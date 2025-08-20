«Ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας κ. Γεωργιάδης αν θέλει να δει ποιος είναι ο πραγματικός συκοφάντης και καταστροφέας του ΕΣΥ δεν έχει παρά να κοιτάξει στον καθρέφτη του», τόνιζε σε πρόσφατη δήλωσή του ο Πάνος Παπανικολάου, Νευροχειρουργός, ΓΓ της ΟΕΝΓΕ και μέλος ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, σχολιάζοντας τη χυδαία επίθεση του Αδ. Γεωργιάδη στους υγειονομικούς του μεγαλύτερου ογκολογικού νοσοκομείου της χώρας, του ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας».

Η ρητορική του Γεωργιάδη, γεμάτη μεγαλοστομίες και υποσχέσεις, προσκρούει στη σκληρή πραγματικότητα

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο «γαλάζιος» υπουργός εξαπολύει χυδαίες, αήθεις και συκοφαντικές επιθέσεις ενάντια σε υγειονομικούς. Που συμπεριφέρεται απαξιωτικά σε πολίτες που εκφράζουν δικαιολογημένα παράπονα για την κατάσταση που έχει περιέλθει το ΕΣΥ. Που στοχοποιεί όσους τολμούν να του κάνουν κριτική για τις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και την υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Το προπαγανδιστικό «μελάνι σουπιάς» που αμολάει συχνά – πυκνά έχει δηλητηριάσει την κοινωνία που αναγνωρίζει ολόψυχα τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών των δημόσιων νοσοκομείων αλλά γυρνάει την πλάτη στις κυβερνητικές πολιτικές που τσακίζουν το πολύπαθο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το μαύρο άσπρο

Τα νοσοκομεία ισορροπούν σε ένα σχοινί που ταλαντεύεται και κινδυνεύει να σπάσει υπό το βάρος της υποστελέχωσης, με γιατρούς και νοσηλευτές να εργάζονται στα όρια της εξάντλησης, με ασθενείς να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ατελείωτες λίστες αναμονής και ελλείψεις σε βασικά φάρμακα και εξοπλισμό.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, υπάρχει και ο γνωστός για το θράσος του Άδωνις Γεωργιάδης που κάνει το μαύρο άσπρο για την κατάσταση στην Υγεία, και προσπαθεί να πείσει ότι είναι κανονικότητα οι ελλείψεις, η εξουθένωση του προσωπικού, η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων. «Φυσικά, ελλείψεις κυρίως νοσηλευτικού και δευτερευόντως ιατρικού προσωπικού υπάρχουν και θα υπάρχουν, θεσπίσαμε όμως πέρυσι κίνητρα, αυτά εν πολλοίς δούλεψαν» αναφέρει σε πρόσφατη ανάρτηση και συμπληρώνει: «Η προσπάθεια συνεχίζεται, κάθε μέρα θα έχουμε επιτυχίες και αποτυχίες αλλά αυτό είναι φυσιολογικό».

Υπουργός Εμπορίου Υγείας

Η ρητορική του Γεωργιάδη, γεμάτη μεγαλοστομίες και υποσχέσεις, προσκρούει στην πραγματικότητα: το ΕΣΥ αιμορραγεί, με τις ΜΕΘ να παραμένουν ανεπαρκείς και τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας να υπολειτουργούν. Αντί να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα, προωθεί τη μεταφορά πόρων προς ιδιωτικά συμφέροντα, αφήνοντας τους πολίτες -ειδικά τους πιο ευάλωτους- εκτεθειμένους.

Μετά τα επί πληρωμή απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία, με την τελευταία απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ιδιώτες γιατροί όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο στα νοσοκομεία με τους ασθενείς να καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους.

Την ώρα, εξάλλου, που σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Γεώργιος Γεννηματάς πέφτουν οι οροφές στην καρδιολογική κλινική ή ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό εγκλωβίζονται σε ασανσέρ που πέφτουν στο κενό, ο αρμόδιος υπουργός καταφεύγει σε μαύρη προπαγάνδα, προσπαθώντας να ρίξει τις ευθύνες, σε «δολιοφθορές και ανυπόστατες καταγγελίες εκ των έσω», δείχνοντας τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς που καταγγέλλουν τα κακώς κείμενα.

Οι πολίτες όμως που παρατηρούν καθημερινά τις πολιτικές που εφαρμόζει -δεν είναι απλώς ανεπαρκής· είναι επικίνδυνα ανεύθυνες- αντιδρούν με τα περιστατικά να είναι δεκάδες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τελευταίο περιστατικό, στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου εγκαινίασε πρόσφατα δύο κλινικές.

Μια γυναίκα βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει τα παράπονά της εξαγριωμένη γιατί είχε χάσει τον πατέρα της το 2023, λόγω έλλειψης ασθενοφόρου. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν οξύς, με την γυναίκα να εκφράζει παράπονα για τα προβλήματα στη δημόσια υγεία.

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Ξέρεις πώς πέθανε ο πατέρας μου το 2023; Δεν υπήρχε ασθενοφόρο…» είπε η γυναίκα ξεσπώντας, για να λάβει την απαράδεκτη απάντηση ότι δεν ήταν υπουργός Υγείας την περίοδο εκείνη. «Τώρα είμαστε στο 2025. Για το τώρα έχετε κάτι να μου πείτε;» είπε προκλητικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, με την ίδια να του απαντάει αφοπλιστικά: «Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα».

Τα sms της… μεγάλης αμφισβήτησης

Ο πρωθυπουργός, με τη σειρά του, προσπερνά την πραγματικότητα και μιλά για σημαντική βελτίωση του ΕΣΥ.

