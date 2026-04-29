NBA: Πέρασαν οι Σπερς, έμειναν «ζωντανοί» οι Σίξερς (vids)
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν για τέταρτη φορά τους Μπλέιζερς και πέρασαν στους ημιτελικούς της Δυτικής Περιφέρειας του NBA, την ώρα που οι Σίξερς νίκησαν τους Σέλτικς στη Βοστώνη και μείωσαν σε 3-2.
Οι Σπερς έκαναν το… αυτονόητο και προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο των playoffs του NBA, επικρατώντας 114-95 των Μπλέιζερς στο Game 5 (4-1). Κορυφαίος του αγώνα ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα που κατέγραψε double-double με 17 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Σημαντική συνεισφορά είχαν και οι Τζάστιν Σαμπανί, Στεφόν Κασλ, ΝτιΆαρον Φοξ και Ντίλαν Χάρπερ, που ήταν «διψήφιοι» σε πόντους, ενώ ο Ντένι Αβντίγια ήταν ο κορυφαίος με 22 πόντους για το Πόρτλαντ, που αν και βρέθηκε στο -20, έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα και προσπάθησε για την ανατροπή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.
Κάπως έτσι, οι Σπερς εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά της Δύσης και εκεί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς ανάμεσα στους Ντένβερ Νάγκετς και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.
Από εκεί και έπειτα, δράση υπήρξε και στην Ανατολική Περιφέρεια. Αρχικά, οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 126-97 και έκαναν το 3-2 στη μεταξύ τους σειρά, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση με 39 πόντους και 8 ασίστ.
Οι δε Φιλαδέλφεια Σίξερς, έκαναν την έκπληξη, νικώντας τους Σέλτικς στη Βοστώνη με 113-97, κρατώντας τη σειρά «ζωντανή» αφού μείωσαν στο 3-2. Εμπίντ και Μάξι ξεχώρισαν για τους νικητές, με τον πρώτο να σημειώνει 33 πόντους και 8 ασίστ και τον δεύτερο 25 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ
Σαν Αντόνιο Σπερς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 114-95
Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 97-113
Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 126-97
