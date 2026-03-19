Χαμός στους Μπακς με Αντετοκούνμπο: Μεγάλη διαφωνία για την επιστροφή του στα παρκέ (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς έχοντας κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, με την κατάστασή του να αναμένεται να επανεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στον «Greek Freak» και τα «ελάφια» για το πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός και το τι θα κάνει ο παίκτης. Συγκεκριμένα, ο Έλληνα σταρ επιθυμεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος, ενώ οι Μπακς θέλουν να τον κρατήσουν εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Όπως τονίζει ο Σαράνια, έχουν γίνει πολλαπλές συναντήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για το συγκεκριμένο ζήτημα, με τον οργανισμό του Ουισκόνσιν να μην θέλει να ρισκάρει άλλο με την περίπτωσή του, αφού οι πιθανότητες να βρεθεί στα πλέι ιν η ομάδα είναι ελάχιστες.

Τι αναφέρουν για τους Μπακς και τον Αντετοκούνμπο στις ΗΠΑ

There have been multiple meetings over Antetokounmpo’s status in the last 24 hours since his hyperextended knee diagnosis, and a disagreement has ensued between the sides on whether it is best for him to return, sources said. https://t.co/cuNJBJNQQf — Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2026

Ο Αντετοκούνμπο, ως γνωστόν, έχει έντονο το ανταγωνιστικό πνεύμα, και δεν θέλει να μείνει αδρανής εφόσον αισθάνεται καλά. Έτσι έχει προκληθεί έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές.