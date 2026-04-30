Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σε μια νέα ανάρτηση στο Truth Social ότι το Ιράν «μόλις ενημέρωσε» την Ουάσιγκτον ότι βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης». Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θέλει τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό», καθώς προσπαθούν να «βγάλουν άκρη με το ποιος έχει την ηγεσία».

Η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν έχει εισέλθει σε μια φάση που θυμίζει Ψυχρό Πόλεμο, σημειώνει η ιστοσελίδα Axios

Οι ισχυρισμοί του αυτοί, πάντως, δεν επαληθεύθηκαν από κάποια δήλωση ιρανών αξιωματούχων, ενώ ο πρόεδρος δεν έχει αποκαλύψει με ποιους συνομιλούν οι Αμερικανοί. Σύμφωνα πάντως με αξιωματούχους από χώρες της περιοχής, η Τεχεράνη υπέβαλε τη Δευτέρα νέα πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα επικεντρώνεται στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας στην άκρη τις συζητήσεις για τα πυρηνικά όπλα.

H Ουάσιγκτον απέρριψε την πρόταση αυτή, καθώς θεωρεί το πυρηνικό ζήτημα βασικό και άλλωστε η εξάλειψή τους ήταν ο κύριος λόγος για την επίθεση στο Ιράν.

Σε αδιέξοδο

Η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν έχει εισέλθει σε μια φάση που θυμίζει Ψυχρό Πόλεμο, σημειώνει η ιστοσελίδα Axios, με οικονομικές κυρώσεις, απαγορεύσεις στην κίνηση πλοίων και συνομιλίες για διεξαγωγή συνομιλιών. Η σύγκρουση έχει καταλήξει σε αδιέξοδο, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές ενέργειας επί μήνες – και αφήνοντας τον πρόεδρο Τραμπ με το κόστος του πολέμου, αλλά ελάχιστα από τα πολιτικά οφέλη του τερματισμού του.

Αρκετοί αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ανησυχούν για το ενδεχόμενο η Αμερική να εμπλακεί σε μια παγωμένη σύγκρουση χωρίς πόλεμο και χωρίς συμφωνία. Σε αυτό το σενάριο, οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή για πολλούς ακόμη μήνες. Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα παραμείνει και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να περιμένουν η μία την άλλη να κάνει μια κίνηση.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο των ΗΠΑ να απέχουν έξι μήνες, «μια παγωμένη σύγκρουση είναι το χειρότερο πράγμα για τον Τραμπ πολιτικά και οικονομικά», δήλωσε πηγή κοντά στον πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ διστάζει μεταξύ της έναρξης νέων στρατιωτικών επιθέσεων και της αναμονής για να δει αν οι κυρώσεις «μέγιστης πίεσης» που έχει επιβάλει στο Ιράν θα κάνουν πιο πιθανό το να διαπραγματευτεί η διασπασμένη ηγεσία στην Τεχεράνη τον τερματισμό του προγράμματος πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με πέντε συμβούλους του.

Πιέσεις

«Το μόνο που καταλαβαίνουν οι ηγέτες του Ιράν είναι βόμβες», σχολίασε πρόσφατα ο Τραμπ σε συνεργάτη του ο οποίος περιγράφει τον αμερικανό πρόεδρο «απογοητευμένο αλλά ρεαλιστή. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει βία. Αλλά δεν υποχωρεί». Μερικοί από τους ανώτερους συμβούλους του Τραμπ θέλουν να διατηρήσει προς το παρόν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ – και να επιβάλει περισσότερες οικονομικές κυρώσεις για να πιέσει το ιρανικό καθεστώς – πριν επιστρέψει στους βομβαρδισμούς.

Ο Τραμπ συμβουλεύεται επίσης γεράκια εκτός της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του αρθρογράφου της «Washington Post» Μαρκ Θίσεν, του απόστρατου στρατηγού Τζακ Κιν και του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ – όλοι τους τον συμβουλεύουν να αναλάβει κάποιο είδος στρατιωτικής δράσης για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ έχει εντείνει την εκστρατεία κυρώσεων μέγιστης πίεσης που στοχεύει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ναυτιλιακές εταιρείες, ακόμη και διυλιστήρια στην Κίνα που επεξεργάζονται ιρανικό πετρέλαιο. «Αυτή είναι η μέγιστη πίεση παντού και από όλες τις οπτικές γωνίες», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει και στρατιωτική δράση. Μπορεί και όχι. Εξαρτάται από τον πρόεδρο».

Κοινή απάντηση

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες των χωρών του Κόλπου συναντήθηκαν την Τρίτη στη Σαουδική Αραβία για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης, με στόχο να διαμορφώσουν κοινή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι επιθέσεις έχουν σταματήσει από την κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, αν και οι κυβερνήσεις παραμένουν επιφυλακτικές για μια πιθανή επανέναρξη.

Οι ελπίδες για αναβίωση των ειρηνευτικών προσπαθειών σε μια σύγκρουση που έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους, έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στις αγορές ενέργειας και έχει διαταράξει τις παγκόσμιες εμπορικές οδούς, έχουν υποχωρήσει από τότε που ο Τραμπ ακύρωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν, χώρα που λειτουργεί ως μεσολαβητής.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»