«Το 2023 είχα δεσμευτεί ότι από τους πρώτους στόχους μας θα είναι ένα νέο, δυναμικό ΕΣΥ. Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει. Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό».

Ζώντας σε ένα παράλληλο σύμπαν και με το ΕΣΥ να παρουσιάζει εικόνα κατάρρευσης ο πρωθυπουργός επικαλείται τα στοιχεία από την «αξιολόγηση» μέσω των sms που εστάλησαν σε 15.586 ασθενείς.

Sms που γνωρίζει καλά πως «δεν πρόκειται να βελτιώσουν την ποιότητα παροχών Υγείας, τις αναμονές και την ταλαιπωρία των ασθενών, την υπερεργασία των υγειονομικών (…)» όπως εύστοχα επισημαίνει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

Εννιά στους δέκα από όσους απάντησαν στο ερωτηματολόγιο απάντησαν ότι βρήκαν το γιατρό με την ειδικότητα που χρειάζονταν, το 88% συνάντησε σεβασμό και ευγένεια στο νοσοκομείο και το 75% δήλωσε ικανοποίηση, τρανό παράδειγμα της δουλειάς και του αγώνα των γιατρών και των νοσηλευτών των δημόσιων νοσοκομείων, που παρά τις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και την υποστελέχωση κρατούν όρθια τα νοσοκομεία.

Οι γιατροί που υπηρετούν στα δημόσια νοσοκομεία «εισπράττουν κάθε μέρα την αξιολόγηση από τους ασθενείς οι οποίοι γνωρίζουν ότι σε αντίξοες συνθήκες υποστελέχωσης και εντατικοποίησης προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν, χωρίς διακρίσεις και χωρίς να τους κοιτάνε στην τσέπη», υποστηρίζει η ΕΙΝΑΠ.

Η αντιπολίτευση κατακεραυνώνει τις πολιτικές της κυβέρνησης

«Δεν μπορεί η κανονικότητα να είναι η απουσία γιατρών», ανέφερε ο Γιάννης Ράπτης, μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ.

«Αντί να δημοσιοποιεί έρευνες, ας κάνει κάτι για τις κενές οργανικές θέσεις του ΕΣΥ (6.500 ιατρών & 20.000 νοσηλευτών/τριών). Και να σταματήσει να εργαλειοποιεί με φθηνή προπαγάνδα την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών, αυτούς που ο κ. Γεωργιάδης έχει κατ’ επανάληψη αποκαλέσει ‘’συμμορία’’», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ.

Η αντιπολίτευση επικαλείται τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία οι Έλληνες είναι οι πρώτη στην ΕΕ σε δαπάνες υγείας με ποσοστό 38,6%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 14,3%, ενώ η Ελλάδα έχει και τη θλιβερή πρωτιά, οι πολίτες να αφήνουν ανικανοποίητες τις ανάγκες τους οι πολίτες για εξετάσεις και θεραπείες σε ποσοστό 12,1 λόγω αδυναμία πρόσβασης.

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», αναφέρει το ΚΚΕ.

«Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες ”λειτουργικά” ανασφάλιστοι πολίτες, έχοντας επιστρέψει στην προ-ΕΣΥ κατάσταση», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος Νέας Αριστεράς.

Δυσανεξία στην κριτική – Η επίθεση στο in

Ο διευθυντής του in, Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος, σε άρθρο του καυτηρίασε την εικόνα του ΕΣΥ σε συνδυασμό με την πρακτική του υπουργού Υγείας να επιτίθεται με αναρτήσεις του στα μέσα ενημέρωσης που δεν προβάλλουν τα έργα της κυβέρνησης, όταν δεν διαμαρτύρονται οι γνωστοί μίζεροι που κάνουν φασαρία, όπως χαρακτήρισε ο κ. Γεωργιάδης τους γιατρούς που αντιδρούν στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας.

«Όταν οι πολίτες δίνουν καλή βαθμολογία στο ΕΣΥ και τα δημόσια νοσοκομεία, το κάνουν ακριβώς γιατί αναγνωρίζουν τη δουλειά και τον αγώνα που κάνουν οι γιατροί και οι ο νοσηλευτές. Από ευγνωμοσύνη σε αυτούς το κάνουν, και όχι γιατί αναγνωρίζουν ή θέλουν να εξυμνήσουν το έργο του Άδωνι Γεωργιάδη και της κυβέρνησης. Σε τελική ανάλυση το ίδιο το γεγονός ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης -τον οποίο εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μάλλον εύστοχα τον χαρακτηρίζουν υπουργό Εμπορίου της Υγείας – θεωρεί… στήριγμα του ΕΣΥ το ότι πλέον θα μπορούν να χρησιμοποιηούνν τις υποδομές του δημόσιου ΕΣΥ ιδιώτες γιατροί, λέει πάρα πολλά για το πώς αντιμετωπίζει το βασικό κοινωνικό αγαθό της δημόσιας υγείας».

Στη θέση που διατύπωσε ο διευθυντής του in, ο Αδ. Γεωργιάδης έδειξε για ακόμα μια φορά πως έχει δυσανεξία στην κριτική και απάντησε με υβριστικό τρόπο, όμηρος της ιδεοληψίας που τον «τυφλώνει».

«Σφαλιάρα» από τη Le Monde

Το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας απασχόλησε την κυριακάτικη έκδοση της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde», όχι όμως ως παράδειγμα προς μίμηση, όπως επιχειρεί μέσω φθηνών λαϊκισμών με αναρτήσεις στα social media να πείσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η κυβέρνηση.

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει πως ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα υποφέρει από έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, ενώ κάνει λόγο «για χαμηλές αμοιβές που ωθούν τους γιατρούς να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα».