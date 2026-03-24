Οι Μπακς «παρατάνε» τη φετινή σεζόν: Αποδέσμευσαν τον Καμ Τόμας

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Καμ Τόμας το βράδυ της Δευτέρας, λιγότερο από δύο μήνες μετά την απόκτησή του, προκειμένου να μετατρέψουν το two-way συμβόλαιο του Πιτ Νανς σε κανονικό συμβόλαιο NBA.

Ο general manager της ομάδας, Τζον Χορστ, είχε παρουσιάσει τον Τόμας ως ένα σημαντικό κομμάτι για την προσπάθεια των Μπακς να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, τόσο τη φετινή σεζόν όσο και στο μέλλον, μετά την απόκτησή του από το waiving των Μπρούκλιν Νετς στις 8 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, όταν ο 23χρονος γκαρντ σημείωσε 34 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο στο δεύτερο παιχνίδι του με την ομάδα (11 Φεβρουαρίου), ο προπονητής Ντοκ Ρίβερς είχε εκφραστεί με ενθουσιασμό, συγκρίνοντάς τον με παίκτες όπως οι Τζαμάλ Κρόφορντ και Λου Ουίλιαμς.

Ωστόσο, ο ρόλος του Τόμας περιορίστηκε αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες. Σε 16 αγώνες μετά τις 11 Φεβρουαρίου είχε κατά μέσο όρο 9,6 πόντους με 41% στα σουτ, 1,9 ασίστ και μόλις 22% στα τρίποντα σε 16 λεπτά συμμετοχής. Συνολικά αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια με τους Μπακς, χωρίς να καταφέρει να δώσει την ώθηση που αναζητούσε η ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται στην 11η θέση της Ανατολής και εκτός τροχιάς play-in.

Τι είπε ο Ντοκ Ρίβερς για τον Καμ Τόμας

«Μείναμε με περιορισμένες επιλογές στο ρόστερ και έπρεπε να παρθούν αποφάσεις», δήλωσε ο Ρίβερς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επιστροφής του παίκτη. «Ήταν καλός συνολικά, αλλά με βάση τη φετινή κατάσταση της ομάδας, κρίναμε πως αυτή ήταν η σωστή κίνηση».

Σημειώνεται πως αν ο Τόμας υπογράψει σε άλλη ομάδα, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs, καθώς αποδεσμεύτηκε μετά την 1η Μαρτίου.

Αντίθετα, ο Πιτ Νανς έχει εξελιχθεί σε μία αξιόπιστη λύση για τους Μπακς το τελευταίο διάστημα. Ο φόργουορντ μετρά ήδη 37 συμμετοχές φέτος (ρεκόρ καριέρας), με αυξημένο χρόνο συμμετοχής από τον Φεβρουάριο και έπειτα, καταγράφοντας 5,2 πόντους με 56% στα σουτ (48% στα τρίποντα) και 2,7 ριμπάουντ σε 15,3 λεπτά κατά μέσο όρο.