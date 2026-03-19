Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Χαμός στους Μπακς με Αντετοκούνμπο: Μεγάλη διαφωνία για την επιστροφή του στα παρκέ (pic)
Μπάσκετ 19 Μαρτίου 2026, 09:03

Χαμός στους Μπακς με Αντετοκούνμπο: Μεγάλη διαφωνία για την επιστροφή του στα παρκέ (pic)

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στις ΗΠΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς διαφωνούν για το αν ο «Greek Freak» πρέπει να επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του.

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς έχοντας κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, με την κατάστασή του να αναμένεται να επανεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στον «Greek Freak» και τα «ελάφια» για το πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός και το τι θα κάνει ο παίκτης. Συγκεκριμένα, ο Έλληνα σταρ επιθυμεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος, ενώ οι Μπακς θέλουν να τον κρατήσουν εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Όπως τονίζει ο Σαράνια, έχουν γίνει πολλαπλές συναντήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για το συγκεκριμένο ζήτημα, με τον οργανισμό του Ουισκόνσιν να μην θέλει να ρισκάρει άλλο με την περίπτωσή του, αφού οι πιθανότητες να βρεθεί στα πλέι ιν η ομάδα είναι ελάχιστες.

Τι αναφέρουν για τους Μπακς και τον Αντετοκούνμπο στις ΗΠΑ

Ο Αντετοκούνμπο, ως γνωστόν, έχει έντονο το ανταγωνιστικό πνεύμα, και δεν θέλει να μείνει αδρανής εφόσον αισθάνεται καλά. Έτσι έχει προκληθεί έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Κόσμος
Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars

Μπάσκετ 19.03.26

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Μπάσκετ 19.03.26

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Champions League 19.03.26

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)

Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.03.26

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
Champions League 18.03.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Champions League 18.03.26

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup (vid)
Βόλεϊ 18.03.26

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup (vid)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα με 3-2 σετ στην Ιταλία και χάνοντας για 2η φορά στη Γλυφάδα (3-0) μπροστά σε 2.500 οπαδούς του, είδε τη Βαλεφόλια να κατακτά το Challenge Cup Γυναικών

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
On Field 18.03.26

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα καριέρα για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Νέα καριέρα για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Από τα γήπεδα στα τηλεοπτικά στούντιο του Μουντιάλ: Ο θρυλικός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα γίνει αναλυτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

Κίνηση ανθρωπιάς από την Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται με μία ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Κόσμος 19.03.26

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης
Ναρκοπέδιο 19.03.26

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ: Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απολογείται ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά – Αναζητείται ένα ακόμη άτομο
Θεσσαλονίκη 19.03.26

Απολογείται ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά – Αναζητείται ένα ακόμη άτομο

Ο 19χρονος το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Μαρτίου, προσήλθε αυτοβούλως στα δικαστήρια για να καταθέσει για το αιματηρό συμβάν ενώπιον της ανακρίτριας

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Μπάσκετ 19.03.26

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο
Πολιτική 19.03.26

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο

Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
Κόσμος 19.03.26 Upd: 08:23

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό 19.03.26

Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας

Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
