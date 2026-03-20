Στα άκρα η κόντρα Μπακς – Αντετοκούνμπο: «Υπογράφει ή…»
Δεν φαίνεται να έχει... πολύ μέλλον η καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, αφου ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Μιλγουόκι έφτασε στο σημείο να απελεί τον «Greek Freak».
- Συνελήφθη 48χρονος οδηγός σχολικού λεωφορείου – Έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών
- Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Γουες Έντενς, παραχώρησε συνέντευξη στο ESPN και μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα «Ελάφια».
Ο Έντενς ήταν ξεκάθαρος ως προς τη στάση που θα ακολουθήσουν οι Μπακς σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είτε θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου, είτε θα τον ανταλλάξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο λήγει με τους Μπακς τη σεζόν 2026-2027 και αναμένεται να λάβει 58.456.566 για αυτή τη χρονιά, με τους Μπακς να διατηρούν το δικαίωμα ανταλλαγής και τον Greek Freak να έχει δικαίωμα είτε για opt in είτε για opt out.
Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για να υπογράψει νέο συμβόλαιο ο Αντετοκούνμπο με τους Μπακς είναι η 1η Οκτωβρίου και τα «Ελάφια» θέλουν δικαίως να εξασφαλίσουν το μέλλον τους με ανταλλάγματα, αν σε περίπτωση ο Greek Freak επιλέξει να μη συνεχίσει στο Μιλγουόκι.
«Δεν μας παίρνει να τον αφήσουμε να παίξει χωρίς να έχει υπογράψει επέκταση. Δεν είναι σωστό για τον οργανισμό να το κάνουμε. Κι αυτό δεν αφορά τον Γιάννη, αφορά κάθε παίκτη που μπαίνει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του», ήταν τα λόγια του Έντενς.
Υπενθυμίζεται ότι η σχέση των Μπακς με τον Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Η πορεία που έχει χαράξει η ομάδα του Μιλγουόκι τη φετινή σεζόν είναι απογοητευτική, με τα «Ελάφια» να φιγουράρουν στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ «πόλεμος» έχει ξεσπάσει και με το θέμα της διαχείρισης του τραυματισμού του Greek Freak, καθώς η διοίκηση θέλει να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για το υπόλοιπο της σεζόν.
- ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από το ματς με τη Μπασκόνια (vid)
- Ο γνωστός Βεζένκοφ: 20 πόντοι και… μία ντρίμπλα κόντρα στη Μπασκόνια (vid)
- Με μία αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Φουρνιέ και χάνει Παναθηναϊκό
- Τέλος εποχής στην Μπιλμπάο: Ο Βαλβέρδε ανακοίνωσε την αποχώρησή του
- Η Μπανταλόνα αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL
- Απίθανο: Συμπαίκτης του Τζόλη κλήθηκε σε δύο Εθνικές ομάδες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις