ΝΒΑ: Μια νίκη μακριά από τα ημιτελικά το Κλίβελαντ, μείωσαν Χιούστον και Ντιτρόιτ (vids)

«Ζωντανοί» παραμένουν οι Χιούστον Ρόκετς στη σειρά απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς επικρατώντας με 99-93 στην Καλιφόρνια, μειώνοντας έτσι σε 3-2 και θα προσπαθήσουν να πάνε στο Τέξας για να ισοφαρίσουν σε 3-3 και να δοκιμάσουν τις πιθανότητές τους σε ένα Game 7.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ με 22 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τάρι Ίσον με 18 και Άμεν Τόμπσον με 15 πόντους. Από την άλλη, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σταμάτησε στους 25 πόντους, ο Όστιν Ριβς που επέστρεψε στην δράση είχε 22 πόντους και ο Ντεάντρε Έιτον μέτρησε 18 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Στο Ντιτρόιτ, οι Πίστονς κατάφεραν να επιβληθούν με 116-109 των Ορλάντο Μάτζικ και να μειώσουν τη σειρά σε 3-2, σε ένα παιχνίδι που είχαν τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκειά του. Διατηρώντας παράλληλα τις πιθανότητές τους για πρόκριση, αν και θα χρειαστούν σίγουρα ένα μπρέικ.

Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Κέιντ Κάνινγκχαμ με 45 πόντους για τους νικητές, με τον Τομπάιας Χάρις να έχει 23 πόντους και τους Τζέιλεν Ντιούρεν, Ντάνκαν Ρόμπινσον να έχουν 12 πόντους έκαστος. Στην αντίπερα όχθη, ο Πάολο Μπανκέρο ήταν επίσης εκπληκτικός με 45 πόντους, ενώ ο Άντονι Μπλακ είχε 19 και ο Ντέσμοντ Μπέιν 18 πόντους.

Τέλος, στο Οχάιο, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν εκ νέου το προβάδισμα απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 125-120, με ένα μικρό ξέσπασμα στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, που τους επέτρεψε να κάνουν το 3-2 στη σειρά.

Τζέιμς Χάρντεν και Εβάν Μόμπλεϊ μέτρησαν από 23 πόντους έκαστος, ενώ από 19 πόντους είχαν οι Ντόνοβαν Μίτσελ και Ντένις Σρέντερ. Από την άλλη, ο Αρ Τζέι Μπάρετ είχε 25 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Τζα’Κόμπι Γουόλτερ 20 πόντους και Τζαμάλ Σιντ 18 πόντους.

