Ελληνικοί… χοροί στο ημίχρονο του Μπλέιζερς – Μπακς και τραγούδι της Αναστασίας στα ηχεία (vid)

Στο παιχνίδι του NBA ανάμεσα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με τους Μιλγουόκι Μπακς πραγματοποιήθηκε μία συγκινητική και πολύ ελληνική στιγμή με παραδοσιακούς χορούς και… Αναστασία στα ηχεία!

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ακούστηκε το τραγούδι «Για την Ελλάδα» της Αναστασίας, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα που «έντυσε» το παιχνίδι με ελληνικό χρώμα. Την ίδια στιγμή, χορευτές με παραδοσιακές ελληνικές στολές μετέφεραν την παράδοση της Ελλάδας στο παρκέ.

Η παρουσία των αδερφών Αντετοκούνμπο στους Μπακς, καθώς και η εθνική εορτή της Ελλάδας έπαιξε καθοριστικό λόγο για να τιμηθεί ο ελληνισμός στο παιχνίδι του NBA, στο οποίο τα «ελάφια» ηττήθηκαν άνετα, με τον Γιάννη να μην αγωνίζεται.

Δείτε το βίντεο από το Μπλέιζερς – Μπακς

A local Greek Orthodox Church put on a cultural performance pregame in Portland. Tons of Greek flags in the stands and kids with Antetekounmpo jerseys. But Giannis isn’t here, as he and the Bucks are engaged in a public spat about his injury status. pic.twitter.com/wjMU5oesx8 — Ryan Clarke (@RyanTClarke) March 26, 2026

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αναστασία αποτελεί ιδιαίτερα αγαπημένη καλλιτέχνιδα για την ελληνική ομογένεια, με τα τραγούδια της να βρίσκουν θερμή ανταπόκριση εκτός συνόρων.