ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, όπως αναμενόταν, πέρασαν… πάνω από τους Φοίνιξ Σανς στον πρώτο γύρο των play offs της Δύσης. Οι πρωταθλητές νίκησαν για τέταρτη φορά (131-122)… σκουπίζοντας με 4-0 τους «Ήλιους» και προκρίθηκαν στους ημιτελικούς της Δυτικής Περιφέρειας του NBA, όπου -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα αντιμετωπίσουν τους Λος Άντζελες Λέικερς του «Βασιλιά», Λεμπρόν Τζέιμς (σ.σ. προηγούνται 3-1 των Χιούστον Ρόκετς).

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν -κλασικά- ο κορυφαίος του αγώνα για τους Θάντερ, με τον MVP της περσινής σεζόν και φαβορί για τον τίτλο του πολυτιμότερου και στη φετινή, να καταγράφει 31 πόντους και 8 ασίστ. Πάντα δίπλα του ο Τσετ Χόλμγκρεν, ο οποίος πρόσθεσε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ. Το ματς ήταν ένας ακόμη επιθετικός μονόλογος των πρωταθλητών που ευστόχησαν 17 φορές πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, ενώ το ποσοστό τους στα σουτ εντός παιδιάς, «έγραψε» το εντυπωσιακό 53,7%. Για τους ηττημένους Σανς που φεύγουν με ένα 0-4 στην πλάτη από τον πρώτο γύρο των play offs για δεύτερη σερί χρονιά, ο Μπούκερ είχε 24 πόντους και από 23 οι Μπρουκς και Γκριν.

«Επιβίωσαν» οι Νάγκετς, μια νίκη μακριά οι Μάτζικ

Στο άλλο ματς της βραδιάς στη Δύση, στο Ντένβερ, οι Νάγκετς έμειναν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης στους ημιτελικούς, επικρατώντας 125-113 των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, μειώνοντας έτσι σε 3-2 τη σειρά. Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν για πολλοστή φορά φέτος κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός, καταγράφοντας ένα ακόμη απίθανο τριπλ-νταμπλ με 27 πόντους, 16 ασίστ και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 24 πόντους για τους νικητές. Για τους «Λύκους» που έπαιξαν χωρίς το μεγάλο τους αστέρι, Άντονι Έντουαρντς, ο Τζούλιους Ραντλ είχε 27 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τέλος, για την Ανατολική Περιφέρεια, οι Ορλάντο Μάτζικ συνεχίζουν την… έκπληξη διαρκείας, νίκησαν 94-88 τους Ντιτρόιτ Πίστονς και έκαναν το 3-1 στη σειρά απέναντι στην ομάδα που είχε το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή. Πλέον, βρίσκονται μια νίκη μακριά από το να την ολοκληρώσουν περνώντας στους ημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Κλίβελαντ – Τορόντο (2-2). Ο Ντέσμοντ Μπέιν ήταν ο κορυφαίος του αγώνα για τους νικητές με 22 πόντους και ένα clutch τρίποντο 1:16 πριν το τέλος, ενώ ο Κέιντ Κάνινγχαμ είχε 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τα «Πιστόνια» που έμειναν χωρίς καλάθι για το τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα.