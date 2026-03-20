Στα άκρα η κόντρα Μπακς – Αντετοκούνμπο: «Υπογράφει ή…»

Ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Γουες Έντενς, παραχώρησε συνέντευξη στο ESPN και μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα «Ελάφια».

Ο Έντενς ήταν ξεκάθαρος ως προς τη στάση που θα ακολουθήσουν οι Μπακς σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είτε θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου, είτε θα τον ανταλλάξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο λήγει με τους Μπακς τη σεζόν 2026-2027 και αναμένεται να λάβει 58.456.566 για αυτή τη χρονιά, με τους Μπακς να διατηρούν το δικαίωμα ανταλλαγής και τον Greek Freak να έχει δικαίωμα είτε για opt in είτε για opt out.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για να υπογράψει νέο συμβόλαιο ο Αντετοκούνμπο με τους Μπακς είναι η 1η Οκτωβρίου και τα «Ελάφια» θέλουν δικαίως να εξασφαλίσουν το μέλλον τους με ανταλλάγματα, αν σε περίπτωση ο Greek Freak επιλέξει να μη συνεχίσει στο Μιλγουόκι.

«Δεν μας παίρνει να τον αφήσουμε να παίξει χωρίς να έχει υπογράψει επέκταση. Δεν είναι σωστό για τον οργανισμό να το κάνουμε. Κι αυτό δεν αφορά τον Γιάννη, αφορά κάθε παίκτη που μπαίνει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του», ήταν τα λόγια του Έντενς.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση των Μπακς με τον Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Η πορεία που έχει χαράξει η ομάδα του Μιλγουόκι τη φετινή σεζόν είναι απογοητευτική, με τα «Ελάφια» να φιγουράρουν στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ «πόλεμος» έχει ξεσπάσει και με το θέμα της διαχείρισης του τραυματισμού του Greek Freak, καθώς η διοίκηση θέλει να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για το υπόλοιπο της σεζόν.