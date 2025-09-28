Σοβαρές ελλείψεις σε ογκολογικό νοσοκομείο της Αττικής – «Δεν έχουν σεντόνια να αλλάξουν»

Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα σε πολλά δημόσια νοσοκομεία στη χώρα, με τις ελλείψεις να συνεχίζονται.

Νέα καταγγελία στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», για το ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», αναφέρει την έλλειψη σεντονιών, με αποτέλεσμα ασθενής να πρέπει να περιμένει να στεγνώσουν προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει ξανά.

Τραγικές οι ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία

«Είναι το νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι το ογκολογικό και νοσηλεύεται ο αδερφός μου εδώ και 15 ημέρες σχεδόν. Δεν έχουν σεντόνια να αλλάξουν. Ο αδερφός μου είναι καρκινοπαθής και ανέβασε και πυρετό, ψάχναμε να βρούμε τι μικρόβιο έχει, αν έχει κάτι. Και για τον λόγο αυτόν ιδρώνει πολύ, ήταν βρεγμένα τα σεντόνια, δεν είχαν να του αλλάξουν, με αποτέλεσμα να κάτσει στην καρέκλα περίπου 3 – 4 ώρες να περιμένει για να στεγνώσουν», λέει η αδερφή του ασθενούς.

Όπως καταγγέλλει: «Είναι χειρουργημένος στην πλάτη, στην σπονδυλική στήλη και σε άλλο σημείο πίσω στην πλάτη και έχει φρικτούς πόνους. Ζήτησε να αλλάξουν σεντόνια ο άνθρωπος και του είπαν ‘δεν έχουμε άλλα’. Επίσης, πήρανε μάσκα αλλουνού ασθενή, του διπλανού, οξυγόνου και την έβαλαν στον αδερφό μου. Και αυτό είναι επικίνδυνο λόγω μικροβίων».

Η ίδια αναφέρει ότι, «ταλαιπωρείται από πόνους και οι κινήσεις του είναι περιορισμένες και δεν μπορεί να κάτσει στην καρέκλα για ώρες. Και συν ότι ψάχνουμε ήδη να βρούμε τι μικρόβιο υπάρχει για να ρίξουμε τον πυρετό, δεν μπορούν να ρισκάρουν με μάσκα οξυγόνου αλλουνού ασθενή».