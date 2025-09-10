Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα αντιμετωπίσει έλλειψη 4,1 εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα της υγείας έως το 2030.

Παράγοντες όπως οι χαμηλοί μισθοί και οι κακές συνθήκες εργασίας αναφέρονται συχνά ως λόγοι για την αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Η υγεία και η κοινωνική πρόνοια είναι ένας από τους τομείς της ΕΕ με την πιο έκδηλη νομική έλλειψη εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με μελέτη του Eurofound.

Το 2023, υπήρχαν περίπου 3,7 εκατομμύρια ενεργοί νοσηλευτές και 172.000 ενεργές μαίες στην ΕΕ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Γερμανία κατέγραψε τον υψηλότερο απόλυτο αριθμό νοσηλευτών και μαιών που απασχολούνται σε νοσοκομεία (559.000).

Η Γαλλία (386.163) και η Ιταλία (286.051) ήταν οι μόνες άλλες χώρες της ΕΕ που κατέγραψαν περισσότερους από 200.000 νοσηλευτές και μαίες σε νοσοκομεία το 2023.

Ωστόσο, η Ιρλανδία είχε τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά κάτοικο στην ΕΕ, με 1.366 ενεργούς νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους.

Ακολούθησαν η Φινλανδία, με 1.267 νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους, και η Γερμανία, με 1.225 νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους.

Αντίθετα, η Ρουμανία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό, με μόνο 100 νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους.

Από τον πάτο, ακολουθούν η Κροατία, με 252 νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους, και η Ελλάδα, με 219 νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους.

Ποια είναι η ηλικία του προσωπικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης;

Η Λιθουανία και η Λετονία ήταν οι μόνες χώρες της ΕΕ όπου το ποσοστό των νοσηλευτών ηλικίας 55 ετών και άνω ήταν πάνω από 40 %.

Επιπλέον, σε 15 από τις 24 χώρες της ΕΕ, πάνω από το 30 % των ασκούμενων ιατρών είναι επίσης 55 ετών και άνω.

Σε έξι χώρες της ΕΕ, το ποσοστό των ηλικιωμένων νοσηλευτών είναι κάτω από 20%, με τη Ρουμανία να έχει το χαμηλότερο ποσοστό (11,8%).

Από την άλλη πλευρά, τα υψηλότερα ποσοστά νεότερων νοσηλευτών κάτω των 35 ετών καταγράφηκαν στην Κροατία (36,4%), τις Κάτω Χώρες (35,8%), τη Μάλτα (35,5%) και την Ισπανία (34,0%).

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, πάνω από το 70 % των νοσηλευτών είναι γυναίκες, με εννέα από τα 21 κράτη μέλη να αναφέρουν ότι πάνω από το 90 % των νοσηλευτών τους είναι γυναίκες.

Η Λετονία έχει το υψηλότερο ποσοστό: εδώ, το 99,5 % των νοσηλευτών είναι γυναίκες.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανδρών νοσηλευτών παρατηρούνται στη Μάλτα και την Ιταλία, με 28,2 % και 23,8 % αντίστοιχα.

Η σημασία του τομέα της υγείας

Η ανάλυση των στοιχείων για το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ αναδεικνύει όχι μόνο προκλήσεις στον τομέα της υγείας, αλλά και βαθύτερα κοινωνικά ζητήματα.

Η υψηλή γυναικεία εκπροσώπηση στον κλάδο, η γήρανση του προσωπικού σε πολλές χώρες και η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υπογραμμίζουν τη σημασία της κοινωνικής ισότητας, της αξιοπρεπούς αμοιβής και των καλών συνθηκών εργασίας.

Η έλλειψη προσωπικού δεν είναι απλώς θέμα αριθμών, αλλά επηρεάζει την ποιότητα της περίθαλψης, την ψυχολογική και οικονομική ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί πολιτικές που συνδυάζουν κοινωνική δικαιοσύνη με βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα, ώστε η υγειονομική περίθαλψη να παραμείνει ανθρώπινη, αποτελεσματική και προσβάσιμη για όλους.