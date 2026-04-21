NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
Αυστηρές περικοπές από τον νέο ιδιοκτήτη των Μπλείζερς που απαιτεί νωρίτερα τσεκ άουτ από ξενοδοχεία, μικρά συμβόλαια στους προπονητές, ενώ απαγόρευσε ακόμη και τα δωρεάν μπλουζάκια για τους οπαδούς!
Ο νέος ιδιοκτήτης των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τομ Ντάντον αν και διαθέτει περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 δισ. δολάρια, έχει ξεκινήσει τη διοίκηση της ομάδας του NBA με ιδιαιτέρως «σφιχτή» οικονομική πολιτική.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περικοπές του έχουν ήδη προκαλέσει αρνητική αίσθηση, καθώς στην προσπάθεια να περιορίσει στο ελάχιστο τα λειτουργικά έξοδα των Μπλέιζερς ανακοίνωσε μέτρα που δεν μας έχουν συνηθίσει ως τώρα οι ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.
Για παράδειγμα ο Ντάντον έχει εισηγηθεί στους ανθρώπους του Πόρτλαντ να μην προσφέρουν συμβόλαια άνω του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων ετησίως σε προπονητή! Κάτι που προκαλεί αν μην τι άλλο το ενδιαφέρον για το ποιον προπονητή θα μπορέσει να προσελκύσει από εδώ και στο εξής ο οργανισμός.
Επιπλέον 54χρονος επιχειρηματίας έχει ζητήσει το προσωπικό καλείται να κάνει check-out από τα ξενοδοχεία μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι ώστε να μην χρεώνεται και η επόμενη ημέρα! Επίσης αρνήθηκε να πληρώσει έξτρα δωμάτιο στην μασέρ της ομάδας για ένα πρόγραμμα που εφάρμοζε στους παίκτες πριν από τα παιχνίδια!
Οι περικοπές δεν σταματούν εδώ από τον Ντάντον, ο οποίος όπως φαίνεται προσπαθεί να βγάλει από τη… μύγα ξίγκι. Οι παίκτες με two-way συμβόλαια δεν θα ταξιδεύουν πλέον με την υπόλοιπη ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια των πλέι οφ, ενώ το πιο «κουφό» μέτρο που πήρε είναι το τελευταίο: Τα δωρεάν μπλουζάκια που επρόκειτο να μοιραστούν στους φιλάθλους των Μπλέιζερς στο 3ο παιχνίδι της σειράς με το Σαν Αντόνιο για την πρώτη φάση των πλέι οφ της NBA ακυρώθηκαν και δεν θα δοθούν!
New Trail Blazers owner Tom Dundon is reportedly enforcing strict cost-cutting measures, per @jwquick:
Staff required to check out of hotels by 12:30 PM to avoid late fees
Team masseuse denied a room for pregame treatment
Two-way players not allowed to travel for playoff games… pic.twitter.com/tvk5E2JsOl
— NBACentral (@TheDunkCentral) April 21, 2026
