, δυναμικό ΕΣΥ. Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει. Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό».

Ζώντας σε ένα παράλληλο σύμπαν και με το ΕΣΥ να παρουσιάζει εικόνα κατάρρευσης  ο πρωθυπουργός επικαλείται τα στοιχεία από την «αξιολόγηση» μέσω των sms που εστάλησαν σε 15.586 ασθενείς.

Sms που γνωρίζει καλά πως «δεν πρόκειται να βελτιώσουν την ποιότητα παροχών Υγείας, τις αναμονές και την ταλαιπωρία των ασθενών, την υπερεργασία των υγειονομικών (…)» όπως εύστοχα επισημαίνει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

Εννιά στους δέκα από όσους απάντησαν στο ερωτηματολόγιο απάντησαν ότι βρήκαν το γιατρό με την ειδικότητα που χρειάζονταν, το 88% συνάντησε σεβασμό και ευγένεια στο νοσοκομείο και το 75% δήλωσε ικανοποίηση, τρανό παράδειγμα της δουλειάς και του αγώνα των γιατρών και των νοσηλευτών των δημόσιων νοσοκομείων, που παρά τις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και την υποστελέχωση κρατούν όρθια τα νοσοκομεία.

Οι γιατροί που υπηρετούν στα δημόσια νοσοκομεία «εισπράττουν κάθε μέρα την αξιολόγηση από τους ασθενείς οι οποίοι γνωρίζουν ότι σε αντίξοες συνθήκες υποστελέχωσης και εντατικοποίησης προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν, χωρίς διακρίσεις και χωρίς να τους κοιτάνε στην τσέπη», υποστηρίζει η ΕΙΝΑΠ.

Η αντιπολίτευση κατακεραυνώνει τις πολιτικές της κυβέρνησης

«Δεν μπορεί η κανονικότητα να είναι η απουσία γιατρών», ανέφερε ο Γιάννης Ράπτης, μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ.

«Αντί να δημοσιοποιεί έρευνες, ας κάνει κάτι για τις κενές οργανικές θέσεις του ΕΣΥ (6.500 ιατρών & 20.000 νοσηλευτών/τριών). Και να σταματήσει να εργαλειοποιεί με φθηνή προπαγάνδα την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών, αυτούς που ο κ. Γεωργιάδης έχει κατ’ επανάληψη αποκαλέσει ‘’συμμορία’’», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ.

Η αντιπολίτευση επικαλείται τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία οι Έλληνες είναι οι πρώτη στην ΕΕ σε δαπάνες υγείας με ποσοστό 38,6%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 14,3%, ενώ η Ελλάδα έχει και τη θλιβερή πρωτιά, οι πολίτες να αφήνουν ανικανοποίητες τις ανάγκες τους οι πολίτες για εξετάσεις και θεραπείες σε ποσοστό 12,1 λόγω αδυναμία πρόσβασης.

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», αναφέρει το ΚΚΕ.

«Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες ”λειτουργικά” ανασφάλιστοι πολίτες, έχοντας επιστρέψει στην προ-ΕΣΥ κατάσταση», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος Νέας Αριστεράς.

Δυσανεξία στην κριτική – Η επίθεση στο in

Ο διευθυντής του in, Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος, σε άρθρο του καυτηρίασε την εικόνα του ΕΣΥ σε συνδυασμό με την πρακτική του υπουργού Υγείας να επιτίθεται με αναρτήσεις του στα μέσα ενημέρωσης που δεν προβάλλουν τα έργα της κυβέρνησης, όταν δεν διαμαρτύρονται οι γνωστοί μίζεροι που κάνουν φασαρία, όπως χαρακτήρισε ο κ. Γεωργιάδης τους γιατρούς που αντιδρούν στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας.

«Όταν οι πολίτες δίνουν καλή βαθμολογία στο ΕΣΥ και τα δημόσια νοσοκομεία, το κάνουν ακριβώς γιατί αναγνωρίζουν τη δουλειά και τον αγώνα που κάνουν οι γιατροί και οι ο νοσηλευτές. Από ευγνωμοσύνη σε αυτούς το κάνουν, και όχι γιατί αναγνωρίζουν ή θέλουν να εξυμνήσουν το έργο του Άδωνι Γεωργιάδη και της κυβέρνησης. Σε τελική ανάλυση το ίδιο το γεγονός ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης -τον οποίο εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μάλλον εύστοχα τον χαρακτηρίζουν υπουργό Εμπορίου της Υγείας – θεωρεί… στήριγμα του ΕΣΥ το ότι πλέον θα μπορούν να χρησιμοποιηούνν τις υποδομές του δημόσιου ΕΣΥ ιδιώτες γιατροί, λέει πάρα πολλά για το πώς αντιμετωπίζει το βασικό κοινωνικό αγαθό της δημόσιας υγείας».

Στη θέση που διατύπωσε ο διευθυντής του in, ο Αδ. Γεωργιάδης έδειξε για ακόμα μια φορά πως έχει δυσανεξία στην κριτική και απάντησε με υβριστικό τρόπο, όμηρος της ιδεοληψίας που τον «τυφλώνει».

«Σφαλιάρα» από τη Le Monde

Το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας απασχόλησε την κυριακάτικη έκδοση της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde», όχι όμως ως παράδειγμα προς μίμηση, όπως επιχειρεί μέσω φθηνών λαϊκισμών με αναρτήσεις στα social media να πείσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η κυβέρνηση.

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει πως ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα υποφέρει από έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, ενώ κάνει λόγο «για χαμηλές αμοιβές που ωθούν τους γιατρούς να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα».

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες
ΚΚΕ 20.08.25

Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα

Σύνταξη
Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
Για τη Νεφέλη 20.08.25

Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του

Συγκινητική ανάρτηση από τον πληγέντα Γιάννη Κοψίνη - Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη, που τόνισε πως «όταν ξαναφυτευτεί η ιτιά μέσα από τις στάχτες της, δεν θα γίνει γιατί οι πληγές σβήνουν εύκολα. Θα γίνει γιατί οι ρίζες της δεν κάηκαν»

Σύνταξη
Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
ΣΥΡΙΖΑ 20.08.25

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη

Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ζήτησε από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ανατολική Αττική ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο
Υπουργείο Μετανάστευσης 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο

«Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει», λέει για τον υπουργό Θάνο Πλεύρη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.

Βαρύ παραμένει το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ με διπλή στόχευση, στηρίζοντας εκεί και τις όποιες ελπίδες του να αμβλύνει τις εσωκομματικές εντάσεις. «Γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν μονόδρομο νέα συνεδρίαση της ΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση
Νέα Αριστερά 20.08.25

Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση λεηλασίας, μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Δική μας δουλειά είναι να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται», τόνισε ο βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Πλεύρης: Νέο σόου σε ακροδεξιό φόντο – «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών
Στην Αμυγδαλέζα 20.08.25

Νέο σόου Πλεύρη σε ακροδεξιό φόντο - «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών

Νέα επίδειξη πυγμής προς τους μετανάστες και πρόσφυγες, από τον αρμόδιο υπουργό - Ο Θ. Πλεύρης δεν δίστασε να απειλήσει και υπαλλήλους του υπουργείου του, που αντιδρούν στα απάνθρωπα μέτρα

Σύνταξη
Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς
ΠΑΣΟΚ 20.08.25

Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς

«Εμείς οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που αποφασίζουν, θα πρέπει να ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και οι οποίοι μελετούν το αντικείμενο σε βάθος», τόνισε ο Δημήτρης Μπιάγκης για τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»
«Κυβερνητική ολιγωρία» 20.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»

«Η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένει θεατής, καταρρίπτοντας το ένα αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων μετά το άλλο», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
«Σύντομα ειρήνη» 20.08.25

Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι για την εφαρμογή διεθνούς δικαίου δεν αρκεί απλώς η επίκλησή του αλλά χρειάζεται ενεργητική πολιτική ενίσχυσης συμμαχιών και του ρόλου της

Σύνταξη
«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;
Ελεύθερη πτώση 20.08.25

«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;

Η βασίλισσα της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει ανησυχήσει ξανά το διαδίκτυο μετά από βίντεο που τη δείχνει σε τραγική κατάσταση. Οι φανς ζητούν παρέμβαση για την ψυχική της υγεία ενώ οι φήμες για κόντρα με την Τέιλορ Σουίφτ φουντώνουν

Σύνταξη
Ελλάδα: «Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη
Σοβαρές ανησυχίες 20.08.25

«Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη

Αναφορές ότι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε περίοπτη θέση η αγωγή SLAPP του πρώην γ.γ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά ΜΜΕ και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου
Εκτιμήσεις 20.08.25

Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Γιατί στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το εδαφικό ζήτημα και η ζώνη ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διαδικτυακός εξευτελισμός, livestream θάνατος: Η τραγική ιστορία του streamer Jean Pormanove ανατριχιάζει
Η σκοτεινή πλευρά του streaming 20.08.25

Διαδικτυακός εξευτελισμός, livestream θάνατος: Η τραγική ιστορία του streamer Jean Pormanove ανατριχιάζει

Ο δημοφιλής G;Γάλλου streamer, Ραφαέλ Γκραβέν, γνωστού με το ψευδώνυμο Jean Pormanove, έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινότητα. Ο 46χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα προβληματισμού για τις ακραίες πρακτικές και τη βία που συχνά κυριαρχούν στον χώρο του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
Σήμα κινδύνου 20.08.25

Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους

Οι λαγοκέφαλοι είναι επικίνδυνα μεταναστευτικά ψάρια, που διαταράσσουν το μεσογειακό οικοσύστημα και προκαλούν προβλήματα στην αλιεία. Συνιστάται η μη κατανάλωσή τους. Περιέχουν μια επικίνδυνη τοξίνη.

Σύνταξη
Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ, ο Ρουί Βιτόρια τόνισε ότι στόχος των «πράσινων είναι να βρίσκονται στη League Phase του Europa League - Τι είπε ο Τετέ.

Σύνταξη
«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του
«Παραβίαση συμφωνίας» 20.08.25

«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του

Το Χόλιγουντ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε αναβρασμό με αφορμή τη μήνυση του Κέβιν Κόστνερ από γυναίκα κασκαντέρ. Η κασκαντέρ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη» σκηνή βιασμού χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση και προειδοποίηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός
Τεχνολογία 20.08.25

Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός

Μία εταιρεία ετοιμάζει το λεγόμενο «ρομπότ εγκυμοσύνης», κάτι που προκαλεί ερωτήματα και αμφιβολίες σχετικά με την υγεία και την ηθική

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
